ICQ Mobile

Telegram 5.5.1 для iPhone, iPad Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не ДругВокруг 3.7.13 для iPhone, iPad ДругВокруг - отличное приложение для общения и поиска новых друзей в любой точке мира WhatsApp Messenger 2.19.31 для iPhone WhatsApp Messenger - отличное кросс-платформенное приложение для отправки и мгновенного получения сообщений от своих друзей и близких людей, основанное на

Одноклассники 7.51 для iPhone, iPad Одноклассники - полностью адаптированное для iOS-устройств приложение крупнейшей развлекательно-социальной сети России Skype 8.42 для iPad Skype for iPad - версия Skype для iPad наконец-то вышла. По сравнению с версией для ПК, программа слегка урезана, но все основные возможности сохранены: Вы можете Twitter 7.46 для iPhone, iPad Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире