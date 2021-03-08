Закройщик - программа для расчёта и распечатки основ моделей одежды (с предпросмотром на сантиметровой и дециметровой сетке) по меркам заказчика.

Позволяет проводить построение следующих моделей одежды:

женских плечевых изделий (платья, жакета, пальто) - прямого и прилегающего силуэтов, деталей рассчитываемых совместно с полочкой и спинкой: воротников (стоячего, стоячеотложного, цельнокроенного, пиджачного, покроя шаль), рукавов (одношовного, одношовного с вытачкой, двухшовного и рубашечного).

женских и мужских поясных изделий: юбки, юбки-брюк, женских брюк, женских и мужских джинсов, классических мужских брюк, с заниженным поясом и объёмной формы.

Для воротников пиджачного покроя есть возможность редактировать мышью положение верхней петли и ширину края борта, а также высоту оката в рубашечном рукаве. Плюс к этому можно распечатать готовые модели на листах любых форматов.