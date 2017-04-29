Movavi Video Converter — мощная и в то же время простая в использовании программа для конвертации видео и незащищенных DVD в любой видеоформат и для любого видеоустройства.
С Movavi Video Converter вы можете:
Конвертировать видео и незащищенные DVD во все популярные видео и аудио форматы : AVI (DivX, XviD, др.), MP4 (Sony PSP, Apple iPod), WMV, ASF, 3GP, 3GP2, MOV, DVD, VOB, IFO, MPEG 1,2,4, VCD, SVCD, H.263, H.264, RM, WAV, MOD и многие другие.
Сохранять видео и незащищенные DVD для любых моделей мобильных телефонов и планшетов, консолей и медиаплееров, включая устройства Apple: iPhone, iPad, iPod, Android-устройства, телефоны Samsung, Nokia, HTC и другие. Movavi Конвертер Видео содержит встроенные пресеты для различных видов мобильных устройств для быстрой и удобной конвертации.
Сохранять DVD-фильмы на вашем компьютере в нужном вам формате. Вы можете выбрать язык звука и субтитров, а также сохранять понравившиеся саундтреки!
Конвертировать любой выбранный фрагмент видео за несколько секунд. Просто выберите необходимый фрагмент для каждого открытого в программе видео или DVD и сконвертируйте их в нужный вам формат одним нажатием кнопки.
Создавать фотогалереи из вашего видео. У вас есть яркое незабываемое видео? Воспользуйтесь функцией Галерея и создайте из этого видео коллекцию фотографий, автоматически или вручную.
Уникальная панель редактирования: Movavi Видео Конвертер - единственный конвертер видео, предлагающий удобную панель для быстрого доступа к инструментам редактирования видео и DVD: повернуть, обрезать, настроить видео, наложить текст/логотип.
Ключевые особенности:
Содержит готовые пресеты и конвертирует в видео форматы, оптимальные для просмотра видео онлайн и на мобильных устройствах;
Благодаря функции SuperSpeed изменение формата может происходить буквально за секунды;
Аппаратное ускорение на компьютерах Intel делает обработку файлов еще быстрее. Программа оптимизирована под процессоры Intel последнего поколения;
Для продвинутых пользователей: возможность ручной настройки характеристик аудио и видео;
Конвертирует сколько угодно много файлов одновременно;
Имеет функцию просмотра видео на полном экране;
Позволяет сохранять саундтреки из выбранного фрагмента видео;
Соединяет видео файлы любых форматов в один фильм.
Free MP4 Video Converter - конвертер видео файлов различных форматов в МР4 формат для проигрывания на мультимедийных устройствах
Отзывы о программе Movavi Video Converter
Proxy про Movavi Video Converter 17.2 [28-04-2017]
Конвертер дерьмо полное!!! Во первых медленный, во вторых в пробной версии на видео постоянно вылазит надпись чтото типо "мовави пробная версия" в общем даже попробыват у меня эту программу не вышло изза жадности разрабов. Не качайте этот шлак, есть много более достойных конвертеров и редакторов. Хотя что я говорю, да любой редактор лучше этого кала. | | Ответить
Makala про Movavi Video Converter 17.0.1 [04-02-2017]
Не вздумайте связываться с этой компанией.Эти комменты не настоящие.Мовави получают деньги и пропадают, по началу выходя на связь, с якобы желанием разобраться.Потом все.Мы оплатили 17 января ,и теперь их сотрудники не выходят на связь. | | Ответить
Makala про Movavi Video Converter 17.0.1 [31-01-2017]
Итак, 17 января мы оплатили программу фоторедактор на их сайте.Сегодня 30 января и мы по прежнему не получили ключи активации.Сначала нас просто игнорили, потом с нами связался их менеджер ,который представился Костей и пообещал,что ключи отправятв течение 24 часов.Задержка произошла из-за технического сбоя, но прошло опять несколько дней, а ничего нет.Получили теперь письмо от Галины, в котором говориться,что сотрудника с таким именем у них нет,а так же они не могут найти наш заказ.То есть все это время нам врали, о том ,что заказ будет отправлен. Не связывайтесь с этой компашкой !Это обман !Кстати на некоторых сайтах,где висят восторженные отклики, реальная информация блокируется. | | Ответить
Николай про Movavi Video Converter 17.0.1 [29-01-2017]
Как говорил тов. Сухов: Павлины говорите? Хе-е! Разбежались ...все форматы ..Формат .TS не инвертирует!!! 2 | | Ответить
Makala про Movavi Video Converter 17.0.1 [28-01-2017]
Прошло больше 2 недель после оплаты, мы не получили ключи.Каждый день они обещают их выслать,но время идет,а вопрос не решается.Начинаем процесс по возврату денег.Как оказалось, все восторженные отклики, это простой обман.Поэтому никому не советуем иметь отношения с этими проходимцами.У нас есть все доказательства. | | Ответить