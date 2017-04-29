Movavi Video Converter 17.2.1

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3.99 из 5, всего оценок - 220 Рейтинг программы - 3.99 из 5

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5 Movavi Video Converter — мощная и в то же время простая в использовании программа для конвертации видео и незащищенных DVD в любой видеоформат и для любого видеоустройства.



С Movavi Video Converter вы можете: Конвертировать видео и незащищенные DVD во все популярные видео и аудио форматы : AVI (DivX, XviD, др.), MP4 (Sony PSP, Apple iPod), WMV, ASF, 3GP, 3GP2, MOV, DVD, VOB, IFO, MPEG 1,2,4, VCD, SVCD, H.263, H.264, RM, WAV, MOD и многие другие. Сохранять видео и незащищенные DVD для любых моделей мобильных телефонов и планшетов, консолей и медиаплееров, включая устройства Apple: iPhone, iPad, iPod, Android-устройства, телефоны Samsung, Nokia, HTC и другие. Movavi Конвертер Видео содержит встроенные пресеты для различных видов мобильных устройств для быстрой и удобной конвертации. Сохранять DVD-фильмы на вашем компьютере в нужном вам формате. Вы можете выбрать язык звука и субтитров, а также сохранять понравившиеся саундтреки! Конвертировать любой выбранный фрагмент видео за несколько секунд. Просто выберите необходимый фрагмент для каждого открытого в программе видео или DVD и сконвертируйте их в нужный вам формат одним нажатием кнопки. Создавать фотогалереи из вашего видео. У вас есть яркое незабываемое видео? Воспользуйтесь функцией Галерея и создайте из этого видео коллекцию фотографий, автоматически или вручную. Уникальная панель редактирования: Movavi Видео Конвертер - единственный конвертер видео, предлагающий удобную панель для быстрого доступа к инструментам редактирования видео и DVD: повернуть, обрезать, настроить видео, наложить текст/логотип. Ключевые особенности: Содержит готовые пресеты и конвертирует в видео форматы, оптимальные для просмотра видео онлайн и на мобильных устройствах;

Благодаря функции SuperSpeed изменение формата может происходить буквально за секунды;

Аппаратное ускорение на компьютерах Intel делает обработку файлов еще быстрее. Программа оптимизирована под процессоры Intel последнего поколения;

Для продвинутых пользователей: возможность ручной настройки характеристик аудио и видео;

Конвертирует сколько угодно много файлов одновременно;

Имеет функцию просмотра видео на полном экране;

Позволяет сохранять саундтреки из выбранного фрагмента видео;

Соединяет видео файлы любых форматов в один фильм. Что нового в Movavi Video Converter 17.2.1?

Небольшие исправления и улучшения

Скриншоты Movavi Video Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 990 руб. Ограничение в работе программы 7 дней, водяной знак на выходных файлах Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 6 / 112 135 Разработчик Movavi Последнее обновление 29.04.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы

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