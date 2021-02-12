Malwarebytes Anti-Malware - отличная антивирусная программа, которая нейтрализует угрозы, недоступные для стандартных антивирусов. Использует технологию быстрого сканирования системы для выявления и уничтожения различного рода вредоносных программ.

В первую очередь программа ориентирована на борьбу со шпионскими модулями. Обнаруживает и удаляет сетевых червей, троянские программы, руткиты, мошеннические приложения, шпионские и многие другие вредоносные объекты с вашего домашнего компьютера. Вам нужно только запустить Malwarebytes Anti-Malware и начать проверку.

Приложение контролирует каждый процесс и в случае обнаружения подозрительных действий останавливает вредоносные процессы прежде, чем они причинят какой-либо ущерб.

Realtime-модуль, включенный в программу, использует передовые технологии эвристического сканирования и позволяет сохранять систему в чистоте и безопасности.

Возможности программы: