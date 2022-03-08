SteelSeries GG - бесплатная утилита, которая полностью раскрывает все функциональные возможности любых устройств SteelSeries, как например клавиатур, мышей, наушников, ковриков и пр., а также предлагает широкий набор опций для настройки и улучшения геймплея.

Доступен ряд встроенных инструментов (SteelSeries Engine, Moments и Sonar). Утилита SteelSeries Engine предназначена для управления динамическими визуальными эффектами подсветки: как у клавиатуры ноутбука, так и у аксессуаров (мыши, внешние клавиатуры и гарнитуры).

SteelSeries Moments предназначена для захвата и редактирования фрагментов игрового геймплея, которыми затем можно поделиться с друзьями посредством различных онлайн-платформ, а SteelSeries Sonar служит для настройки звучания с использованием чат-микшера ChatMix и виртуальных пространственных эффектов в формате 7.1.

В целом, SteelSeries GG достаточно удобная программа для получения максимальной отдачи от ваших устройств SteelSeries. Приложение будет полезно в том случае, если вы регулярно используете наушники, клавиатуру или мышь произведённые этим популярным брэндом игровой периферии и аксессуаров.