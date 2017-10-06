Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом

ДругВокруг - отличное приложение для общения и поиска новых друзей в любой точке мира

Telegram 4.3 для iPhone, iPad

Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не

Twitter 7.8 для iPhone, iPad

Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире

WhatsApp Messenger 2.17.52 для iPhone

WhatsApp Messenger - отличное кросс-платформенное приложение для отправки и мгновенного получения сообщений от своих друзей и близких людей, основанное на