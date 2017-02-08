WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения установленного периода времени WinLock выключает систему. Отключение возможно только после ввода пароля. Есть возможность блокировать комбинации клавиш (Alt-Ctrl-Del, Alt-Tab, Ctrl-Esc, etc.), блокировать рабочий стол, запрещать открытие файлов и запуск выбранных приложений.

Отзывы о программе WinLock Entity Программа - полное дерьмо. Заморозить и убить процесс программы с тем же Anvir Task Manager и Process Hacker очень легко. Также разработчики видимо не предусмотрели, что есть "Безопасный" режим, когда программы из автозагрузки не запускаются, что даёт возможность расправится с продуктом ламерских умов на ровном месте.

| | Ответить Юрий Entity Скорее всего это сделано для самих же пользователей. Вдруг забыли пароль или прога использовалась в злых целях(типо шантажа)?

| | Ответить Koss Entity у кого то кривые руки. Не умеешь настраивать дк не пиши чушь!

| | Ответить Spudi Mun Не качайте! Я этой программой свой комп вырубил на**й. Теперь windows немогу переустановить.

5 | 3 | Ответить megarus Spudi Mun ты просто в безопасном режиме запусти комп и удали винлок

| | Ответить Akex MMM Программа (у меня версия 5.26) - отлично работает. Нужно быть внимательным при настройке, чтобы не было "ГОРЯ", как у некоторых (см. выше). Жалко, что описание на английском. Может у кого есть на русском ?

2 | | Ответить KingoW Решил лишь попробовать, все заблокировалось :D Вот теперь сижу, мучаюсь

| | Ответить Fox star KingoW прога для создания банера вымогателя)))

| | Ответить Mr Taim_75 прога для родителей чтобы ребёнок нечё ни сломал и не убил комп

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