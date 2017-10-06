Nimbuzz - позволяет из одного места пользоваться всеми самыми популярными интернет пейджерами, такими как: ICQ, ALM, Skype, Yahoo, Windows Live, Google Talk, My Space, Facebook и другие. Вам нужно лишь выбрать сервис, ввести свой логин и пароль и общаться.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app