Proxy Switcher для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.14/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Proxy серверы
Загрузок (сегодня/всего):8 / 34 | Статистика
Размер:4 Мб
СКАЧАТЬ
Proxy Switcher скриншот № 1

Vovsoft Proxy Switcher — локальный прокси-сервер с функцией автоматической ротации. Программа позволяет перенаправлять интернет-трафик через несколько прокси без необходимости вручную изменять настройки в каждом приложении. Достаточно подключить нужные программы к Vovsoft Proxy Switcher, после чего он самостоятельно распределяет запросы и обеспечивает их обработку через разные прокси-сервера. Такой подход значительно упрощает управление подключениями и помогает обходить ограничения скорости, которые часто встречаются при работе с одиночными прокси.

Программа поддерживает работу с защищёнными протоколами, что делает её применимой не только для базовых подключений, но и для сценариев, где требуется использование HTTPS или TLS. Среди практических преимуществ можно выделить удобный импорт и экспорт списков прокси, что упрощает их обновление и хранение. Пользователь может быстро переключаться между наборами данных и гибко настраивать распределение трафика.

Основные возможности Vovsoft Proxy Switcher:

  • Работа в качестве локального HTTP/HTTPS-прокси-сервера.
  • Автоматическая ротация запросов через заданный список прокси.
  • Поддержка SSL/TLS-соединений для безопасного обмена данными.
  • Импорт и экспорт списков прокси с возможностью их редактирования.
  • Управление набором прокси напрямую из программы.
  • Простота использования без необходимости сложной настройки.
ТОП-сегодня раздела "Proxy серверы"
 

скачать NekoRayNekoRay 4.0.1

Мощный инструмент для управления прокси-серверами с широким набором функций. Он...

скачать Proxy SwitcherProxy Switcher 1.0

Vovsoft Proxy Switcher — локальный прокси-сервер с автоматической ротацией, предназначенный для...

скачать Proxy CheckerProxy Checker 1.3

Удобное приложение для проверки доступности и статуса прокси-серверов. Оно поддерживает...

скачать VOVSOFT - Proxy ServerVOVSOFT - Proxy Server 1.1

Удобное приложение для управления HTTP и SOCKS прокси-серверами на компьютерах под...

скачать ProxyEnablerProxyEnabler 0.1

Надежный партнер в обеспечении анонимности и преодолении ограничений в Интернете,...

скачать Premium Proxy SwitcherPremium Proxy Switcher 4.0.0

Premium Proxy Switcher - удобное приложение для быстрой подмены своего IP-адреса путем изменения исходящего прокси-сервера...

Отзывы о программе Proxy Switcher

Admin

Отзывов о программе Proxy Switcher 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв