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Tor Browser Bundle для Mac

Tor Browser Bundle 6.5 для Mac

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Описание Tor Browser Bundle 6.5 для MacОписание   Скачать Tor Browser Bundle 6.5 для MacСКАЧАТЬ (57,61 Мб) Скриншоты Tor Browser Bundle 6.5 для MacСкриншоты (6)   Статистика Tor Browser Bundle 6.5 для MacСтатистика   Отзывы о Tor Browser Bundle 6.5 для MacОтзывы (1)  
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4.83 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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Tor - поможет вам защититься от "анализа потока данных" — разновидности сетевого надзора, который угрожает персональной свободе и приватности, конфиденциальности бизнес контактов и связей.

Сервис обеспечивает защиту за счёт маршрутизации вашего сетевого трафика по распределённой сети серверов запущенных добровольцами со всего мира: это не даёт возможности внешнему наблюдателю отслеживающему ваше интернет-соединение узнать какие сайты вы посещаете, а также не даёт возможности сайту узнать ваше физическое местоположение.

Программа работает со многими существующими приложениями, включая веб-браузеры, системы мгновенного обмена сообщениями, клиенты удалённого доступа, и другие приложения использующие протокол TCP.

Сотни тысяч людей в мире используют Tor по разнообразным причинам: журналисты и блоггеры, организации по защите прав людей, работники правоохранительных органов, военнослужащие, корпорации, жители стран с репрессивными режимами, и просто обычные граждане.

Что нового в Tor Browser Bundle 6.5 для Mac?
  • Обновлены переводы
  • Исправлены различные ошибки.
Скриншоты Tor Browser Bundle:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 27 309
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - другое - другое

Отзывы о программе Tor Browser Bundle

Игнат про Tor Browser Bundle 4.0.6 [19-04-2015]

Скачал сегодня эту приблуду - Tor Browser 4.0.8, что можно сказать, доволен как слон. Ещё вчера открывался Xhamster.com - один из моих любимых ресурсов с ххх-контентом. До этого вроде не замечал и не видел там детской порнографии и пропаганды наркотиков и суицида. Хз, почему его забанили, это только одному Господу-Богу известно. Но уже сегодня еб....чий Роскомнадзор забанил его, до этого забанили Tube8.com - ещё один из норм. И ряд других известных туб. сайтов, до этого redtube.com, потом правда открыли. Чем дальше, тем больше банят хорошие ресурсы. Терпение лопнуло, качнул Тор (вес 33,10 мб у вер. 4.0.8), запустил, он установился по умолчанию на рабочий стол, при 1-м запуске выдал окно, где было 2 варианта: 1. автоматом соединиться с сетью Тор; 2. самому настроить прокси-соединение. В 1-м варианте было написано типа "помогает в большинстве случаев", этот вариант проканал. Настройка соединения с сетью Тор заняла довольно много времени, не засекал, но точно более 5 минут, может ок. 15 мин., при скорости моего инет-канала 512 кб. После он запустился нормально, без всяких сбоев и пр. багов. В основе Тор-браузер 4.0.8 лежит Mozilla Firefox 31.6.0.0, для тех, кто просматривает флэш-видеоконтент, сразу надо отметить, что плагин Adobe Flash 17.0.0.169 (на данный момент) по умолачанию отключён, поэтому надо его в "Дополнениях" самому включать, выбирать пункт "Всегда включать", при этом при новом запуске Тора вылезет сообщение типа "этот плагин не обеспечивает конфиденциальность, и т.п.", надо поставить галочку в окошко внизу сообщения, далее оно не будет вас раздражать при каждом запуске. 1-я попытка просмотра флэш-видео не прошла удачно, для этого необходимо отключить в тех же "Дополнениях" дополнение NoScript 2.6.9.21 (в этой версии), а также дополнение HTTPS-Everywhere 5.0.2 (которое само обновляется при 1-м запуске Тора и после этого требует его перезапуск). По желанию можно и вовсе удалить эти оба дополнения из Лисы-Тора. Сказано не в обиду поклонникам NoScript и HTTPS-Everywhere, но они действительно создают проблемы при воспроизведении плагином Adobe Flash флэш-контента, т.е. окно плэйера остаётся чёрным (неактивным) и самого воспроизведения факт отсутствует. После этих манипуляций проблема с воспроизведением флэш-видео в Торе отпадает напрочь, главное включить плагин Adobe Flash 17.0.0.169, который кстати сам по себе установился или Тор-Лиса сам нашёл его. Также хочется отметить поддержку скачивания флэш-контента довнлоад-менеджером Internet Download Manager 6.23 билд 10, при 1-м запуске Тора и открытии странички с флэш-контентом он выставил своё окно закачки, в котором был указан размер скачиваемого флэш-файла (ролик ретро-видео 70-х годов продолжительностью ок. 120 мин. весил порядка более 320 мб, при этом после закрытия этого окна вылазит сообщение об устаревшей интеграции в браузер, хотя само скачивание при этом идёт норм., без всяких сбоев. В "Дополнениях" самого дополнения IDM Click-Catcher 7.3.99 нет и на странице, при нажатии на пр. кнопку мыши, вы не увидите пунктов типа "Скачать с помощью IDM" и пр. типа "Скачать последние 10 флэш-видео". Но факт, что у меня это окно (полоска типа "скачать видео") появлялась при каждом открытии страницы с флэш-контентом. При этом отечественную разработку Download Master версии 6.2.2 (и его плагины, в частности Download Master Media Monitor 1.3, Download Master Plugin 1.4.8, Download Master Toolbar 1.5.7 и пр.) не определяются в Торе-Лисе 4.0.8. Напоследок хочется сказать о расширениях (дополнениях) типа Frigate и пр. (не в обиду для их поклонников), что они не обеспечивают той полноты работы с залоченными ресурсами, а в некоторых случаях просто оказываются бесполезными (неработоспособными). Хочется поставить Тору-Лисе действительную оценку 5, хотя иногда вылазят сообщения AVG Free 2015.0.0.5863 (сканера персональной почты), о том, что не удалось проверить почту, когда при работе в обычных браузерах Лисе 37.0.1 и Comodo Dragon 36.1.1.22 они до этого отсутствовали. Можно сказать, что эта программа - действительно выход из проблемных ситуаций, возникающих при работе с забаненными ресурсами. "Луковица" на основе Mozilla Firefox отъедает намного меньше ресурсов, в сравнении с вышеперечисленными версиями Лисы и Дракона, сам не замерял сколько Мб оперативки потребляет, но вентилятор процессора на ноуте при работе в Торе не шумит так, как при работе в стандартной Лисе и Драконе. Пользуйтесь на здоровье, ибо прога реально адекватная, хотя в некоторых случаях (перезапуске при отключении плагинов и дополнений) может вылетать с сообщением об ошибке типа "Tor Browser не работает и была закрыта", после этого смотрите инфу в "Отчётах о проблемах и их решениях" (в Висте) или называется по другому, в Панели управления в ХРюшке, Семёрке, Восьмёрке, Десятке.
При этом, забыл добавить в отзыве, ошибка, появившаяся при перезапуске Тора 4.0.8 была вызвана службой DEP (предотвращщение выполнения данных), хотя в настройках DEP поставлена галочка в пункте "Включить DEP только для основных программ и служб Windows". Если она будет повторяться, что маловероятно, будет необходимо полностью отключить DEP, путём манипуляций через реестр (подробно описано в нете). Включить DEP "только для основных программ и служб Windows" можно через Панель управления - Система - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Предотвращение выполнения данных (в Виста,7,8,8.1,10) в ХР не помню точно, но по моему в Система - Оборудование - Быстродействие - Предотвращение выполнения данных.
К тому же, как выяснилось "Коровка" (Ad Muncher 4.94, последняя версия) норм. работает в Tor Browser, он же Mozilla Firefox 36.1.0.0, при блокировке всяческой рекламы вверху страницы вылезает бело-синяя полоса сообщения типа "было заблокировано 2 popup" и т.п., с лейблом Ad Muncher. Так чо эта версия Ad Muncher 4.94 норм. поддерживает Тор браузер 4.0.8
Этот отзыв о программе Tor Drowser Bundle 4.0.8 написан непосредственно в самом браузере Tor 4.0.8
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