Tor Browser для Windows

Tor Browser 9.0.7

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Описание Tor Browser 9.0.7Описание   Скачать Tor Browser 9.0.7СКАЧАТЬ (63,9 Мб) Скриншоты Tor Browser 9.0.7Скриншоты (4)   Статистика Tor Browser 9.0.7Статистика   Отзывы о Tor Browser 9.0.7Отзывы (90)  
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4.21 из 5, всего оценок - 432
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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Tor Browser - поможет вам защититься от "анализа потока данных" — разновидности сетевого надзора, который угрожает персональной свободе и приватности, конфиденциальности бизнес контактов и связей.

Сервис обеспечивает защиту за счёт маршрутизации вашего сетевого трафика по распределённой сети серверов запущенных добровольцами со всего мира: это не даёт возможности внешнему наблюдателю отслеживающему ваше интернет-соединение узнать какие сайты вы посещаете, а также не даёт возможности сайту узнать ваше физическое местоположение.

Программа работает со многими существующими приложениями, включая веб-браузеры, системы мгновенного обмена сообщениями, клиенты удалённого доступа, и другие приложения использующие протокол TCP.

Сотни тысяч людей в мире используют Tor по разнообразным причинам: журналисты и блоггеры, организации по защите прав людей, работники правоохранительных органов, военнослужащие, корпорации, жители стран с репрессивными режимами, и просто обычные граждане.

Что нового в Tor Browser 9.0.7?
  • Обновлены переводы
  • Исправлены различные ошибки.
Tor Browser
Tor Browser
Tor Browser
Tor Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)65 / 258 446
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры - Анонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе Tor Browser

Какая тебе разница про Tor Browser 9.0.4 [14-01-2020]

Вот представил сидят мужики лет 50 ни черта не понимаю,и как обезьяны начинают "говно ваш тор и т.д" Руки новые найдите, и мозг
4 | | Ответить

Пафнутий про Tor Browser 8.0.8 [04-05-2019]

Адблок плюс теперь тор не поддерживает что ли? Что за дичь?!
2 | 3 | Ответить

Александр про Tor Browser 8.0.7 [21-03-2019]

Спасибо! Ото ростелеком ограничил скачивание до 48кб/с с любого айпи.
2 | 2 | Ответить

Дмитрий про Tor Browser 8.0 [20-09-2018]

Утку в поисковик и бан в ОЙ...
6 | 9 | Ответить

Николай про Tor Browser 8.0 [20-09-2018]

Написано что к ХР подхлдит, а на самом деле сообщает не ниже Вин7. Обман.
18 | 2 | Ответить

Вася в ответ Николай про Tor Browser 8.0.3 [03-11-2018]

Как ВЫ задолбали со своим нытьем не устанавливается на Windows XP ты еще б на Windows 95 пытался поставить обнови компьютер.
31 | 45 | Ответить

СЕРГО в ответ Вася про Tor Browser 8.0.3 [07-12-2018]

ВзблЁв!!! Не получается нормально общаться, посещай вебинары и другие всевозможные уроки! На каждого гордеца есть серьезная мышца!
11 | 3 | Ответить

Никнейм в ответ Вася про Tor Browser 8.0.6 [08-03-2019]

Да что вы так накинулись на человека? У меня в ПК два диска и две Винды: любимая ХР на которой есть Тор, и 10-ка на которую Тор только собираюсь ставить. Все люди и виндовсы равны. Лично я от ХР отказываться не собираюсь. Надо уважать чужие предпочтения.
7 | 4 | Ответить

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