CrystalDiskInfo 7.0.5 Описание СКАЧАТЬ ( 3,78 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (14) Оцените программу!

4.44 из 5, всего оценок - 150 Рейтинг программы - 4.44 из 5

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5 CrystalDiskInfo - отслеживает состояние жестких дисков, поддерживающих технологию S.M.A.R.T. Производит мониторинг и дает общую оценку "здоровья" вашего диска. Программа отображает детальную информацию о жестких дисках, установленных в компьютере (прошивка, серийный номер, стандарт, интерфейс, общее время работы и др.), а также выводит параметры атрибутов системы самодиагностики S.M.A.R.T. (ошибки чтения, производительность, запуски/остановки шпинделя, время поиска дорожки, количество циклов включения-выключения, ошибки секторов и многое другое). Что нового в CrystalDiskInfo 7.0.5?

Обновлен переводы

Исправлены ошибки Скриншоты CrystalDiskInfo: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 208 / 225 278 Разработчик hiyohiyo Последнее обновление 02.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы HDD утилиты Отзывы о программе CrystalDiskInfo AlexBY Программка отличная! Работает на 4 с +. Единственный сайт, где скачал программу без "прицепа" (без вируса), а на других сайтах при активации ссылки сразу же срабатывал ESS v.8. Удачи всем!

1 | 5 | Ответить oldhdd Низкоуровневого формата уже давно нет. Есть такое понятие "внутренний формат", который делается ТОЛЬКО технологическим софтом под конкретного производителя диска. Но и это не то же самое, что старый низкоуровневый формат, ранее существовавший (хотя по сути очень на него похоже). Все вышеуказанные проги делают обычную ЗАПИСЬ секторов, не более... Так что тоже советую не умничать :)

19 | 3 | Ответить Макс Victorian или MHDD делается низкоуровневое форматирование умник... с загрузочного грузишься и пошёл... можно шпиндель остановить... можно сброс диска сделать можно BADы убрать итд так что не умничай Владимир

5 | 14 | Ответить taimyr Кажется, единственная прога, которая умеет сопоставлять букву диска с конкретным диском. Например, у меня 4 одинаковых диска, HDDscan на одном выдает ошибки, а какой это конкретный из 4-х - только лезть в корпус и смотреть серийник, а тут сразу - диск X - и ясно где глюки и что пора менять.

2 | 2 | Ответить вася не ставьте эту херь.помимо ненужной информации ничего не дает.зато перед установкой требует установить игру)которую очень трудно удалить.

3 | 28 | Ответить Читать все отзывы (14) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости