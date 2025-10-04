Proxy Switcher для Windows
Vovsoft Proxy Switcher — локальный прокси-сервер с функцией автоматической ротации. Программа позволяет перенаправлять интернет-трафик через несколько прокси без необходимости вручную изменять настройки в каждом приложении. Достаточно подключить нужные программы к Vovsoft Proxy Switcher, после чего он самостоятельно распределяет запросы и обеспечивает их обработку через разные прокси-сервера. Такой подход значительно упрощает управление подключениями и помогает обходить ограничения скорости, которые часто встречаются при работе с одиночными прокси.
Программа поддерживает работу с защищёнными протоколами, что делает её применимой не только для базовых подключений, но и для сценариев, где требуется использование HTTPS или TLS. Среди практических преимуществ можно выделить удобный импорт и экспорт списков прокси, что упрощает их обновление и хранение. Пользователь может быстро переключаться между наборами данных и гибко настраивать распределение трафика.
Основные возможности Vovsoft Proxy Switcher:
- Работа в качестве локального HTTP/HTTPS-прокси-сервера.
- Автоматическая ротация запросов через заданный список прокси.
- Поддержка SSL/TLS-соединений для безопасного обмена данными.
- Импорт и экспорт списков прокси с возможностью их редактирования.
- Управление набором прокси напрямую из программы.
- Простота использования без необходимости сложной настройки.
