ESET NOD32 Антивирус для Windows
|Оценка:
|4.52/5 голосов - 1737
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 990 руб./год | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|15.0.18.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ESET, LLC
|Категории:
|Антивирусы - Антишпионы
|Загрузок (сегодня/всего):
|41 / 942 386 | Статистика
|Размер:
|61,25 Мб
|СКАЧАТЬ
ESET NOD32 Антивирус - надежное решение для защиты от всех видов вирусных угроз и атак хакеров. Обеспечивает своевременную защиту вашего компьютера. Вирусы, черви, троянские и шпионские программы, фишинг-атаки, руткиты и другие неприятности теперь не смогут причинить вам никакого вреда. Усовершенствованные методы обнаружения обеспечивают защиту даже против будущих, потенциальных угроз, которыми являются новые сетевые черви и вирусы.
Наличие полностью интегрированного набора программных продуктов обеспечивает высокие показатели обнаружения и сканирования, а также низкое потребление системных ресурсов.
Возможности антивируса:
- Антивирусная защита:
- Антивирус
- Антишпион
- Расширенное сканирование памяти
- Контроль устройств (USB-контроль)
- Защита данных:
- Защита от поддельных сайтов, похищающих личные данные (Антифишинг)
- Защита от программ-вымогателей (Защита от эксплойтов). Предотвращает атаки на браузеры, почтовые клиенты и устройства для считывания документов.
- Легкое и удобное использование:
- Высокая производительность и низкое влияние на систему
- Оптимизация под все типы ПК
- Игровой режим
- Удобный графический интерфейс
- Социальный модуль:
- Безопасное общение в социальных сетях. Модуль ESET Social Media Scanner сканирует содержание профиля, выявляет вредоносные ссылки в сообщениях или комментариях к статусам пользователя, предупреждает о получении нежелательного контента.
- Легкие и быстрые пакеты обновлений в сочетании с облачными технологиями обнаружения угроз обеспечивают быстрое и точное сканирование вредоносных объектов.
- Исправлено пороговое значение по умолчанию для LiveGuard.
- Добавлена поддержка переключателя SHA256 в ОС.
- Исправлена функциональность сравнения Protobuf.
- Исправлена проблема, когда интерактивный режим брандмауэра создавал повторяющиеся правила.
- Исправлена проблема, когда интерактивные диалоговые окна асинхронного брандмауэра не отображались, даже если графический интерфейс возвращает NODPROT_OK для ekrnEpfw (плагин брандмауэра).
- Другие мелкие исправления.
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Отзывы о программе ESET NOD32 Антивирус
Майкл про ESET NOD32 Антивирус 15.0.16.0 [15-11-2021]
Хороший,но стал платным,очень проблемно с ключами,удалил.
| | Ответить
Aleks про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [14-04-2020]
Антивирус хороший!Рекомендую покупать лицензию,чтобы не было проблем.
15 | 13 | Ответить
владимир про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [24-12-2018]
при обнаружении вирусов нечего не предлагает с ними делать,
непойму он их удаляет все равно или нет?
Кто подскажет...
7 | 95 | Ответить
Артём в ответ владимир про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [23-07-2019]
Сергей про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [23-12-2018]
Нод32 антивирус версии 9 работает хорошо,даже отлично. Что к сожалению не хочу сказать про более поздние версии.
9 | 4 | Ответить
Гость про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [06-06-2018]
у меня 4 гб оперативки, и 8-ка нода такого не делала, а когда поставил версию 11 очень система начала ну очень тупить, виснуть при загрузке, иногда чёрний экран до пол минут. Снес накер, поставл назад 8ку, лагов нет. Лучше 8-ки нет, ибо наверное супер комп иметь что б ставить версии выше.
11 | 11 | Ответить
12331 в ответ Гость про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [23-07-2018]
Ты понимаешь что виндовс 11 требует более мощный компьютер для 11 нужен как минимум Intel core 5 с gtx 970 на 4 гб 8 гб оперативной памяти
6 | 6 | Ответить
al69ena в ответ 12331 про ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 [13-12-2018]
а вы , батенька ... лошара конкретная однако ))))
виндовс 11 сами написали ?? Сочувствую вам что он не запускается
20 | 2 | Ответить