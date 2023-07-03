AVZ для Windows
|Оценка:
|4.60/5 голосов - 910
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.46 / 5.73 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Зайцев Олег
|Категории:
|Антивирусы - Антишпионы
|Загрузок (сегодня/всего):
|32 / 1 117 087 | Статистика
|Размер:
|14,27 Мб
Антивирусная утилита AVZ предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода (загрузчиков троянских программ, Dialer и т.п.).
Предназначена для обнаружения и удаления:
- SpyWare и AdWare модулей - это основное назначение утилиты
- Dialer (Trojan.Dialer)
- Троянских программ
- BackDoor модулей
- Сетевых и почтовых червей
- TrojanSpy, TrojanDownloader, TrojanDropper
Первичной задачей программы является удаление SpyWare и троянских программ. Особенностями утилиты (помимо типового сигнатурного сканера) является:
- Микропрограммы эвристической проверки системы. Микропрограммы проводят поиск известных SpyWare и вирусов по косвенным признакам - на основании анализа реестра, файлов на диске и в памяти.
- Обновляемая база безопасных файлов. В нее входят цифровые подписи десятков тысяч системных файлов и файлов известных безопасных процессов.
- Встроенная система обнаружения Rootkit
- Детектор клавиатурных шпионов (Keylogger) и троянских DLL
- Нейроанализатор. Помино сигнатурного анализатора AVZ содержит нейроэмулятор, который позволяет производить исследование подозрительных файлов при помощи нейросети.
- Встроенный анализатор Winsock SPI/LSP настроек.
- Встроенный диспетчер процессов, сервисов и драйверов
- Встроенная утилита для поиска файлов на диске. Позволяет искать файл по различным критериям, возможности системы поиска превосходят возможности системного поиска.
- Встроенная утилита для поиска данных в реестре. Позволяет искать ключи и параметры по заданному образцу, результаты поиска доступны в виде текстового протокола и в виде таблицы, в которой можно отметить несколько ключей для их экспорта или удаления.
- Встроенный анализатор открытых портов TCP/UDP
- Встроенный анализатор общих ресурсов, сетевых сеансов и открытых по сети файлов. Работает в Win9X и в Nt/W2K/XP
- Микропрограммы восстановления системы. Микропрограммы проводят восстановления настроек Internet Explorer, параметров запуска программ и иные системные параметры, повреждаемые вредоносными программами
- Эвристическое удаление файлов
- Проверка архивов
- Проверка и лечение потоков NTFS
- Система AVZGuard
- Драйвер Boot Cleaner
- Драйвер мониторинга процессов и драйверов AVZPM
- Анализатор процессов
Архив с утилитой содержит базу вирусов от 05.02.2023: 297569 сигнатур, 2 нейропрофиля, 56 микропрограмм лечения, 417 микропрограмм эвристики, 10 микропрограмм ИПУ, 305245 цифровые подписи системных файлов.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе AVZ
Руль! про AVZ 4.46 [26-07-2022]
Единственный который полечил из десятка наверное. Перед этим наверное все что только можно найти качал ставил и хер на лопате. Этот помог, написал не для рекламы. Работает в фоновом режиме, думаю можно отнести к плюсам.
5 | 3 | Ответить
Edward_Seredin про AVZ 4.46 [14-09-2020]
Наверно очень хорошая программа; специально для тех, кто не хотел, чтоб майоры из ФСБ РФ
мониторили трафик их компов! То есть для пользователей не охваченных "заботой" и "виманием" Лаборатории Касперского и Доктора Веба! AVZ - третья голова Змея Горыныча!:)
13 | 8 | Ответить
Sergio в ответ Edward_Seredin про AVZ 4.46 [20-10-2020]
Кстати, с определённого времени, К.Зайцев входит в команду Касперского.
9 | 6 | Ответить
Дмитрий про AVZ 4.46 [15-02-2020]
Мне эта программа помогла спасти систему от переустановки, огромное спасибо автору.
8 | 2 | Ответить
Витя в ответ Дмитрий про AVZ 4.46 [02-06-2022]
Комод и симплволл поставь . Фсбшники отстанут навсегда !
4 | 3 | Ответить
Igor про AVZ 4.46 [03-03-2019]
Более ранние версии работали нормально, обновился до 4.46 и после 2-3 сек. работы вылет, "Прекращена работа AVZ". Подскажите в чем проблема, качал с официального сайта.
10 | 12 | Ответить