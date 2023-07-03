Отзывы о программе AVZ

Руль! Единственный который полечил из десятка наверное. Перед этим наверное все что только можно найти качал ставил и хер на лопате. Этот помог, написал не для рекламы. Работает в фоновом режиме, думаю можно отнести к плюсам.

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Edward_Seredin Наверно очень хорошая программа; специально для тех, кто не хотел, чтоб майоры из ФСБ РФ

мониторили трафик их компов! То есть для пользователей не охваченных "заботой" и "виманием" Лаборатории Касперского и Доктора Веба! AVZ - третья голова Змея Горыныча!:)

13 | 8 | Ответить

Sergio Edward_Seredin Кстати, с определённого времени, К.Зайцев входит в команду Касперского.

9 | 6 | Ответить

Дмитрий Мне эта программа помогла спасти систему от переустановки, огромное спасибо автору.

8 | 2 | Ответить

Витя Дмитрий Комод и симплволл поставь . Фсбшники отстанут навсегда !

4 | 3 | Ответить

Спиридон Витя Большой уже, а все в сказки веришь...

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галина спасибо за программу очень помогла.

9 | 6 | Ответить