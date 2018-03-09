RiDoc для Windows

RiDoc 4.5.0.2

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Описание RiDoc 4.5.0.2Описание   Скачать RiDoc 4.5.0.2СКАЧАТЬ (14,32 Мб) Скриншоты RiDoc 4.5.0.2Скриншоты (3)   Статистика RiDoc 4.5.0.2Статистика   Отзывы о RiDoc 4.5.0.2Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 24
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RiDoc - программа для сканирования документов и регулирования размера электронной копии документов и графических файлов.

Программа позволяет при помощи сканера получать электронные версии документов и производить приведение размеров электронных версий документов или графических файлов к предустановленному размеру. Такое приведение дает возможность существенно уменьшить размер электронной версии документов или графических файлов без потери информационного качества.

Основные функции программы RiDoc:

  • Получение электронной версии документа с помощью сканера. Работа со сканерами с автоматической подачей листов.
  • Получение галереи отсканированных документов.
  • Адаптированная под рядового пользователя технология компоновки электронных документов.
  • Помещение всех электронных версий документов в один результирующий файл и приведение его к предустановочным параметрам.
  • Экспорт документов в графический файл с помощью виртуального принтера RiDoc.
  • Наложение на результат склейки водяного знака (watermark).\
  • Сохранение результирующего файла в различных графических форматах (bmp , jpeg , tiff ( в. т.ч. MiltiPage режим), png ).
  • Экспорт электронных версий документов в MS Word .
  • Экспорт электронных версий документов в PDF файл.
  • Отправка результирующего файла по электронной почте.
  • Печать результатов склейки на принтере.

Программа RiDoc будет полезной для:

  • Создания электронные версий документов с помощью сканера.
  • Создания электронных документов с помощью сканера малого размера без потери информационного качества.
  • Создания электронных версий документов с помощью сканера, предназначенных для кодированной передачи (шифрование с открытым ключом (электронная подпись)).
  • Создания электронных версий документов с помощью сканера, предназначенных для передачи по электронной почте.
Что нового в RiDoc 4.5.0.2?
  • Программа RiDoc подписана сертификатом цифровой подписи.
Скриншоты RiDoc:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 350 руб.
Ограничение в работе программырезультат с надписью "No registration"
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 111 376
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - другое
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Отзывы о программе RiDoc

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