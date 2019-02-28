Todoist для iOS

Todoist 11.14 для iPhone, iPad

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Описание Todoist 11.14 для iPhone, iPadОписание   Скачать Todoist 11.14 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (103.38 Мб) Скриншоты Todoist 11.14 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Todoist 11.14 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Todoist 11.14 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Todoist помогает переместить все идеи и задачи из вашей головы в ваш список дел — в любое время, в любом месте и на каждом устройстве, которым вы пользуетесь: iPhone, iPad, Apple Watch и macOS. Даже без подключения к интернету.

Приложение поможет:

  • Фиксировать и планировать задачи, как только вы о них подумали — простыми словами, через функцию «Быстрое добавление».
  • Помнить о дедлайнах и развивать стойкие привычки с помощью повторяющихся сроков выполнения – например, «каждый второй понедельник».
  • Освободить больше места в своей голове, назначив задачи коллегам в общих проектах.
  • Выделять самые важные дела на каждый день с помощью цветовых уровней приоритета.
  • Видеть свой прогресс за день и неделю в наглядных графиках продуктивности.

Присутствует возможность сделать Todoist своей главной платформой по выполнению задач, с которой интегрируются более 60 популярных сервисов, включая Dropbox, Amazon Alexa, Zapier, IFTTT и Slack.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Todoist:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 61
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки - Планировщики, календарь, часы
 Программа Todoist отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Todoist

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