FrostWire для macOS
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.9.2 build 304 для Mac | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|FrostWire
|Категория:
|Файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 738 | Статистика
|Размер:
|57,32 Мб
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FrostWire - самый популярный торрент клиент на данный момент. Имеет большое сходство с uTorrent, но есть и свои отличия. Программа позволяет обмениваться файлами как из обменных сетей так и своими собственными, для этого необходимо "расшарить" папку и прописать ее в настройках торрент клиента. Встроенный чат позволяет общаться с другими пользователями сети.
Встроенный плеер позволяет сразу же просмотреть скаченное видео или прослушать скаченную музыку. Так же есть целый раздел, который позволяет управлять файлами на Андроид коммуникаторах и планшетах если они подключены к ПК.
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