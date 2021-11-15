Программы для Windows » Безопасность » Антивирусы » ESET NOD32 Антивирус 15.0.18.0

ESET NOD32 Антивирус для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.52/5 голосов - 1737
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 990 руб./год | Купить
Ограничение:30 дней
Версия:15.0.18.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Антивирусы - Антишпионы
Загрузок (сегодня/всего):41 / 942 386 | Статистика
Размер:61,25 Мб
СКАЧАТЬ
ESET NOD32 Антивирус скриншот № 1
ESET NOD32 Антивирус скриншот № 2
ESET NOD32 Антивирус скриншот № 3
ESET NOD32 Антивирус скриншот № 4

ESET NOD32 Антивирус - надежное решение для защиты от всех видов вирусных угроз и атак хакеров. Обеспечивает своевременную защиту вашего компьютера. Вирусы, черви, троянские и шпионские программы, фишинг-атаки, руткиты и другие неприятности теперь не смогут причинить вам никакого вреда. Усовершенствованные методы обнаружения обеспечивают защиту даже против будущих, потенциальных угроз, которыми являются новые сетевые черви и вирусы.

Наличие полностью интегрированного набора программных продуктов обеспечивает высокие показатели обнаружения и сканирования, а также низкое потребление системных ресурсов.

Возможности антивируса:

  • Антивирусная защита:
    • Антивирус
    • Антишпион
    • Расширенное сканирование памяти
    • Контроль устройств (USB-контроль)
  • Защита данных:
    • Защита от поддельных сайтов, похищающих личные данные (Антифишинг)
    • Защита от программ-вымогателей (Защита от эксплойтов). Предотвращает атаки на браузеры, почтовые клиенты и устройства для считывания документов.
  • Легкое и удобное использование:
    • Высокая производительность и низкое влияние на систему
    • Оптимизация под все типы ПК
    • Игровой режим
    • Удобный графический интерфейс
  • Социальный модуль:
    • Безопасное общение в социальных сетях. Модуль ESET Social Media Scanner сканирует содержание профиля, выявляет вредоносные ссылки в сообщениях или комментариях к статусам пользователя, предупреждает о получении нежелательного контента.
  • Легкие и быстрые пакеты обновлений в сочетании с облачными технологиями обнаружения угроз обеспечивают быстрое и точное сканирование вредоносных объектов.
Что нового в ESET NOD32 Антивирус 15.0.18.0?
  • Исправлено пороговое значение по умолчанию для LiveGuard.
  • Добавлена поддержка переключателя SHA256 в ОС.
  • Исправлена функциональность сравнения Protobuf.
  • Исправлена проблема, когда интерактивный режим брандмауэра создавал повторяющиеся правила.
  • Исправлена проблема, когда интерактивные диалоговые окна асинхронного брандмауэра не отображались, даже если графический интерфейс возвращает NODPROT_OK для ekrnEpfw (плагин брандмауэра).
  • Другие мелкие исправления.
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы"
 

скачать Dr.Web CureIt!Dr.Web CureIt! 02.11.2021

Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без...

скачать Dr.WebDr.Web 12.0.3.12170 (22.12.2020)

Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий...

скачать Антивирус Kaspersky FreeАнтивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.14.1085 / 21.2.16.590

Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных...

скачать HitmanProHitmanPro 3.8.23.318

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями,...

скачать Avast Free AntivirusAvast Free Antivirus 2021 (21.9.6698)

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ...

скачать AVZAVZ 4.46

AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода......

Отзывы о программе ESET NOD32 Антивирус

Майкл про ESET NOD32 Антивирус 15.0.16.0 [15-11-2021]

Хороший,но стал платным,очень проблемно с ключами,удалил.
| | Ответить

Aleks про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [14-04-2020]

Антивирус хороший!Рекомендую покупать лицензию,чтобы не было проблем.
15 | 13 | Ответить

владимир про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [24-12-2018]

при обнаружении вирусов нечего не предлагает с ними делать,
непойму он их удаляет все равно или нет?
Кто подскажет...
7 | 95 | Ответить

Артём в ответ владимир про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [23-07-2019]

Нет, мой друг
19 | 7 | Ответить

Сергей про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [23-12-2018]

Нод32 антивирус версии 9 работает хорошо,даже отлично. Что к сожалению не хочу сказать про более поздние версии.
9 | 4 | Ответить

Гость про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [06-06-2018]

у меня 4 гб оперативки, и 8-ка нода такого не делала, а когда поставил версию 11 очень система начала ну очень тупить, виснуть при загрузке, иногда чёрний экран до пол минут. Снес накер, поставл назад 8ку, лагов нет. Лучше 8-ки нет, ибо наверное супер комп иметь что б ставить версии выше.
11 | 11 | Ответить

12331 в ответ Гость про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [23-07-2018]

Ты понимаешь что виндовс 11 требует более мощный компьютер для 11 нужен как минимум Intel core 5 с gtx 970 на 4 гб 8 гб оперативной памяти
6 | 6 | Ответить

al69ena в ответ 12331 про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [13-12-2018]

а вы , батенька ... лошара конкретная однако ))))
виндовс 11 сами написали ?? Сочувствую вам что он не запускается
20 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (891) / Добавить отзыв