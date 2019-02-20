SHAREit 3.0.18 для iPhone, iPad
SHAREit - отличное приложение для iOS-устройств, позволяющее удобно обмениваться файлами между различными девайсами (смартфонами, планшетами, стационарными ПК) на
Яндекс.Диск 2.67 для iPhone, iPad
Яндекс.Диск - адаптированная под iOS-устройства версия популярного бесплатный облачного сервиса от Яндекса, которая позволяет использовать и просматривать
Dropbox 130.2 для iPhone, iPad
Dropbox - веб-сервис, который бесплатно предоставляет под хранилище ваших файлов 2Gb места. Вы можете хранить разнообразные файлы, от фотографий до офисных
Instagram 80.0 для iPhone
Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном
PhotoUpLink 2.5.1 для iPhone, iPad, iPod
PhotoUpLink - отличная программа для тех, кто часто выкладывает фотографии в Интернет на сайтах. Так же можно использовать, чтобы поделиться своими файлами с
LINE 7.6.0 для iPhone, iPad
LINE - отличное приложение, позволяющее делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS абонентам по всему земному шару