Dr.Web LiveDisk для Windows

Dr.Web LiveDisk 9.0.0 (22.04.2017)

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Описание Dr.Web LiveDisk 9.0.0 (22.04.2017)Описание   Скачать Dr.Web LiveDisk 9.0.0 (22.04.2017)СКАЧАТЬ (614,56 Мб) Скриншоты Dr.Web LiveDisk 9.0.0 (22.04.2017)Скриншоты (2)   Статистика Dr.Web LiveDisk 9.0.0 (22.04.2017)Статистика   Отзывы о Dr.Web LiveDisk 9.0.0 (22.04.2017)Отзывы (63)  
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4.52 из 5, всего оценок - 204
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
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Dr.Web LiveDisk – образ загрузочного CD/DVD диска или USB-флеш-накопителя, который позволяет восстановить работоспособность системы, пораженной действиями вирусов, на рабочих станциях и серверах под управлением Windows\Unix.

В случае, когда невозможно произвести загрузку компьютера с жесткого диска, Dr.Web LiveDisk поможет не только очистить компьютер от инфицированных и подозрительных файлов, но и попытается вылечить зараженные объекты и скопировать важную информацию на сменные носители.

В состав Dr.Web LiveDisk входят следующие компоненты:

  • редактора реестра Dr.Web Registry Editor
  • антивирусный сканер Dr.Web CureIt!
  • утилита Dr.Web Updater
  • консольный файловый менеджер Midnight Commander
  • браузер Firefox
  • эмулятор терминала – утилита для работы с командной консолью
  • файловый менеджер PCManFM с графическим интерфейсом

Dr.Web LiveDisk заменяет собой ранее распространяемые загрузочные инструменты Dr.Web LiveCD и Dr.Web LiveUSB, и доступен в двух вариантах: ISO-образ для записи на CD/DVD-диск и утилиты для создания загрузочного USB-флеш-накопителя.

Скриншоты Dr.Web LiveDisk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 80 066
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Dr.Web LiveDisk

анна про Dr.Web LiveCD 9.0.0 (25.01.2017) [29-01-2017]

если бесплатная, то почему требует лицензионный ключ?
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с нашей супер деревни про Dr.Web LiveCD 9.0.0 (25.12.2014) [25-12-2014]

Очень полезная.
4 | 1 | Ответить

Valeri про Dr.Web LiveCD 6.0.2 (08.02.2014) [09-02-2014]

Ув.разработчики!
Во-первых - спасибо за утилиту, ценю Ваши умелые руки!
Во-вторых - на ПК работает нормально, но на нетбуке не хочет: "Missing operating system". Плохо.. у меня нетбук - рабочая лошадка, не расстаюсь с ним никогда, ни на работе, ни дома. На нём Windows-7 проф, как и на ПК.
Что-нибудь посоветуете? ну, кроме "избавиться от нетбука" :)
3 | 7 | Ответить

ЮРИИ в ответ Valeri про Dr.Web LiveCD 6.0.2 (13.11.2014) [14-11-2014]

Ребят такой вопрос какой из антивирусов меньше напрягает систему? и как систему можно разгрузить? взял не давно бук вроде мощный должен быть оперативы 4 гига но с запущенным инетом занято из них 63 процента посоветуйте что-нибудь
5 | 1 | Ответить

Strannik_max про Dr.Web LiveCD 6.0.2 (10.11.2013) [10-11-2013]

anonimus, я себе ставил разные антивири, но самым эффективным получиkся сетап из аваста ИС (со сбросом триала) и вебера, аваст блокирует все что ему не нравится, а утилита вебера отменно лечит, если кто сомневается в вебере, то поймайте вирус RMnet, не опасный на первый взгляд, но заражает все библиотеки и хтмл страницы на компе (если заметили что постоянно запускается процесс iexplore.exe или несколько копий сразу, притом что браузер у вас совсем не Internet Exprorer, то у вас это чудо вирусов, и если у вас стоит каспер то систему он скоро схавает), вебер вырезал код вируса из 10000 файлов не повредив ни 1 и система как работала так и работает.
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win32n про Dr.Web LiveCD 6.0.2 (02.07.2013) [07-07-2013]

Спасибо!
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