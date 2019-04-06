ICQ Mobile для iOS

ICQ Mobile 7.8 для iPhone, iPad

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Описание ICQ Mobile 7.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать ICQ Mobile 7.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (102.74 Мб) Скриншоты ICQ Mobile 7.8 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика ICQ Mobile 7.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о ICQ Mobile 7.8 для iPhone, iPadОтзывы (3)  
Оцените программу!
3.40 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 3.40 из 5
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ICQ Mobile для iPhone - теперь вы сможете общаться со своими друзьями в привычном для вас интернет-пейджере ICQ для iPhone! Программа поддерживает работу с группами, различными статусами пользователя в сети и другие самые основные функции стандартного клиента ICQ. Интерфейс прост и понятен.

  • Push-уведомления о входящих сообщениях
  • Oбщайтесь с друзьями в ICQ, Google+, Google talk где бы вы не находились
  • Получайте в ICQ на вашем мобильном телефоне обновления статусов и уведомления о днях рождения ваших друзей
  • Управляйте своим списком контактов и онлайн статусом

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

ICQ Mobile
ICQ Mobile
ICQ Mobile
ICQ Mobile
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 24 577
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе ICQ Mobile

Wood про ICQ Mobile 6.6.1 для iPhone, iPad [13-04-2016]

Just the type of inigsht we need to fire up the debate.
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Bkmz про ICQ for iPhone 1.0.0 для iPhone [16-12-2010]

Жаль, хотел уж было качнуть :(
1 | 1 | Ответить

MaTrOsKiN про ICQ for iPhone 1.0.0 для iPhone [01-04-2009]

Перевод гавённый!
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