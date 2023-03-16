Transmission для macOS

Описание
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Оценка: 4.27/5 голосов - 15
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.02 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):2 / 23 601 | Статистика
Размер:7,18 Мб
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Transmission - torrent клиент предназначенный для обмена различного рода данными (фильмы, видео клипы, музыка, программы и т.п.) между пользователями через Интернет. При минимизации отображает данные о скорости скачивания файлов в Доке. Подхватывает закачки "на лету". Имеет множество настроек, что позволяет гибко настроить клиент "под себя".

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Отзывы о программе Transmission

Ilnaz про Transmission 2.92 для Mac [06-03-2017]

Самая лучшая программа. Никаких вирусов, никакой рекламы, нет платных дополнений, лишних кнопок. Работает без глюков, быстро, логически все понятно, все на русском. Самая простая и удобная.
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DZHO про Transmission 2.33 для Mac OS X [04-08-2011]

Классная программка:)
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