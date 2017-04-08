Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке ОС.
Программа проверяет Автозагрузку, Run, RunOnce и другие секции и ключи реестра. При желании Autoruns можно настроить на мониторинг и других расположений, в том числе модулей Explorer, панелей управления, BHO (Browser Helper Objects), извещений Winlogon, автоматически запускаемых служб, сервисов и многие другие.
При помощи Autorunsможно не только контролировать автозапуск приложений, но и отключать автозагрузку любого из них. Для этого достаточно убрать соответствующую галочку.
Кроме настройки системы, с помощью Autoruns можно отслеживать вредоносные программы, которые как правило, прописывают свои ключи в раздел Автозагрузки реестра операционной системы.
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