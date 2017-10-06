Nimbuzz для iOS

Nimbuzz 5.7.0 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Nimbuzz 5.7.0 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Nimbuzz 5.7.0 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (58.5 Мб) Скриншоты Nimbuzz 5.7.0 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика Nimbuzz 5.7.0 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Nimbuzz 5.7.0 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Nimbuzz - позволяет из одного места пользоваться всеми самыми популярными интернет пейджерами, такими как: ICQ, ALM, Skype, Yahoo, Windows Live, Google Talk, My Space, Facebook и другие. Вам нужно лишь выбрать сервис, ввести свой логин и пароль и общаться.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Nimbuzz:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 513
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
 Программа Nimbuzz отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Nimbuzz

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