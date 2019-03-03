Программы для macOS » Интернет » Браузеры » Google Chrome 72.0.3626.121 для Mac
Google Chrome для macOS

Google Chrome 72.0.3626.121 для Mac

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Google Chrome 72.0.3626.121 для MacОписание   Скачать Google Chrome 72.0.3626.121 для MacСКАЧАТЬ (72,75 Мб) Скриншоты Google Chrome 72.0.3626.121 для MacСкриншоты (5)   Статистика Google Chrome 72.0.3626.121 для MacСтатистика   Отзывы о Google Chrome 72.0.3626.121 для MacОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Google Chrome - популярный браузер под Mac OS X с открытым исходным кодом от компании Google. Обеспечивает удобную, максимально быструю и безопасную работу в Интернете. Предоставляет минимально необходимую функциональность, а дополнительные функции и возможности можно установить с помощью огромной галереи расширений. Простой и эффективный интерфейс позволяет настроить тему, автозаполнение форм, сохранение паролей, выполнить синхронизацию закладок. Адресная строка Omnibox поддерживает автозаполнение и перенаправление запросов на поисковые системы.

Особенностью Google Chrome являются изолированные вкладки, каждая из которых создает отдельный процесс. Это предотвращают сбой программы - содержимое одной не влияет на содержимое другой, и при одной зависшей вкладке остальные остаются рабочими. Также это обеспечивает более надежную защиту от опасных сайтов. Регулярное обновление "черных списков" фишинг-сайтов и ресурсов, содержащих потенциальное опасное программное обеспечение, дает возможность предупреждать пользователя при загрузке вредоносного сайта. А для предотвращения автоматической загрузки на компьютер вредоносного ПО, необходимо подтвердить загрузку нажатием кнопки "Сохранить". Браузер поддерживает режим «инкогнито». Все файлы cookie будут автоматически удалены при закрытии окна. При этом все закладки, созданные и загруженные файлы будут сохранены.

Что нового в Google Chrome 72.0.3626.121 для Mac?
  • добавлена функция блокировки инъекций стороннего кода
  • новые возможности для веб-разработчиков
Google Chrome
Google Chrome
Google Chrome
Google Chrome
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 038
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Mozilla Firefox Quantum 65.0.2 для Mac

Mozilla Firefox — самый расширяемый и гибко настраиваемый браузер для Mac OS. Вы можете настраивать панели инструментов, ставить дополнительные модули расширения и

Google Chrome 72.0.3626.119 для Mac

Google Chrome - популярный браузер под Mac OS X с открытым исходным кодом. Обеспечивает удобную, максимально быструю и безопасную работу в Интернете

Camino 2.1.0 для Mac

Camino - это полностью функциональный браузер для Mac OS, обладающий практически всем, что вам требуется для просмотра содержимого Internet. Camino обладает теми

Opera 58.0.3135.79 для Mac

Opera - удобный, многофункциональный и очень быстрый браузер. Основан на собственном движке для рендеринга web-страниц

Torch Browser 29.0.0.7181 для Mac

Torch Browser - мощный и в то же время простой браузер на платформе Chromium с новыми возможностями и параметрами. Теперь не требуется загружать дополнительные

SeaMonkey 2.49.4 для Mac

За основу SeaMonkey взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. Добавлено множество функций,

скачать Adguard

Отзывы о программе Google Chrome

Admin

Отзывов о программе Google Chrome 72.0.3626.121 для Mac пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 