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Mozilla Firefox для macOS

Mozilla Firefox Quantum 66.0.4 для Mac

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Описание Mozilla Firefox Quantum 66.0.4 для MacОписание   Скачать Mozilla Firefox Quantum 66.0.4 для MacСКАЧАТЬ (65,29 Мб) Скриншоты Mozilla Firefox Quantum 66.0.4 для MacСкриншоты (6)   Статистика Mozilla Firefox Quantum 66.0.4 для MacСтатистика   Отзывы о Mozilla Firefox Quantum 66.0.4 для MacОтзывы (1)  
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4.54 из 5, всего оценок - 112
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Mozilla Firefox - самый расширяемый и гибко настраиваемый браузер для Mac OS. Вы можете настраивать панели инструментов, ставить дополнительные модули расширения и темы оформления. Подобно телескопической удочке, Mozilla Firefox может превращаться из маленького компактного браузера в удивительно многофункциональный инструмент для путешествий по всемирной сети.

Данное приложение является новейшей версией этого популярного, но вместе с тем и бесплатного обозревателя с открытым исходным кодом. Mozilla Firefox даёт пользователям возможность полностью контролировать свою работу в Интернете, имеет простой и понятный интерфейс, множество новых возможностей, повышенную скорость и поддержку современных веб-технологий.

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 27 646
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Mozilla Firefox

Мас про Mozilla Firefox 48.0.1 для Mac OS X [22-08-2016]

Отлично работает
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