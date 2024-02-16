PowerFTP для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|flixapps
|Категория:
|FTP клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,44 Мб
|СКАЧАТЬ
PowerFTP - это универсальный FTP-клиент и сервер с широким спектром функций, предназначенный для управления файлами и соединениями на локальных и удаленных серверах.
Основные возможности приложения PowerFTP:
- Многосерверное управление: Легко управляйте несколькими серверами с помощью одного приложения.
- Локальный и удаленный файловые браузеры: Исследуйте файлы как на вашем устройстве, так и на удаленных серверах.
- Режим разделенного экрана: Просматривайте файлы с локального и удаленного источников одновременно для удобства сравнения и перемещения.
- Отправка команд оболочки: Взаимодействуйте с удаленным сервером через командную оболочку в режиме SFTP.
- Загрузка и скачивание: Просто загружайте и скачивайте файлы и папки.
- Автоматическая синхронизация: Настройте автоматическую синхронизацию между локальными и удаленными папками.
- Удобное управление файлами: Переименовывайте, создавайте и удаляйте файлы и папки прямо из приложения.
- Редактирование файлов: Открывайте, редактируйте и сохраняйте файлы как на устройстве, так и на удаленных серверах.
- Редактирование разрешений: Изменяйте права доступа к файлам удаленно.
- Удобные функции просмотра: Просматривайте детали файлов и папок, отсортированные по различным критериям.
- Поддержка символических ссылок: Позволяет работать с символическими ссылками.
- Опция Wake Lock: Предотвращает спящий режим устройства во время синхронизации.
- Удобное копирование путей: Быстро копируйте пути к файлам одним кликом.
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