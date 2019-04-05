Advanced HostMonitor

HostMonitor - монитор сетевых ресурсов. Умеет контролировать доступность физических устройств (Ping тест), работоспособность TCP сервисов (например WWW, FTP сервера), доступность страниц через HTTP, HTTPS, FTP протоколы. Может также контролировать локальные ресурсы (обьем свободного дискового пространства, размер каталогов или файлов, контрольные суммы файлов), a также сервисы, процессы, SNMP устройства и т.д.

При изменении статуса устройства монитор может выполнить набор заданных действий : выдать звуковое или визуальное предупреждение, послать e-mail (например на пейджер или сотовый администратору сети), сформировать HTML отчет, запустить внешнюю программу. Для разных заданий можно определить разные расписания (когда вести контроль), разные наборы действий при изменении статуса. Монитор умеет вести лог в HTML, DBF и текстовом форматах с различной степенью детализации. Имеет встроенный viewer и анализатор log файлов.