Puran Defrag - высокоскоростной дефрагментатор, использующий в работе собственный алгоритм дефрагментации (Puran Intelligent Optimizer - PIOZR). Может дефрагментировать как диски целиком, так и по отдельным критериям: дефрагментация отдельных файлов и папок, дефрагментация наиболее часто используемых файлов, дефрагментация с приоритетом использования процессора, дефрагментация по расписанию и другие возможности.

Программа идеально подойдет для тех пользователей, кому некогда, а обслуживать систему все равно надо. Имеет очень простой интерфейс, который не вызовет каких-либо проблем при использовании данной программы.

Основные возможности: