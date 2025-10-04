Vovsoft Proxy Switcher — локальный прокси-сервер с функцией автоматической ротации. Программа позволяет перенаправлять интернет-трафик через несколько прокси без необходимости вручную изменять настройки в каждом приложении. Достаточно подключить нужные программы к Vovsoft Proxy Switcher, после чего он самостоятельно распределяет запросы и обеспечивает их обработку через разные прокси-сервера. Такой подход значительно упрощает управление подключениями и помогает обходить ограничения скорости, которые часто встречаются при работе с одиночными прокси.

Программа поддерживает работу с защищёнными протоколами, что делает её применимой не только для базовых подключений, но и для сценариев, где требуется использование HTTPS или TLS. Среди практических преимуществ можно выделить удобный импорт и экспорт списков прокси, что упрощает их обновление и хранение. Пользователь может быстро переключаться между наборами данных и гибко настраивать распределение трафика.

Основные возможности Vovsoft Proxy Switcher: