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Advanced HostMonitor 11.96
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4.56 из 5, всего оценок - 9
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- Рейтинг программы - 4.56 из 5
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HostMonitor - монитор сетевых ресурсов. Умеет контролировать доступность физических устройств (Ping тест), работоспособность TCP сервисов (например WWW, FTP сервера), доступность страниц через HTTP, HTTPS, FTP протоколы. Может также контролировать локальные ресурсы (обьем свободного дискового пространства, размер каталогов или файлов, контрольные суммы файлов), a также сервисы, процессы, SNMP устройства и т.д.
При изменении статуса устройства монитор может выполнить набор заданных действий : выдать звуковое или визуальное предупреждение, послать e-mail (например на пейджер или сотовый администратору сети), сформировать HTML отчет, запустить внешнюю программу. Для разных заданий можно определить разные расписания (когда вести контроль), разные наборы действий при изменении статуса. Монитор умеет вести лог в HTML, DBF и текстовом форматах с различной степенью детализации. Имеет встроенный viewer и анализатор log файлов.
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|Что нового в Advanced HostMonitor 11.96?
- различные исправления и улучшения программы
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Отзывы о программе Advanced HostMonitor
memfis про Advanced HostMonitor 7.22 [30-07-2008]
Прога очень хорошая. Много возможностей и очень много настроек. Позволяет настраивать действия по событию, в некоторых случаях даже создавать свои действия. Много фильтров по поводу статистики создаваемых и готовых. Знает много протоколов (большой +).
Словом, прога оч понравилась, но есть одно "но": в случае с большим количеством "тестов" (терминология проги) изменение статуса сразу 20-ти - 40-ка повергает компьютер (Celeron 420, 1Gb оперативы, sata, мать elitegroup на intel 946) в шок из которого он выползает минут 15-30, правда без ошибок. Может это у меня так, может с чем конфликтует - пока не разобрался, а хотелось бы.
Прогу советую!
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