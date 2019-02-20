Snapchat для iOS

Snapchat 10.51.0.23 для iPhone

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Описание Snapchat 10.51.0.23 для iPhoneОписание   Скачать Snapchat 10.51.0.23 для iPhoneСКАЧАТЬ (288.93 Мб) Скриншоты Snapchat 10.51.0.23 для iPhoneСкриншоты (3)   Статистика Snapchat 10.51.0.23 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Snapchat 10.51.0.23 для iPhoneОтзывы (1)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Snapchat - необычное приложение для iPhone, которое позволяет пользователям общаться друг с другом при помощи исчезающих фотографий или видеороликов. Фишка в том, что отправляя фотоснимок или клип близким, друзьям или коллегам, Вы устанавливаете время его просмотра - от 1 до 10 секунд. По истечении этого времени медиаконтент удалится с устройства получателя. Разработчики уверяют, что и с серверов Snapchat вся информация стирается.

Очевидно, что Snapchat может пригодиться для передачи каких-то очень личных (откровенных) или конфиденциальных кадров, когда можно быть уверенным, что они не попадут в чужие руки и не станут достоянием общественности.

При желании к снимкам можно делать короткие комментарии и заметки, чтобы пояснить цель Вашего сообщения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Snapchat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 461
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - ICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Snapchat

Au про Snapchat 9.0.2 для iPhone [05-02-2015]

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