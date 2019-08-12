Ftp Сервер для Android

Ftp Сервер 1.32 для Android

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Описание Ftp Сервер 1.32 для AndroidОписание   Скачать Ftp Сервер 1.32 для AndroidСКАЧАТЬ (2,71 Мб) Скриншоты Ftp Сервер 1.32 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Ftp Сервер 1.32 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ftp Сервер 1.32 для AndroidОтзывы (0)  
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Ftp Сервер - простое в использовании приложение, с помощью которого можно создать на своем мобильном устройстве ftp сервер, позволяющий просматривать и изменять любую папку (в том числе и на карте памяти). Можно сделать резервную копию фотографий на ПК, копировать музыку и фильмы на смартфон и т.д.

Возможности приложения:

  • Использование любого сетевого интерфейса Вашего устройства: WIFI, Ethernet, Mobile network, USB.
  • Поддержка анонимных пользователей (может быть отключена).
  • Один Ftp пользователь (может быть отключен). Имя пользователя и пароль могут быть изменены.
  • Домашняя директория сервера может быть корневой директорией устройства.
  • Режим “Только чтение”.
  • Пассивный и активный режимы.
  • Отображение скрытых файлов.
  • Выбор домашней директории.
  • Возможность запускать сервер как фоновый сервис.
  • Мультиязычность.
Ftp Сервер
Ftp Сервер
Ftp Сервер
Ftp Сервер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыFTP клиенты
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