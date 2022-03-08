SteelSeries GG для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:16.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:228,28 Мб
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SteelSeries GG - бесплатная утилита, которая полностью раскрывает все функциональные возможности любых устройств SteelSeries, как например клавиатур, мышей, наушников, ковриков и пр., а также предлагает широкий набор опций для настройки и улучшения геймплея.

Доступен ряд встроенных инструментов (SteelSeries Engine, Moments и Sonar). Утилита SteelSeries Engine предназначена для управления динамическими визуальными эффектами подсветки: как у клавиатуры ноутбука, так и у аксессуаров (мыши, внешние клавиатуры и гарнитуры).

SteelSeries Moments предназначена для захвата и редактирования фрагментов игрового геймплея, которыми затем можно поделиться с друзьями посредством различных онлайн-платформ, а SteelSeries Sonar служит для настройки звучания с использованием чат-микшера ChatMix и виртуальных пространственных эффектов в формате 7.1.

В целом, SteelSeries GG достаточно удобная программа для получения максимальной отдачи от ваших устройств SteelSeries. Приложение будет полезно в том случае, если вы регулярно используете наушники, клавиатуру или мышь произведённые этим популярным брэндом игровой периферии и аксессуаров.

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