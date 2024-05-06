Puran Defrag для Windows

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Оценка: 4.75/5 голосов - 53
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.7.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Дефрагментаторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 742 | Статистика
Размер:2.56 Мб
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Puran Defrag - высокоскоростной дефрагментатор, использующий в работе собственный алгоритм дефрагментации (Puran Intelligent Optimizer - PIOZR). Может дефрагментировать как диски целиком, так и по отдельным критериям: дефрагментация отдельных файлов и папок, дефрагментация наиболее часто используемых файлов, дефрагментация с приоритетом использования процессора, дефрагментация по расписанию и другие возможности.

Программа идеально подойдет для тех пользователей, кому некогда, а обслуживать систему все равно надо. Имеет очень простой интерфейс, который не вызовет каких-либо проблем при использовании данной программы.

Основные возможности:

  • Оригинальный Интеллектуальный Оптимизатор (PIOZR).
  • Уплотнение директорий для увеличения скорости загрузки.
  • Оптимизация, освобождая пространство дисков.
  • Автоматическая дефрагментация.
  • Ускоренное время дефрагментации системных файлов, таких как MFT.
  • Дефрагментация отдельных файлов и папок из контекстного меню проводника.
  • Поддержка командной строки.
  • Перезагрузка или выключение компьютера после окончания дефрагментации (по желанию).
Что нового в Puran Defrag 7.7.2?
  • Небольшие изменения и исправления
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Отзывы о программе Puran Defrag

Загадка про Puran Defrag 7.7.1 [09-04-2019]

Для меня остается под вопросами самыми лучшими дефрагментаторами диска HDD не SSD, это
Perfect Disk vs Puran Defrag vs O&O Defrag Server - кто победит вопрос сложный, но они точно лучшие из лучших, но кто самый лучший, это сказать можно только если кто то про тестирует все три программы и проверить скорость чтения и копирования данных на HDD, скорость чтения и копирования, записи в MB/S увеличится или нет после этих ПО.

Это ценная информация.
8 | 6 | Ответить

re в ответ Загадка про Puran Defrag 7.7.1 [11-09-2021]

раньше бест оф зе бест была ultimate defrag потом опопсела в сторону мешуры для юзеров...
4 | 5 | Ответить

Silvercat про Puran Defrag 7.7.1 [27-05-2018]

На сайте написано Бесплатно для частного и некоммерческого использования.
Коммерческое использование платное. В самой программе написано вообще только частное использование (дом). Так какой лицензии верить?
6 | 6 | Ответить

000 про Puran Defrag 7.7.1 [11-03-2017]

неплохая программа
6 | 6 | Ответить

ix171 про Puran Defrag 7.7.1 [15-10-2016]

Отличная программа,пришла на замену дефраглеру который целый день дефрагментирует диск,а эта программа сделала все гораздо быстрее
Простой интерфейс,ничего ненужно нет,с англ все понятно и легко
никакой рекламы и просьбы приобрести платную ОЧЕНЬ крутую версию,как в некоторых программах
10 из 10 приятно пользоваться такими программами,которые делаются на совесть
9 | 7 | Ответить

Vit про Puran Defrag 7.3 [26-08-2012]

Начиная с версии 7.5, произошло изменение статуса программы. Она стала бесплатной для любого (частного/коммерческого) использования. Об этом говорится на ее сайте :)
6 | 6 | Ответить

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