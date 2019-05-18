HitmanPro - эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет собой антишпионский "облачный" сканер, использующий в работе базы сигнатур Emsisoft, Ikarus, G Data и Dr.Web.

Присутствуют функции обнаружения остатков вредоносного ПО, встроенный планировщик, экспертный режим, проверка подозрительных файлов с использованием базы сервиса VirusTotal (необходимо иметь VirusTotal Public API Key), создание точки восстановления перед удалением файлов, интеграция в контекстное меню Проводника, поддержка прокси и многое другое.