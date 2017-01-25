Игнат Скачал сегодня эту приблуду - Tor Browser 4.0.8, что можно сказать, доволен как слон. Ещё вчера открывался Xhamster.com - один из моих любимых ресурсов с ххх-контентом. До этого вроде не замечал и не видел там детской порнографии и пропаганды наркотиков и суицида. Хз, почему его забанили, это только одному Господу-Богу известно. Но уже сегодня еб....чий Роскомнадзор забанил его, до этого забанили Tube8.com - ещё один из норм. И ряд других известных туб. сайтов, до этого redtube.com, потом правда открыли. Чем дальше, тем больше банят хорошие ресурсы. Терпение лопнуло, качнул Тор (вес 33,10 мб у вер. 4.0.8), запустил, он установился по умолчанию на рабочий стол, при 1-м запуске выдал окно, где было 2 варианта: 1. автоматом соединиться с сетью Тор; 2. самому настроить прокси-соединение. В 1-м варианте было написано типа "помогает в большинстве случаев", этот вариант проканал. Настройка соединения с сетью Тор заняла довольно много времени, не засекал, но точно более 5 минут, может ок. 15 мин., при скорости моего инет-канала 512 кб. После он запустился нормально, без всяких сбоев и пр. багов. В основе Тор-браузер 4.0.8 лежит Mozilla Firefox 31.6.0.0, для тех, кто просматривает флэш-видеоконтент, сразу надо отметить, что плагин Adobe Flash 17.0.0.169 (на данный момент) по умолачанию отключён, поэтому надо его в "Дополнениях" самому включать, выбирать пункт "Всегда включать", при этом при новом запуске Тора вылезет сообщение типа "этот плагин не обеспечивает конфиденциальность, и т.п.", надо поставить галочку в окошко внизу сообщения, далее оно не будет вас раздражать при каждом запуске. 1-я попытка просмотра флэш-видео не прошла удачно, для этого необходимо отключить в тех же "Дополнениях" дополнение NoScript 2.6.9.21 (в этой версии), а также дополнение HTTPS-Everywhere 5.0.2 (которое само обновляется при 1-м запуске Тора и после этого требует его перезапуск). По желанию можно и вовсе удалить эти оба дополнения из Лисы-Тора. Сказано не в обиду поклонникам NoScript и HTTPS-Everywhere, но они действительно создают проблемы при воспроизведении плагином Adobe Flash флэш-контента, т.е. окно плэйера остаётся чёрным (неактивным) и самого воспроизведения факт отсутствует. После этих манипуляций проблема с воспроизведением флэш-видео в Торе отпадает напрочь, главное включить плагин Adobe Flash 17.0.0.169, который кстати сам по себе установился или Тор-Лиса сам нашёл его. Также хочется отметить поддержку скачивания флэш-контента довнлоад-менеджером Internet Download Manager 6.23 билд 10, при 1-м запуске Тора и открытии странички с флэш-контентом он выставил своё окно закачки, в котором был указан размер скачиваемого флэш-файла (ролик ретро-видео 70-х годов продолжительностью ок. 120 мин. весил порядка более 320 мб, при этом после закрытия этого окна вылазит сообщение об устаревшей интеграции в браузер, хотя само скачивание при этом идёт норм., без всяких сбоев. В "Дополнениях" самого дополнения IDM Click-Catcher 7.3.99 нет и на странице, при нажатии на пр. кнопку мыши, вы не увидите пунктов типа "Скачать с помощью IDM" и пр. типа "Скачать последние 10 флэш-видео". Но факт, что у меня это окно (полоска типа "скачать видео") появлялась при каждом открытии страницы с флэш-контентом. При этом отечественную разработку Download Master версии 6.2.2 (и его плагины, в частности Download Master Media Monitor 1.3, Download Master Plugin 1.4.8, Download Master Toolbar 1.5.7 и пр.) не определяются в Торе-Лисе 4.0.8. Напоследок хочется сказать о расширениях (дополнениях) типа Frigate и пр. (не в обиду для их поклонников), что они не обеспечивают той полноты работы с залоченными ресурсами, а в некоторых случаях просто оказываются бесполезными (неработоспособными). Хочется поставить Тору-Лисе действительную оценку 5, хотя иногда вылазят сообщения AVG Free 2015.0.0.5863 (сканера персональной почты), о том, что не удалось проверить почту, когда при работе в обычных браузерах Лисе 37.0.1 и Comodo Dragon 36.1.1.22 они до этого отсутствовали. Можно сказать, что эта программа - действительно выход из проблемных ситуаций, возникающих при работе с забаненными ресурсами. "Луковица" на основе Mozilla Firefox отъедает намного меньше ресурсов, в сравнении с вышеперечисленными версиями Лисы и Дракона, сам не замерял сколько Мб оперативки потребляет, но вентилятор процессора на ноуте при работе в Торе не шумит так, как при работе в стандартной Лисе и Драконе. Пользуйтесь на здоровье, ибо прога реально адекватная, хотя в некоторых случаях (перезапуске при отключении плагинов и дополнений) может вылетать с сообщением об ошибке типа "Tor Browser не работает и была закрыта", после этого смотрите инфу в "Отчётах о проблемах и их решениях" (в Висте) или называется по другому, в Панели управления в ХРюшке, Семёрке, Восьмёрке, Десятке.

При этом, забыл добавить в отзыве, ошибка, появившаяся при перезапуске Тора 4.0.8 была вызвана службой DEP (предотвращщение выполнения данных), хотя в настройках DEP поставлена галочка в пункте "Включить DEP только для основных программ и служб Windows". Если она будет повторяться, что маловероятно, будет необходимо полностью отключить DEP, путём манипуляций через реестр (подробно описано в нете). Включить DEP "только для основных программ и служб Windows" можно через Панель управления - Система - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Предотвращение выполнения данных (в Виста,7,8,8.1,10) в ХР не помню точно, но по моему в Система - Оборудование - Быстродействие - Предотвращение выполнения данных.

К тому же, как выяснилось "Коровка" (Ad Muncher 4.94, последняя версия) норм. работает в Tor Browser, он же Mozilla Firefox 36.1.0.0, при блокировке всяческой рекламы вверху страницы вылезает бело-синяя полоса сообщения типа "было заблокировано 2 popup" и т.п., с лейблом Ad Muncher. Так чо эта версия Ad Muncher 4.94 норм. поддерживает Тор браузер 4.0.8

Этот отзыв о программе Tor Drowser Bundle 4.0.8 написан непосредственно в самом браузере Tor 4.0.8

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