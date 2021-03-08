Закройщик для Windows

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Оценка: 4.18/5 голосов - 24
Лицензия: Демо версия | Цена: $40.00
Ограничение:Функциональные ограничения
Версия:3.56 / 1.44 Lite | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Чертеж, САПР
Загрузок (сегодня/всего):1 / 19 724 | Статистика
Размер:1,35 Мб
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Закройщик - программа для расчёта и распечатки основ моделей одежды (с предпросмотром на сантиметровой и дециметровой сетке) по меркам заказчика.

Позволяет проводить построение следующих моделей одежды:

  • женских плечевых изделий (платья, жакета, пальто) - прямого и прилегающего силуэтов, деталей рассчитываемых совместно с полочкой и спинкой: воротников (стоячего, стоячеотложного, цельнокроенного, пиджачного, покроя шаль), рукавов (одношовного, одношовного с вытачкой, двухшовного и рубашечного).
  • женских и мужских поясных изделий: юбки, юбки-брюк, женских брюк, женских и мужских джинсов, классических мужских брюк, с заниженным поясом и объёмной формы.

Для воротников пиджачного покроя есть возможность редактировать мышью положение верхней петли и ширину края борта, а также высоту оката в рубашечном рукаве. Плюс к этому можно распечатать готовые модели на листах любых форматов. 

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Отзывы о программе Закройщик

Anna про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [02-03-2021]

Как можно распечатать выкройку,если нет принтера дома.
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Vecnfaf в ответ Anna про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [06-03-2021]

Из дома - НИКАК!
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Ирина про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [13-01-2020]

Как приобрести программу и хотя бы посмотреть, что она собой представляет
| 1 | Ответить

Admin в ответ Ирина про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [14-01-2020]

Чтобы приобрести, сходите на сайт разработчика http://dmitriy-prog.ru/.
Чтобы хотя бы посмотреть надо хотя бы ее скачать :)
| 1 | Ответить

Надежда про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [19-11-2019]

здравствуйте. нам необходимо приобрести программу по безналичному расчету. Мы находимся Беларусь, Брестская область, г.Пинск. тел.(Viber) 8 044 745 52 53/ e-mail: molintern@mail.ru
2 | 2 | Ответить

Дмитрий про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [31-10-2017]

Вопросы по программе Вы всегда можете задавать мне на support@dmitriy-prog.ru,
а вопросы по швейному делу автору методики применённой в программе
Павловой Нине Иосифовне на pavlovani@dmitriy-prog.ru.

С радостью ответим.
7 | 2 | Ответить

elenalamore@mail.ru про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [20-10-2017]

добрый день...есть ли возможность экпорта чертежей в формат AutoCAD DXF?
7 | 25 | Ответить

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