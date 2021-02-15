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FrostWire для macOS

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.9.2 build 304 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 738 | Статистика
Размер:57,32 Мб
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FrostWire - самый популярный торрент клиент на данный момент. Имеет большое сходство с uTorrent, но есть и свои отличия. Программа позволяет обмениваться файлами как из обменных сетей так и своими собственными, для этого необходимо "расшарить" папку и прописать ее в настройках торрент клиента. Встроенный чат позволяет общаться с другими пользователями сети.

Встроенный плеер позволяет сразу же просмотреть скаченное видео или прослушать скаченную музыку. Так же есть целый раздел, который позволяет управлять файлами на Андроид коммуникаторах и планшетах если они подключены к ПК.

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Отзывы о программе FrostWire

ЛОРИК про FrostWire 5.2.11 [08-12-2011]

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