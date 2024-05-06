Puran Defrag для Windows
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 53
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Puran Software
|Категория:
|Дефрагментаторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 742 | Статистика
|Размер:
|2.56 Мб
|СКАЧАТЬ
Puran Defrag - высокоскоростной дефрагментатор, использующий в работе собственный алгоритм дефрагментации (Puran Intelligent Optimizer - PIOZR). Может дефрагментировать как диски целиком, так и по отдельным критериям: дефрагментация отдельных файлов и папок, дефрагментация наиболее часто используемых файлов, дефрагментация с приоритетом использования процессора, дефрагментация по расписанию и другие возможности.
Программа идеально подойдет для тех пользователей, кому некогда, а обслуживать систему все равно надо. Имеет очень простой интерфейс, который не вызовет каких-либо проблем при использовании данной программы.
Основные возможности:
- Оригинальный Интеллектуальный Оптимизатор (PIOZR).
- Уплотнение директорий для увеличения скорости загрузки.
- Оптимизация, освобождая пространство дисков.
- Автоматическая дефрагментация.
- Ускоренное время дефрагментации системных файлов, таких как MFT.
- Дефрагментация отдельных файлов и папок из контекстного меню проводника.
- Поддержка командной строки.
- Перезагрузка или выключение компьютера после окончания дефрагментации (по желанию).
- Небольшие изменения и исправления
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Отзывы о программе Puran Defrag
Загадка про Puran Defrag 7.7.1 [09-04-2019]
Для меня остается под вопросами самыми лучшими дефрагментаторами диска HDD не SSD, это
Perfect Disk vs Puran Defrag vs O&O Defrag Server - кто победит вопрос сложный, но они точно лучшие из лучших, но кто самый лучший, это сказать можно только если кто то про тестирует все три программы и проверить скорость чтения и копирования данных на HDD, скорость чтения и копирования, записи в MB/S увеличится или нет после этих ПО.
Это ценная информация.
8 | 6 | Ответить
re в ответ Загадка про Puran Defrag 7.7.1 [11-09-2021]
раньше бест оф зе бест была ultimate defrag потом опопсела в сторону мешуры для юзеров...
4 | 5 | Ответить
Silvercat про Puran Defrag 7.7.1 [27-05-2018]
На сайте написано Бесплатно для частного и некоммерческого использования.
Коммерческое использование платное. В самой программе написано вообще только частное использование (дом). Так какой лицензии верить?
6 | 6 | Ответить
ix171 про Puran Defrag 7.7.1 [15-10-2016]
Отличная программа,пришла на замену дефраглеру который целый день дефрагментирует диск,а эта программа сделала все гораздо быстрее
Простой интерфейс,ничего ненужно нет,с англ все понятно и легко
никакой рекламы и просьбы приобрести платную ОЧЕНЬ крутую версию,как в некоторых программах
10 из 10 приятно пользоваться такими программами,которые делаются на совесть
9 | 7 | Ответить
Vit про Puran Defrag 7.3 [26-08-2012]
Начиная с версии 7.5, произошло изменение статуса программы. Она стала бесплатной для любого (частного/коммерческого) использования. Об этом говорится на ее сайте :)
6 | 6 | Ответить