SteelSeries GG для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|16.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SteelSeries
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|228,28 Мб
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SteelSeries GG - бесплатная утилита, которая полностью раскрывает все функциональные возможности любых устройств SteelSeries, как например клавиатур, мышей, наушников, ковриков и пр., а также предлагает широкий набор опций для настройки и улучшения геймплея.
Доступен ряд встроенных инструментов (SteelSeries Engine, Moments и Sonar). Утилита SteelSeries Engine предназначена для управления динамическими визуальными эффектами подсветки: как у клавиатуры ноутбука, так и у аксессуаров (мыши, внешние клавиатуры и гарнитуры).
SteelSeries Moments предназначена для захвата и редактирования фрагментов игрового геймплея, которыми затем можно поделиться с друзьями посредством различных онлайн-платформ, а SteelSeries Sonar служит для настройки звучания с использованием чат-микшера ChatMix и виртуальных пространственных эффектов в формате 7.1.
В целом, SteelSeries GG достаточно удобная программа для получения максимальной отдачи от ваших устройств SteelSeries. Приложение будет полезно в том случае, если вы регулярно используете наушники, клавиатуру или мышь произведённые этим популярным брэндом игровой периферии и аксессуаров.
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