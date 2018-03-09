Rufus 2.18.1213
Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при
BlueSoleil 10.0.497.0
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными
ContaCam 7.7.0
ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции
AutoHotkey 1.1.28.00
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте
USBDeview 2.75
USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему
Blok 4.5
Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от