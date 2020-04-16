AndFTP 5.0.3 для Android
AndFTP – небольшая утилита позволяет работать с протоколами FTP/SFTP/SCP/FTPS. Управляйте локальными файлами или скачивайте/выгружайте информацию, поддерживается
PaderSyncFM 1.1.14 для Android
PaderSyncFM - файловый менеджер для Anroid со встроенным клиентом, поддерживающим протоколы FTP, SFTP, SMB и WebDAV. Поддерживается работа через прокси-сервера
PaderSyncDAV 1.0.8 для Android
PaderSyncDAV - WebDAV-клиент для коммуникаторов, работающих под управлением Android. PaderSyncDAV воляет получать доступ к удаленным объектам через защищенный
BucketUpload 1.1 RC4 для Android
BucketUpload - программа для Google Android, позволяющая загружать файлы на сервисы Amazon S3, Flickr, а также на любой HTTP- или FTP-сервер. Поддерживается пакетная
PaderSyncSSH 0.0.18 для Android
PaderSyncSSH - приложение для Android-комуникаторов, сочетающее SSH-терминал, SFTP-клиент и файловый менеджер для управления локальной файловой системой
Ftp Сервер 1.32 для Android
Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, благодаря которому можно поднять на своем смартфоне ftp сервер и просматривать (а также изменять) любую папку,