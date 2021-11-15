ESET NOD32 Антивирус - надежное решение для защиты от всех видов вирусных угроз и атак хакеров. Обеспечивает своевременную защиту вашего компьютера. Вирусы, черви, троянские и шпионские программы, фишинг-атаки, руткиты и другие неприятности теперь не смогут причинить вам никакого вреда. Усовершенствованные методы обнаружения обеспечивают защиту даже против будущих, потенциальных угроз, которыми являются новые сетевые черви и вирусы.

Наличие полностью интегрированного набора программных продуктов обеспечивает высокие показатели обнаружения и сканирования, а также низкое потребление системных ресурсов.

Возможности антивируса: