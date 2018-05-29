RoboForm для Windows

RoboForm 8.5.0.4

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Описание RoboForm 8.5.0.4Описание   Скачать RoboForm 8.5.0.4СКАЧАТЬ (22,36 Мб) Скриншоты RoboForm 8.5.0.4Скриншоты (7)   Статистика RoboForm 8.5.0.4Статистика   Отзывы о RoboForm 8.5.0.4Отзывы (85)  
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4.32 из 5, всего оценок - 252
  • Рейтинг программы - 4.32 из 5
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RoboForm - многофункциональный менеджер паролей и универсальный автоматический заполнитель всевозможных форм с немалым искусственным интеллектом (AI). Персональные данные пользователя вводятся один раз и потом любая форма на любом сайте заполняется одним нажатием кнопки, может заполнять формы на разных языках, в том числе и на русском.

Ключевые возможности программы:

  • Автоматически сохраняет введенные интернет-пароли.
  • Автоматически вводит пароли в формы.
  • Нажимает кнопку Login за Вас.
  • Заполняет формы вашей персональной информацией.
  • Сохраняет различную секретную информацию и заметки.
  • Генерирует случайные пароли.
  • Шифрует пароли и персональные данные с использованием AES, Blowfish, RC6, 3-DES или 1-DES.
  • Хранит всю информацию только на локальном компьютере.
  • Работает с USB-диска, обеспечивая максимальную мобильность.
  • Синхронизирует Ваши пароли и заметки с Palm или Pocket PC.
  • Обеспечивает Резервное копирование и восстановление данных, Печатает Ваши пароли.
  • Имеет разные Дополнительные возможности.
  • Не нарушает соглашений: НЕ ШПИОНИТ, НЕ ПОКАЗЫВАЕТ РЕКЛАМУ.
  • Работает на Windows как дополнение к браузерам.

RoboForm может сам создавать пароли: где надо, он введет старые имя и пароль, а на новой веб-странице создаст новые. Еще одна интересная функция - умение читать и заполнять формы на нескольких языках (русском, английском, немецком, французском, итальянском и голландском). Достаточно выбрать страну из списка "Страна" при инсталляции, и программа будет общаться с вами и заполнять формы на вашем языке.

Программа добавляет в браузер свои панельки: ToolBar (toolband), Explorer Bar, Toolbar Buttons и элементы контекстного меню. Для работы достаточно любого из них - как вам удобнее. Чтобы заполнить все формы в окне вашего IE, щелкните по кнопке "Заполнить форму" - и все!

Устанавливается как дополнение к браузерам Google Chrome, Firefox, Opera, Inetrnet Explorer и др.

Полностью бесплатна при использовании до 10 логинов.

Скриншоты RoboForm:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)2 / 87 549
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли - Утилиты к браузерам
 Программа RoboForm отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе RoboForm

4362347н про RoboForm 8.4.5.5 [19-01-2018]

отстой, тулбар с вверха в низ убрали. у кого руки чешутся обновлять, сцуки, прогу в гавно превратили
3 | | Ответить

3ip про RoboForm 8.2.6.6 [09-01-2017]

Установил и протестировал в виртуале, благо, Shadow Defender использую часто. Как и прежде, всё такое же косое автозаполнение, правильно срабатывающее через раз((
11 | 1 | Ответить

Наталья в ответ 3ip про RoboForm 8.2.9 [03-03-2017]

Доброго времени суток, у меня телефон NOKIA LUMIA 630, установила приложение и забыла логин, он мне нужен чтоб зайти в кабинет на компьютере, логин менять не могу. Подскажите пожалуйста где хранятся логины в телефоне? Спасибо.
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Олег в ответ 3ip про RoboForm 8.3.0 [14-03-2017]

Начиная с 8 версии, это облачное говнище.(По подписке) Все пароли сохраняться в облаке. Локального хранилища нет, как было на старых версиях. Короче говно стало а не программа. (Аллергия НА ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ)
1 | 4 | Ответить

2ip про RoboForm 7.9.19.5 [08-06-2016]

В последнее время читал немало положительных отзывов о Roboform. Поскольку не работал с ним, прошу отозваться его юзеров относительно качества(удобства) работы этого менеджера паролей. Напишите, потянет он или нет в виде приемлемой альтернативы вместо LastPass
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Игорь Устинов в ответ 2ip про RoboForm 7.9.20.5 [07-08-2016]

За пару лет так к нему привык. Пробовал много чего, но робоформ лучший в своём роде.
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(ерж в ответ 2ip про RoboForm 7.9.23.3 [09-11-2016]

Далеко не идеален в работе, но удобен. Сам работаю с ним уже несколько лет.
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Андрей в ответ 2ip про RoboForm 8.4.3 [04-12-2017]

Супер программа без нее вообще не могу синхронизирует пароли на всех компах, но с выходом версии 8 просит 20 баксов в год, а так прога не заменимая.
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Axen про RoboForm 7.9.18.0 [15-04-2016]

Мужики, такая же фигня, прога быстро обновляется, браузера за ней не поспевают.Терпите некоторое время.Оно того стоит, это лучшая программа!
1 | | Ответить

(ерж про RoboForm 7.9.16.6 [13-12-2015]

На 10-ке текущая версия не даёт интеграцию с Slimjet 6.0.7.(значок не активен). Что только ни делал: вручную, через режим разработчика, переустанавливал браузер, переустанавливал программу. Всё без толку.
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