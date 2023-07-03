AVZ для Windows

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Оценка: 4.60/5 голосов - 910
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.46 / 5.73 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Антивирусы - Антишпионы
Загрузок (сегодня/всего):32 / 1 117 087 | Статистика
Размер:14,27 Мб
AVZ скриншот № 1
AVZ скриншот № 2
AVZ скриншот № 3

Антивирусная утилита AVZ предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода (загрузчиков троянских программ, Dialer и т.п.).

Предназначена для обнаружения и удаления:

  • SpyWare и AdWare модулей - это основное назначение утилиты
  • Dialer (Trojan.Dialer)
  • Троянских программ
  • BackDoor модулей
  • Сетевых и почтовых червей
  • TrojanSpy, TrojanDownloader, TrojanDropper

Первичной задачей программы является удаление SpyWare и троянских программ. Особенностями утилиты (помимо типового сигнатурного сканера) является:

  • Микропрограммы эвристической проверки системы. Микропрограммы проводят поиск известных SpyWare и вирусов по косвенным признакам - на основании анализа реестра, файлов на диске и в памяти.
  • Обновляемая база безопасных файлов. В нее входят цифровые подписи десятков тысяч системных файлов и файлов известных безопасных процессов.
  • Встроенная система обнаружения Rootkit
  • Детектор клавиатурных шпионов (Keylogger) и троянских DLL
  • Нейроанализатор. Помино сигнатурного анализатора AVZ содержит нейроэмулятор, который позволяет производить исследование подозрительных файлов при помощи нейросети.
  • Встроенный анализатор Winsock SPI/LSP настроек.
  • Встроенный диспетчер процессов, сервисов и драйверов
  • Встроенная утилита для поиска файлов на диске. Позволяет искать файл по различным критериям, возможности системы поиска превосходят возможности системного поиска.
  • Встроенная утилита для поиска данных в реестре. Позволяет искать ключи и параметры по заданному образцу, результаты поиска доступны в виде текстового протокола и в виде таблицы, в которой можно отметить несколько ключей для их экспорта или удаления.
  • Встроенный анализатор открытых портов TCP/UDP
  • Встроенный анализатор общих ресурсов, сетевых сеансов и открытых по сети файлов. Работает в Win9X и в Nt/W2K/XP
  • Микропрограммы восстановления системы. Микропрограммы проводят восстановления настроек Internet Explorer, параметров запуска программ и иные системные параметры, повреждаемые вредоносными программами
  • Эвристическое удаление файлов
  • Проверка архивов
  • Проверка и лечение потоков NTFS
  • Система AVZGuard
  • Драйвер Boot Cleaner
  • Драйвер мониторинга процессов и драйверов AVZPM
  • Анализатор процессов

Архив с утилитой содержит базу вирусов от 05.02.2023: 297569 сигнатур, 2 нейропрофиля, 56 микропрограмм лечения, 417 микропрограмм эвристики, 10 микропрограмм ИПУ, 305245 цифровые подписи системных файлов.

Что нового в AVZ 4.46 / 5.73?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе AVZ

Руль! про AVZ 4.46 [26-07-2022]

Единственный который полечил из десятка наверное. Перед этим наверное все что только можно найти качал ставил и хер на лопате. Этот помог, написал не для рекламы. Работает в фоновом режиме, думаю можно отнести к плюсам.
5 | 3 | Ответить

Edward_Seredin про AVZ 4.46 [14-09-2020]

Наверно очень хорошая программа; специально для тех, кто не хотел, чтоб майоры из ФСБ РФ
мониторили трафик их компов! То есть для пользователей не охваченных "заботой" и "виманием" Лаборатории Касперского и Доктора Веба! AVZ - третья голова Змея Горыныча!:)
13 | 8 | Ответить

Sergio в ответ Edward_Seredin про AVZ 4.46 [20-10-2020]

Кстати, с определённого времени, К.Зайцев входит в команду Касперского.
9 | 6 | Ответить

Дмитрий про AVZ 4.46 [15-02-2020]

Мне эта программа помогла спасти систему от переустановки, огромное спасибо автору.
8 | 2 | Ответить

Витя в ответ Дмитрий про AVZ 4.46 [02-06-2022]

Комод и симплволл поставь . Фсбшники отстанут навсегда !
4 | 3 | Ответить

Спиридон в ответ Витя про AVZ 4.46 [12-11-2022]

Большой уже, а все в сказки веришь...
1 | | Ответить

галина про AVZ 4.46 [16-08-2019]

спасибо за программу очень помогла.
9 | 6 | Ответить

Igor про AVZ 4.46 [03-03-2019]

Более ранние версии работали нормально, обновился до 4.46 и после 2-3 сек. работы вылет, "Прекращена работа AVZ". Подскажите в чем проблема, качал с официального сайта.
10 | 12 | Ответить

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