Autoruns для Windows

Autoruns 13.7

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Описание Autoruns 13.7Описание   Скачать Autoruns 13.7СКАЧАТЬ (1,25 Мб) Скриншоты Autoruns 13.7Скриншоты (4)   Статистика Autoruns 13.7Статистика   Отзывы о Autoruns 13.7Отзывы (15)  
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4.63 из 5, всего оценок - 76
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке ОС.

Программа проверяет Автозагрузку, Run, RunOnce и другие секции и ключи реестра. При желании Autoruns  можно настроить на мониторинг и других расположений, в том числе модулей Explorer, панелей управления, BHO (Browser Helper Objects), извещений Winlogon, автоматически запускаемых служб, сервисов и многие другие.

При помощи Autoruns можно не только контролировать автозапуск приложений, но и отключать автозагрузку любого из них. Для этого достаточно убрать соответствующую галочку.

Кроме настройки системы, с помощью Autoruns можно отслеживать вредоносные программы, которые как правило, прописывают свои ключи в раздел Автозагрузки реестра операционной системы.

Что нового в Autoruns 13.7?
  • Различные исправления и улучшения
Скриншоты Autoruns:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)59 / 121 976
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка

Отзывы о программе Autoruns

ANTON про Autoruns 13.62 [12-02-2017]

Не первый раз эта утилита позволяет исправить проблемы с запуском операционки после установки глубоко вьедливой программки. 5 минуток внимательного редактирования в "Безопасном режиме" и все в штатном режиме.
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Vlad про Autoruns 13.40 [08-07-2015]

Руссинович -- Бог!
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Сергей про Autoruns 12.03 [25-11-2014]

Спасибо за программу, очень помогла избавится от надоедливой ошибки. Качайте.
2 | | Ответить

ИщИ про Autoruns 12.0 [28-05-2014]

Рулис...с...с..!
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dEEp013 про Autoruns 11.42 [13-02-2013]

Не, мне такое нельзя, палюбому доиграюсь и винду сносить придётся
3 | 1 | Ответить

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