Web Proxy Checker для Windows

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Оценка: 3.45/5 голосов - 9
Лицензия: Платная | Цена: $79
Версия:2.37 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Proxy серверы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 17 357 | Статистика
Размер:3,53 Мб
Web Proxy Checker скриншот № 1

Web Proxy Checker - программа для проверки SOCKS4/SOCKS5/HTTP/HTTPS прокси-серверов с аутентификацией и без нее. Имеет многопоточную архитектуру и позволяет проверять прокси в двух режимах: проверка доступности прокси сервера (check for connect) и проверка возможности загрузки URL через прокси (check for URL). Также присутствует возможность загрузки прокси-листа с указанного URL, имеется встроенный сервер раздачи прокси, обработка редиректов и многое другое.

Основные возможности:

  • Проверка SOCKS4/SOCKS5/HTTP/HTTPS прокси-серверов с аутентификацией и без.
  • Проверка подключения к указанному хосту.
  • Проверка URL (используя HTTP GET или POST-запросы).
  • Многопоточность.
  • Обработка редиректов.
  • Загрузка списков прокси с указанного URL.
  • Настраиваемые заголовки HTTP (Accept, Accept-Encoding).
  • Проверка RBL (DNSBL).
  • Идентификация страны прокси-сервера.
  • Встроенный сервер раздачи прокси.

 

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Отзывы о программе Web Proxy Checker

Александр про Web Proxy Checker 1.5.18 Build 170 [02-03-2020]

Не надо относить программу к бесплатным-бесплатная только загрузка или триал.
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ANI про Web Proxy Checker 1.5.18 Build 170 [16-04-2018]

kak mojno dengi perevesti???
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