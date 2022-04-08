Web Proxy Checker для Windows
|Оценка:
|3.45/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Платная | Цена: $79
|Версия:
|2.37 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Opt-In Software
|Категория:
|Proxy серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 17 357 | Статистика
|Размер:
|3,53 Мб
Web Proxy Checker - программа для проверки SOCKS4/SOCKS5/HTTP/HTTPS прокси-серверов с аутентификацией и без нее. Имеет многопоточную архитектуру и позволяет проверять прокси в двух режимах: проверка доступности прокси сервера (check for connect) и проверка возможности загрузки URL через прокси (check for URL). Также присутствует возможность загрузки прокси-листа с указанного URL, имеется встроенный сервер раздачи прокси, обработка редиректов и многое другое.
Основные возможности:
- Проверка SOCKS4/SOCKS5/HTTP/HTTPS прокси-серверов с аутентификацией и без.
- Проверка подключения к указанному хосту.
- Проверка URL (используя HTTP GET или POST-запросы).
- Многопоточность.
- Обработка редиректов.
- Загрузка списков прокси с указанного URL.
- Настраиваемые заголовки HTTP (Accept, Accept-Encoding).
- Проверка RBL (DNSBL).
- Идентификация страны прокси-сервера.
- Встроенный сервер раздачи прокси.
ChrisPC Anonymous Proxy 8.50 Free
ChrisPC Anonymous Proxy позволит вам анонимно находиться в сети Интернет, быстро подключаться к...
Proxy Searcher - бесплатная утилита, которая позволяет пользователю осуществлять пользователю...
UserGate Proxy & Firewall 6.5.3
UserGate - простой и удобный в настройке прокси-сервер, обеспечивающий подключения...
HandyCache - прокси-сервер для раздачи интернета в локальной сети. С его помощью можно ускорить...
Proxychecker - Программа для проверки прокси-серверов на работоспособность. Позволяет также...
Web Proxy Checker - программа для проверки SOCKS4/SOCKS5/HTTP/HTTPS прокси-серверов с аутентификацией и без...
Отзывы о программе Web Proxy Checker
Александр про Web Proxy Checker 1.5.18 Build 170 [02-03-2020]
Не надо относить программу к бесплатным-бесплатная только загрузка или триал.
| | Ответить