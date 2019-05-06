Mozilla Firefox Quantum 66.0.3 для Mac
Mozilla Firefox — самый расширяемый и гибко настраиваемый браузер для Mac OS. Вы можете настраивать панели инструментов, ставить дополнительные модули расширения и
Opera 60.0.3255.70 для Mac
Opera - удобный, многофункциональный и очень быстрый браузер. Основан на собственном движке для рендеринга web-страниц
SeaMonkey 2.49.4 для Mac
За основу SeaMonkey взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. Добавлено множество функций,
Camino 2.1.0 для Mac
Camino - это полностью функциональный браузер для Mac OS, обладающий практически всем, что вам требуется для просмотра содержимого Internet. Camino обладает теми
Google Chrome 74.0.3729.108 для Mac
Google Chrome - популярный браузер под Mac OS X с открытым исходным кодом. Обеспечивает удобную, максимально быструю и безопасную работу в Интернете
Internet Explorer 5.2.3 (5815.1) для Mac
Internet Explorer for Mac - всем хорошо известный браузер Internet Explorer от дяди Билла для Mac OS. Особенно пригодится тем, кто никак не привык к встроенному