Закройщик для Windows
|Оценка:
|4.18/5 голосов - 24
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $40.00
|Ограничение:
|Функциональные ограничения
|Версия:
|3.56 / 1.44 Lite | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Дмитрий Павлов
|Категория:
|Чертеж, САПР
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 19 724 | Статистика
|Размер:
|1,35 Мб
|СКАЧАТЬ
Закройщик - программа для расчёта и распечатки основ моделей одежды (с предпросмотром на сантиметровой и дециметровой сетке) по меркам заказчика.
Позволяет проводить построение следующих моделей одежды:
- женских плечевых изделий (платья, жакета, пальто) - прямого и прилегающего силуэтов, деталей рассчитываемых совместно с полочкой и спинкой: воротников (стоячего, стоячеотложного, цельнокроенного, пиджачного, покроя шаль), рукавов (одношовного, одношовного с вытачкой, двухшовного и рубашечного).
- женских и мужских поясных изделий: юбки, юбки-брюк, женских брюк, женских и мужских джинсов, классических мужских брюк, с заниженным поясом и объёмной формы.
Для воротников пиджачного покроя есть возможность редактировать мышью положение верхней петли и ширину края борта, а также высоту оката в рубашечном рукаве. Плюс к этому можно распечатать готовые модели на листах любых форматов.
Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF....
Функциональный инструмент, позволяющий просматривать файлы формата DWG и DXF, измерять...
nanoCAD - универсальная САПР-платформа, в которую входит весь необходимый инструментарий для проектирования и создания чертежей...
Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир...
Autodesk Homestyler 2.6 для Google Chrome
Autodesk Homestyler - отличное приложение для проектирования конструкции Вашей квартиры, дама,...
Базис-Конструктор-Мебельщик 11
Базис-Конструктор-Мебельщик - представляет собой полный пакет решений для автоматизации конструирования, производства и продажи мебели...
Отзывы о программе Закройщик
Anna про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [02-03-2021]
Как можно распечатать выкройку,если нет принтера дома.
| | Ответить
Vecnfaf в ответ Anna про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [06-03-2021]
Из дома - НИКАК!
| | Ответить
Ирина про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [13-01-2020]
Как приобрести программу и хотя бы посмотреть, что она собой представляет
| 1 | Ответить
Admin в ответ Ирина про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [14-01-2020]
Чтобы приобрести, сходите на сайт разработчика http://dmitriy-prog.ru/.
Чтобы хотя бы посмотреть надо хотя бы ее скачать :)
| 1 | Ответить
Надежда про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [19-11-2019]
здравствуйте. нам необходимо приобрести программу по безналичному расчету. Мы находимся Беларусь, Брестская область, г.Пинск. тел.(Viber) 8 044 745 52 53/ e-mail: molintern@mail.ru
2 | 2 | Ответить
Дмитрий про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [31-10-2017]
Вопросы по программе Вы всегда можете задавать мне на support@dmitriy-prog.ru,
а вопросы по швейному делу автору методики применённой в программе
Павловой Нине Иосифовне на pavlovani@dmitriy-prog.ru.
С радостью ответим.
7 | 2 | Ответить
elenalamore@mail.ru про Закройщик 2.76 / 1.44 Lite [20-10-2017]
добрый день...есть ли возможность экпорта чертежей в формат AutoCAD DXF?
7 | 25 | Ответить