WinLock для Windows

WinLock 7.2

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Описание WinLock 7.2Описание   Скачать WinLock 7.2СКАЧАТЬ (8,38 Мб) Скриншоты WinLock 7.2Скриншоты (5)   Статистика WinLock 7.2Статистика   Отзывы о WinLock 7.2Отзывы (17)  
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4.22 из 5, всего оценок - 54
  • Рейтинг программы - 4.22 из 5
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WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения установленного периода времени WinLock выключает систему. Отключение возможно только после ввода пароля. Есть возможность блокировать комбинации клавиш (Alt-Ctrl-Del, Alt-Tab, Ctrl-Esc, etc.), блокировать рабочий стол, запрещать открытие файлов и запуск выбранных приложений.

Что нового в WinLock 7.2?
Различные улучшения и исправления
Скриншоты WinLock:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $17.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 45 393
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа

Отзывы о программе WinLock

Entity про WinLock 6.41 [25-03-2015]

Программа - полное дерьмо. Заморозить и убить процесс программы с тем же Anvir Task Manager и Process Hacker очень легко. Также разработчики видимо не предусмотрели, что есть "Безопасный" режим, когда программы из автозагрузки не запускаются, что даёт возможность расправится с продуктом ламерских умов на ровном месте.
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Юрий в ответ Entity про WinLock 7.02 [04-06-2016]

Скорее всего это сделано для самих же пользователей. Вдруг забыли пароль или прога использовалась в злых целях(типо шантажа)?
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Koss в ответ Entity про WinLock 7.12 [06-02-2017]

у кого то кривые руки. Не умеешь настраивать дк не пиши чушь!
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Spudi Mun про WinLock 6.14 [24-05-2014]

Не качайте! Я этой программой свой комп вырубил на**й. Теперь windows немогу переустановить.
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megarus в ответ Spudi Mun про WinLock 6.52 [26-01-2016]

ты просто в безопасном режиме запусти комп и удали винлок
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Akex MMM про WinLock 6.12 [26-01-2014]

Программа (у меня версия 5.26) - отлично работает. Нужно быть внимательным при настройке, чтобы не было "ГОРЯ", как у некоторых (см. выше). Жалко, что описание на английском. Может у кого есть на русском ?
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KingoW про WinLock 6.0.10 [09-11-2013]

Решил лишь попробовать, все заблокировалось :D Вот теперь сижу, мучаюсь
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Fox star в ответ KingoW про WinLock 6.12 [07-03-2014]

прога для создания банера вымогателя)))
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Mr Taim_75 про WinLock 6.0.8 [24-04-2013]

прога для родителей чтобы ребёнок нечё ни сломал и не убил комп
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