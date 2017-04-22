Dr.Web LiveDisk – образ загрузочного CD/DVD диска или USB-флеш-накопителя, который позволяет восстановить работоспособность системы, пораженной действиями вирусов, на рабочих станциях и серверах под управлением Windows\Unix.
В случае, когда невозможно произвести загрузку компьютера с жесткого диска, Dr.Web LiveDisk поможет не только очистить компьютер от инфицированных и подозрительных файлов, но и попытается вылечить зараженные объекты и скопировать важную информацию на сменные носители.
В состав Dr.Web LiveDisk входят следующие компоненты:
редактора реестра Dr.Web Registry Editor
антивирусный сканер Dr.Web CureIt!
утилита Dr.Web Updater
консольный файловый менеджер Midnight Commander
браузер Firefox
эмулятор терминала – утилита для работы с командной консолью
файловый менеджер PCManFM с графическим интерфейсом
Dr.Web LiveDisk заменяет собой ранее распространяемые загрузочные инструменты Dr.Web LiveCD и Dr.Web LiveUSB, и доступен в двух вариантах: ISO-образ для записи на CD/DVD-диск и утилиты для создания загрузочного USB-флеш-накопителя.
Valeri про Dr.Web LiveCD 6.0.2 (08.02.2014) [09-02-2014]
Ув.разработчики!
Во-первых - спасибо за утилиту, ценю Ваши умелые руки!
Во-вторых - на ПК работает нормально, но на нетбуке не хочет: "Missing operating system". Плохо.. у меня нетбук - рабочая лошадка, не расстаюсь с ним никогда, ни на работе, ни дома. На нём Windows-7 проф, как и на ПК.
Что-нибудь посоветуете? ну, кроме "избавиться от нетбука" :) 3 | 7 | Ответить
ЮРИИ в ответ Valeri про Dr.Web LiveCD 6.0.2 (13.11.2014) [14-11-2014]
Ребят такой вопрос какой из антивирусов меньше напрягает систему? и как систему можно разгрузить? взял не давно бук вроде мощный должен быть оперативы 4 гига но с запущенным инетом занято из них 63 процента посоветуйте что-нибудь 5 | 1 | Ответить
Strannik_max про Dr.Web LiveCD 6.0.2 (10.11.2013) [10-11-2013]
anonimus, я себе ставил разные антивири, но самым эффективным получиkся сетап из аваста ИС (со сбросом триала) и вебера, аваст блокирует все что ему не нравится, а утилита вебера отменно лечит, если кто сомневается в вебере, то поймайте вирус RMnet, не опасный на первый взгляд, но заражает все библиотеки и хтмл страницы на компе (если заметили что постоянно запускается процесс iexplore.exe или несколько копий сразу, притом что браузер у вас совсем не Internet Exprorer, то у вас это чудо вирусов, и если у вас стоит каспер то систему он скоро схавает), вебер вырезал код вируса из 10000 файлов не повредив ни 1 и система как работала так и работает. | 1 | Ответить
win32n про Dr.Web LiveCD 6.0.2 (02.07.2013) [07-07-2013]