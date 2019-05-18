HitmanPro для Windows

HitmanPro 3.8.14.304 Final

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Описание HitmanPro 3.8.14.304 FinalОписание   Скачать HitmanPro 3.8.14.304 FinalСКАЧАТЬ (10,42 Мб) Скриншоты HitmanPro 3.8.14.304 FinalСкриншоты (3)   Статистика HitmanPro 3.8.14.304 FinalСтатистика   Отзывы о HitmanPro 3.8.14.304 FinalОтзывы (47)  
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4.43 из 5, всего оценок - 145
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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HitmanPro - эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет собой антишпионский "облачный" сканер, использующий в работе базы сигнатур Emsisoft, Ikarus, G Data и Dr.Web.

Присутствуют функции обнаружения остатков вредоносного ПО, встроенный планировщик, экспертный режим, проверка подозрительных файлов с использованием базы сервиса VirusTotal (необходимо иметь VirusTotal Public API Key), создание точки восстановления перед удалением файлов, интеграция в контекстное меню Проводника, поддержка прокси и многое другое.

HitmanPro
HitmanPro
HitmanPro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)63 / 123 368
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы
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Отзывы о программе HitmanPro

Богдаан про HitmanPro 3.8.0.295 Final [22-02-2019]

Добренько сразу десяток троянов зажевала... классненько!
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лада про HitmanPro 3.8.0.292 Final [29-03-2018]

все которые пишут фигня - сами вы такие!!!! программа разработана специально для Windows XP!!!!! её нельзя качать на 10
а так всё устраивает. качайте не пожалеете
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Don в ответ лада про HitmanPro 3.8.0.295 Final [23-08-2018]

Почему? На сайте же есть для windows 10
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Kevin в ответ лада про HitmanPro 3.8.0.295 Final [07-02-2019]

Глаза розуй.
Operating systems: Windows XP (32 bit only), Vista, 7, 8.1, 10

Инфа с их сайта так что поддержка 10 имеется.
Программа тот еще параноик блокирует и удаляет все подряд что по ее мнению является подозрительным.
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Влад про HitmanPro 3.8.0.292 Final [13-03-2018]

Виндовс 10. Пришлось переустанавливать
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гость про HitmanPro 3.7.20.286 Final [21-11-2017]

Program is even very bad. It does not appear in the cloud on year. If it appeared in the movie "Resident evil: the final Chapter" in the plant for the production of clouds where moving tunnel walls and more, this program appeared to be sure and she wasn't there like everyone else. Lies.
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Андрей про HitmanPro 3.7.20.286 Final [26-09-2017]

Программа фигня и херня удаляет системные файлы вплоть до переустановки винды кому нужны проблемы с компом качайте
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владимир в ответ Андрей про HitmanPro 3.8.0.295 Final [13-01-2019]

Пожалуй соглашусь о скрытой каверзе в хитмэне.У меня комп стал выбиваться на синий экран.Я её удалил и то специальной утилитой.иначе не удалялась...
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