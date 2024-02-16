PowerFTP для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:FTP клиенты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,44 Мб
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PowerFTP - это универсальный FTP-клиент и сервер с широким спектром функций, предназначенный для управления файлами и соединениями на локальных и удаленных серверах.

Основные возможности приложения PowerFTP:

  • Многосерверное управление: Легко управляйте несколькими серверами с помощью одного приложения.
  • Локальный и удаленный файловые браузеры: Исследуйте файлы как на вашем устройстве, так и на удаленных серверах.
  • Режим разделенного экрана: Просматривайте файлы с локального и удаленного источников одновременно для удобства сравнения и перемещения.
  • Отправка команд оболочки: Взаимодействуйте с удаленным сервером через командную оболочку в режиме SFTP.
  • Загрузка и скачивание: Просто загружайте и скачивайте файлы и папки.
  • Автоматическая синхронизация: Настройте автоматическую синхронизацию между локальными и удаленными папками.
  • Удобное управление файлами: Переименовывайте, создавайте и удаляйте файлы и папки прямо из приложения.
  • Редактирование файлов: Открывайте, редактируйте и сохраняйте файлы как на устройстве, так и на удаленных серверах.
  • Редактирование разрешений: Изменяйте права доступа к файлам удаленно.
  • Удобные функции просмотра: Просматривайте детали файлов и папок, отсортированные по различным критериям.
  • Поддержка символических ссылок: Позволяет работать с символическими ссылками.
  • Опция Wake Lock: Предотвращает спящий режим устройства во время синхронизации.
  • Удобное копирование путей: Быстро копируйте пути к файлам одним кликом.
     
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