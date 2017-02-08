WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения установленного периода времени WinLock выключает систему. Отключение возможно только после ввода пароля. Есть возможность блокировать комбинации клавиш (Alt-Ctrl-Del, Alt-Tab, Ctrl-Esc, etc.), блокировать рабочий стол, запрещать открытие файлов и запуск выбранных приложений.
Что нового в WinLock 7.2? Различные улучшения и исправления
Программа - полное дерьмо. Заморозить и убить процесс программы с тем же Anvir Task Manager и Process Hacker очень легко. Также разработчики видимо не предусмотрели, что есть "Безопасный" режим, когда программы из автозагрузки не запускаются, что даёт возможность расправится с продуктом ламерских умов на ровном месте. | | Ответить
Юрий в ответ Entity про WinLock 7.02 [04-06-2016]
Скорее всего это сделано для самих же пользователей. Вдруг забыли пароль или прога использовалась в злых целях(типо шантажа)? | | Ответить
Koss в ответ Entity про WinLock 7.12 [06-02-2017]
у кого то кривые руки. Не умеешь настраивать дк не пиши чушь! | | Ответить
Spudi Mun про WinLock 6.14 [24-05-2014]
Не качайте! Я этой программой свой комп вырубил на**й. Теперь windows немогу переустановить. 5 | 3 | Ответить
megarus в ответ Spudi Mun про WinLock 6.52 [26-01-2016]
ты просто в безопасном режиме запусти комп и удали винлок | | Ответить
Akex MMM про WinLock 6.12 [26-01-2014]
Программа (у меня версия 5.26) - отлично работает. Нужно быть внимательным при настройке, чтобы не было "ГОРЯ", как у некоторых (см. выше). Жалко, что описание на английском. Может у кого есть на русском ? 2 | | Ответить
KingoW про WinLock 6.0.10 [09-11-2013]
Решил лишь попробовать, все заблокировалось :D Вот теперь сижу, мучаюсь | | Ответить
Fox star в ответ KingoW про WinLock 6.12 [07-03-2014]
прога для создания банера вымогателя))) | | Ответить
Mr Taim_75 про WinLock 6.0.8 [24-04-2013]
прога для родителей чтобы ребёнок нечё ни сломал и не убил комп 2 | | Ответить