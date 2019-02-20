Snapchat - необычное приложение для iPhone, которое позволяет пользователям общаться друг с другом при помощи исчезающих фотографий или видеороликов. Фишка в том, что отправляя фотоснимок или клип близким, друзьям или коллегам, Вы устанавливаете время его просмотра - от 1 до 10 секунд. По истечении этого времени медиаконтент удалится с устройства получателя. Разработчики уверяют, что и с серверов Snapchat вся информация стирается.

Очевидно, что Snapchat может пригодиться для передачи каких-то очень личных (откровенных) или конфиденциальных кадров, когда можно быть уверенным, что они не попадут в чужие руки и не станут достоянием общественности.

При желании к снимкам можно делать короткие комментарии и заметки, чтобы пояснить цель Вашего сообщения.