Web Proxy Checker - программа для проверки SOCKS4/SOCKS5/HTTP/HTTPS прокси-серверов с аутентификацией и без нее. Имеет многопоточную архитектуру и позволяет проверять прокси в двух режимах: проверка доступности прокси сервера (check for connect) и проверка возможности загрузки URL через прокси (check for URL). Также присутствует возможность загрузки прокси-листа с указанного URL, имеется встроенный сервер раздачи прокси, обработка редиректов и многое другое.

Основные возможности: