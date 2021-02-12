Malwarebytes Anti-Malware для Windows
|Оценка:
|4.24/5 голосов - 539
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.0.206 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Malwarebytes.org
|Категория:
|Антишпионы
|Загрузок (сегодня/всего):
|77 / 426 580 | Статистика
|Размер:
|193,82 Мб
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Malwarebytes Anti-Malware - отличная антивирусная программа, которая нейтрализует угрозы, недоступные для стандартных антивирусов. Использует технологию быстрого сканирования системы для выявления и уничтожения различного рода вредоносных программ.
В первую очередь программа ориентирована на борьбу со шпионскими модулями. Обнаруживает и удаляет сетевых червей, троянские программы, руткиты, мошеннические приложения, шпионские и многие другие вредоносные объекты с вашего домашнего компьютера. Вам нужно только запустить Malwarebytes Anti-Malware и начать проверку.
Приложение контролирует каждый процесс и в случае обнаружения подозрительных действий останавливает вредоносные процессы прежде, чем они причинят какой-либо ущерб.
Realtime-модуль, включенный в программу, использует передовые технологии эвристического сканирования и позволяет сохранять систему в чистоте и безопасности.
Возможности программы:
- Защита от вредоносных/шпионских программ. Обнаруживает и удаляет вредоносные объекты, которые не может найти антивирус.
- Возможность выполнить сканирование всех дисков для полной проверки системы.
- Malwarebytes Anti-Rootkit. Удаляет руткиты и восстанавливает поврежденные ими файлы.
- Расширенная процедура удаления вредоносного ПО. Применяет передовую технологию, позволяющую полностью удалить программный код вредоносного ПО.
- Ежедневное обновление базы сигнатур для защиты от новейших вредоносных программ.
- Интеллектуальное эвристическое обнаружение даже самых стойких угроз без существенного влияния на системные ресурсы.
- Добавление обнаруженных угроз в Карантин и возможность восстановить их в удобное время.
- Черный список исключений для модулей сканирования и защиты.
- Интеграция в контекстное меню для проверки файлов по требованию.
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Отзывы о программе Malwarebytes Anti-Malware
Валерон про Malwarebytes Anti-Malware 4.1.2.179 [28-09-2020]
идите все лесом фраера.. лучше проги нет. всякую муть отсекает. неча на порно сайты лазить - идите баб крутите.
7 | 3 | Ответить
Uriy про Malwarebytes Anti-Malware 4.1.2.73 [25-07-2020]
Антивирус очень плохой, не возможно зайтина любой сайт , везде трояны, даже прикладные программы метит троянами, не возможно нормально работать. Убрал этот сишко амный антивирус и загрузил антивирус Avira/
1 | 7 | Ответить
antuan в ответ Uriy про Malwarebytes Anti-Malware 4.2.2.190 [06-11-2020]
Bujhm про Malwarebytes Anti-Malware 3.8.3.2965 / 2.2.1.1043 [19-11-2019]
Специально зарегистрировался чтоб выразить Malwarebytes Anti-Malware...свое презрение..... программа - говно... лишь - бы выжать деньги...вначале заплати 1290,00 руб.... тут-же заплати 1900.00 (не помню точно) пока не проходили платежи (в течении 3-4 дня)... потом стоимость возросла до 2827.33руб.... идите Вы к себе в жопу... перехожу на Аваст...
8 | 13 | Ответить
SaI_Delta про Malwarebytes Anti-Malware 3.7.1.2839 / 2.2.1.1043 [29-05-2019]
Из за этого чудесногоантивирусника я нашел 4 трояна (ОМГ) тоесть они давно валялись ждав своге дня но Мальвар послал их кудаа? Правильно нахооо
7 | 16 | Ответить
Юрий про Malwarebytes Anti-Malware 3.7.1.2839 / 2.2.1.1043 [12-05-2019]
Admin в ответ Юрий про Malwarebytes Anti-Malware 3.7.1.2839 / 2.2.1.1043 [27-11-2019]
Если в отзывах не было оскорблений, не содержали сслыки на варез и они были по делу, а не "херня", "не работает", "отстой"... то ваши отзывы опубликованы будут в любом случае.
7 | 8 | Ответить