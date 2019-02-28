Documents Free 12.0 для iPhone, iPad, iPod
Documents Free - мобильный офис для iPhone: текстовый редактор и электронные таблицы в одной программе. Поддерживает работу с файлами форматов .txt, .csv, .doc,
Evernote 8.17.3 для iPhone, iPad
Evernote - одно из самых лучших приложений для создания, хранения и структурирования важной информации, которую необходимо запомнить
Penultimate 6.2.3 для iPad
Penultimate - отличный помощник для создания заметок от руки прямо на Вашем iOS-устройстве
Fliq Notes 2.2.1 для iPhone, iPad, iPod
Fliq Notes - хорошая бесплатная записная книжка для iPhone. Заметки можно сортировать по дате создания, названию заметки, категории. Любую из заметок можно послать
OneNote 16.22 для iPhone, iPad
OneNote - отличное приложение от Microsoft для сохранения своих идей и мыслей в цифровом блокноте
Google Keep 2.2019.06204 для iPhone, iPad
Google Keep - удобное приложение для быстрой записи новых идей и запланированных заданий с возможностью получения напоминания в нужное время или в определенном месте