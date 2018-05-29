RoboForm - многофункциональный менеджер паролей и универсальный автоматический заполнитель всевозможных форм с немалым искусственным интеллектом (AI). Персональные данные пользователя вводятся один раз и потом любая форма на любом сайте заполняется одним нажатием кнопки, может заполнять формы на разных языках, в том числе и на русском.
Ключевые возможности программы:
Автоматически сохраняет введенные интернет-пароли.
Автоматически вводит пароли в формы.
Нажимает кнопку Login за Вас.
Заполняет формы вашей персональной информацией.
Сохраняет различную секретную информацию и заметки.
Генерирует случайные пароли.
Шифрует пароли и персональные данные с использованием AES, Blowfish, RC6, 3-DES или 1-DES.
Хранит всю информацию только на локальном компьютере.
Работает с USB-диска, обеспечивая максимальную мобильность.
Синхронизирует Ваши пароли и заметки с Palm или Pocket PC.
Обеспечивает Резервное копирование и восстановление данных, Печатает Ваши пароли.
Имеет разные Дополнительные возможности.
Не нарушает соглашений: НЕ ШПИОНИТ, НЕ ПОКАЗЫВАЕТ РЕКЛАМУ.
Работает на Windows как дополнение к браузерам.
RoboForm может сам создавать пароли: где надо, он введет старые имя и пароль, а на новой веб-странице создаст новые. Еще одна интересная функция - умение читать и заполнять формы на нескольких языках (русском, английском, немецком, французском, итальянском и голландском). Достаточно выбрать страну из списка "Страна" при инсталляции, и программа будет общаться с вами и заполнять формы на вашем языке.
Программа добавляет в браузер свои панельки: ToolBar (toolband), Explorer Bar, Toolbar Buttons и элементы контекстного меню. Для работы достаточно любого из них - как вам удобнее. Чтобы заполнить все формы в окне вашего IE, щелкните по кнопке "Заполнить форму" - и все!
Устанавливается как дополнение к браузерам Google Chrome, Firefox, Opera, Inetrnet Explorer и др.
Полностью бесплатна при использовании до 10 логинов.
Password Generator - генератор случайных паролей позволяет генерировать пароли длинной от 1 до 24 символов. Программа позволяет настроить набор символов, входящих в
Отзывы о программе RoboForm
4362347н про RoboForm 8.4.5.5 [19-01-2018]
отстой, тулбар с вверха в низ убрали. у кого руки чешутся обновлять, сцуки, прогу в гавно превратили 3 | | Ответить
3ip про RoboForm 8.2.6.6 [09-01-2017]
Установил и протестировал в виртуале, благо, Shadow Defender использую часто. Как и прежде, всё такое же косое автозаполнение, правильно срабатывающее через раз(( 11 | 1 | Ответить
Наталья в ответ 3ip про RoboForm 8.2.9 [03-03-2017]
Доброго времени суток, у меня телефон NOKIA LUMIA 630, установила приложение и забыла логин, он мне нужен чтоб зайти в кабинет на компьютере, логин менять не могу. Подскажите пожалуйста где хранятся логины в телефоне? Спасибо. | | Ответить
Олег в ответ 3ip про RoboForm 8.3.0 [14-03-2017]
Начиная с 8 версии, это облачное говнище.(По подписке) Все пароли сохраняться в облаке. Локального хранилища нет, как было на старых версиях. Короче говно стало а не программа. (Аллергия НА ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ) 1 | 4 | Ответить
2ip про RoboForm 7.9.19.5 [08-06-2016]
В последнее время читал немало положительных отзывов о Roboform. Поскольку не работал с ним, прошу отозваться его юзеров относительно качества(удобства) работы этого менеджера паролей. Напишите, потянет он или нет в виде приемлемой альтернативы вместо LastPass | | Ответить
Игорь Устинов в ответ 2ip про RoboForm 7.9.20.5 [07-08-2016]
За пару лет так к нему привык. Пробовал много чего, но робоформ лучший в своём роде. 1 | | Ответить
(ерж в ответ 2ip про RoboForm 7.9.23.3 [09-11-2016]
Далеко не идеален в работе, но удобен. Сам работаю с ним уже несколько лет. | | Ответить
Андрей в ответ 2ip про RoboForm 8.4.3 [04-12-2017]
Супер программа без нее вообще не могу синхронизирует пароли на всех компах, но с выходом версии 8 просит 20 баксов в год, а так прога не заменимая. | | Ответить
Axen про RoboForm 7.9.18.0 [15-04-2016]
Мужики, такая же фигня, прога быстро обновляется, браузера за ней не поспевают.Терпите некоторое время.Оно того стоит, это лучшая программа! 1 | | Ответить
(ерж про RoboForm 7.9.16.6 [13-12-2015]
На 10-ке текущая версия не даёт интеграцию с Slimjet 6.0.7.(значок не активен). Что только ни делал: вручную, через режим разработчика, переустанавливал браузер, переустанавливал программу. Всё без толку. | | Ответить