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CrystalDiskInfo для Windows

CrystalDiskInfo 7.0.5

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Описание CrystalDiskInfo 7.0.5Описание   Скачать CrystalDiskInfo 7.0.5СКАЧАТЬ (3,78 Мб) Скриншоты CrystalDiskInfo 7.0.5Скриншоты (2)   Статистика CrystalDiskInfo 7.0.5Статистика   Отзывы о CrystalDiskInfo 7.0.5Отзывы (14)  
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4.44 из 5, всего оценок - 150
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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CrystalDiskInfo - отслеживает состояние жестких дисков, поддерживающих технологию S.M.A.R.T. Производит мониторинг и дает общую оценку "здоровья" вашего диска.

Программа отображает детальную информацию о жестких дисках, установленных в компьютере (прошивка, серийный номер, стандарт, интерфейс, общее время работы и др.), а также выводит параметры атрибутов системы самодиагностики S.M.A.R.T. (ошибки чтения, производительность, запуски/остановки шпинделя, время поиска дорожки, количество циклов включения-выключения, ошибки секторов и многое другое).

Что нового в CrystalDiskInfo 7.0.5?
  • Обновлен переводы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты CrystalDiskInfo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)208 / 225 278
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты

Отзывы о программе CrystalDiskInfo

AlexBY про CrystalDiskInfo 6.7.5 [07-02-2016]

Программка отличная! Работает на 4 с +. Единственный сайт, где скачал программу без "прицепа" (без вируса), а на других сайтах при активации ссылки сразу же срабатывал ESS v.8. Удачи всем!
1 | 5 | Ответить

oldhdd про CrystalDiskInfo 6.1.14 [07-06-2014]

Низкоуровневого формата уже давно нет. Есть такое понятие "внутренний формат", который делается ТОЛЬКО технологическим софтом под конкретного производителя диска. Но и это не то же самое, что старый низкоуровневый формат, ранее существовавший (хотя по сути очень на него похоже). Все вышеуказанные проги делают обычную ЗАПИСЬ секторов, не более... Так что тоже советую не умничать :)
19 | 3 | Ответить

Макс про CrystalDiskInfo 6.0.1 [06-12-2013]

Victorian или MHDD делается низкоуровневое форматирование умник... с загрузочного грузишься и пошёл... можно шпиндель остановить... можно сброс диска сделать можно BADы убрать итд так что не умничай Владимир
5 | 14 | Ответить

taimyr про CrystalDiskInfo 6.6.0 [28-10-2013]

Кажется, единственная прога, которая умеет сопоставлять букву диска с конкретным диском. Например, у меня 4 одинаковых диска, HDDscan на одном выдает ошибки, а какой это конкретный из 4-х - только лезть в корпус и смотреть серийник, а тут сразу - диск X - и ясно где глюки и что пора менять.
2 | 2 | Ответить

вася про CrystalDiskInfo 6.6.0 [20-10-2013]

не ставьте эту херь.помимо ненужной информации ничего не дает.зато перед установкой требует установить игру)которую очень трудно удалить.
3 | 28 | Ответить

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