Transmission - torrent клиент предназначенный для обмена различного рода данными (фильмы, видео клипы, музыка, программы и т.п.) между пользователями через Интернет. При минимизации отображает данные о скорости скачивания файлов в Доке. Подхватывает закачки "на лету". Имеет множество настроек, что позволяет гибко настроить клиент "под себя".