AndFTP для Android

AndFTP 5.2 для Android

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Описание AndFTP 5.2 для AndroidОписание   Скачать AndFTP 5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (3,07 Мб) Скриншоты AndFTP 5.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика AndFTP 5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о AndFTP 5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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3.22 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.22 из 5
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AndFTP — полноценный FTP-клиент для Android с богатыми функциональными возможностями. Некоторые функции, поддерживаемые AndFTP:

  • поддержка протоколов FTP, SFTP и FTPS;
  • загрузка файлов на сервер и с сервера с поддержкой докачки;
  • поддержка активного/пассивного режима FTP;
  • создание/удаление/переименование каталогов;
  • просмотр файлов на удаленной машине и на коммуникаторе;
  • изменение прав доступа к файлам и каталогам на удаленном сервере.
AndFTP
AndFTP
AndFTP
AndFTP
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)4 / 5 962
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP клиенты
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Отзывы о программе AndFTP

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