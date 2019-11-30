MediaGet для macOS

MediaGet 2.01.3805 для Mac

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Описание MediaGet 2.01.3805 для MacОписание   Скачать MediaGet 2.01.3805 для MacСКАЧАТЬ (83,84 Мб) Скриншоты MediaGet 2.01.3805 для MacСкриншоты (10)   Статистика MediaGet 2.01.3805 для MacСтатистика   Отзывы о MediaGet 2.01.3805 для MacОтзывы (5)  
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4.23 из 5, всего оценок - 87
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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MediaGet — программа предназначена для поиска и скачивания медиафайлов, игр и необходимого софта. Удобно организованный поиск позволит вам искать файлы по различным категориям. MediaGet поддерживает огромное количество открытых торрент-трекеров и открывает доступ в закрытые пиринговые сети.
Программа позволит вам загружать любые фильмы, музыку, софт и многое другое без каких-либо ограничений. Доступен онлайн просмотр фильмов, прослушивание музыки с помощью встроенного медиапроигрывателя. Присутствует описание каждого файла (скриншоты, данные о файле, актеры и прочее). Имеется каталог фильмов, который разбит по жанрам.

Основные возможности MediaGet:

  • удобный поиск;
  • возможность искать файлы необходимого вам размера;
  • простая установка;
  • нет необходимости в рейтингах;
  • не обязательно раздавать файл
  • онлайн просмотр
  • медиатека
Что нового в MediaGet 2.01.3805 для Mac?
  • исправлены ошибки
MediaGet
MediaGet
MediaGet
MediaGet
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 26 281
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
ТОП-сегодня раздела "Файловый обмен"
 

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Отзывы о программе MediaGet

Galina про MediaGet 2.01.2950 для Mac OS X [25-11-2014]

все отлично) все работает)) спасибо)
3 | 1 | Ответить

Rav про MediaGet 2.01.2639 для Mac OS X [05-01-2014]

у меня на маке не запускается..
4 | 7 | Ответить

дмитрий про MediaGet 2.113.2257 для Mac OS X [20-07-2013]

блин почему плеер не открывается?тока скачал а он пишет плагины типо надо обновить ((((
| 6 | Ответить

тима про MediaGet 2.01.1595 для Mac OS X [18-11-2012]

самый популярный media get
1 | | Ответить

Лариса К. про MediaGet 2.01.1516 для Mac OS X [29-04-2012]

Отличная программа!Советую всем!
1 | | Ответить

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