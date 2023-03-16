Transmission для macOS
|Оценка:
|4.27/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.02 для Mac | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Transmission Project
|Категория:
|Файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 23 601 | Статистика
|Размер:
|7,18 Мб
Transmission - torrent клиент предназначенный для обмена различного рода данными (фильмы, видео клипы, музыка, программы и т.п.) между пользователями через Интернет. При минимизации отображает данные о скорости скачивания файлов в Доке. Подхватывает закачки "на лету". Имеет множество настроек, что позволяет гибко настроить клиент "под себя".
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Отзывы о программе Transmission
Ilnaz про Transmission 2.92 для Mac [06-03-2017]
Самая лучшая программа. Никаких вирусов, никакой рекламы, нет платных дополнений, лишних кнопок. Работает без глюков, быстро, логически все понятно, все на русском. Самая простая и удобная.
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