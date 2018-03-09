RiDoc 4.5.0.2 Описание СКАЧАТЬ ( 14,32 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 RiDoc - программа для сканирования документов и регулирования размера электронной копии документов и графических файлов. Программа позволяет при помощи сканера получать электронные версии документов и производить приведение размеров электронных версий документов или графических файлов к предустановленному размеру. Такое приведение дает возможность существенно уменьшить размер электронной версии документов или графических файлов без потери информационного качества. Основные функции программы RiDoc: Получение электронной версии документа с помощью сканера. Работа со сканерами с автоматической подачей листов.

Получение галереи отсканированных документов.

Адаптированная под рядового пользователя технология компоновки электронных документов.

Помещение всех электронных версий документов в один результирующий файл и приведение его к предустановочным параметрам.

Экспорт документов в графический файл с помощью виртуального принтера RiDoc.

Наложение на результат склейки водяного знака (watermark).\

Сохранение результирующего файла в различных графических форматах (bmp , jpeg , tiff ( в. т.ч. MiltiPage режим), png ).

Экспорт электронных версий документов в MS Word .

Экспорт электронных версий документов в PDF файл.

Отправка результирующего файла по электронной почте.

Печать результатов склейки на принтере. Программа RiDoc будет полезной для: Создания электронные версий документов с помощью сканера.

Создания электронных документов с помощью сканера малого размера без потери информационного качества.

Создания электронных версий документов с помощью сканера, предназначенных для кодированной передачи (шифрование с открытым ключом (электронная подпись)).

Создания электронных версий документов с помощью сканера, предназначенных для передачи по электронной почте. Что нового в RiDoc 4.5.0.2?

Программа RiDoc подписана сертификатом цифровой подписи. Скриншоты RiDoc: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 350 руб. Ограничение в работе программы результат с надписью "No registration" Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000 Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 5 / 111 376 Разработчик Риман Последнее обновление 09.03.2018 (Сообщить о новой версии) Категории программы Внешние устройства - другое ТОП-сегодня раздела "Внешние устройства" Rufus 2.18.1213 Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при BlueSoleil 10.0.497.0 BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными ContaCam 7.7.0 ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции AutoHotkey 1.1.28.00 AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте USBDeview 2.75 USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему Blok 4.5 Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от Отзывы о программе RiDoc Admin Отзывов о программе RiDoc 4.5.0.2 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв