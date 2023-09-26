NekoRay - это инновационное приложение, разработанное для эффективного управления конфигурациями прокси-серверов. Этот универсальный инструмент позволяет вам легко и быстро настраивать прокси-сервера, обеспечивая безопасность и анонимность вашей онлайн-активности.

Основные возможности NekoRay:

Визуальное управление: NekoRay предоставляет интуитивный и удобный визуальный интерфейс для настройки прокси-серверов. Вы можете легко изменять параметры и маскировать свой трафик с помощью нескольких кликов.

Открытый исходный код: Приложение разработано с открытым исходным кодом, что означает, что вы можете изучать его, вносить изменения и делиться улучшениями с сообществом. Это дает вам полный контроль над вашей конфигурацией.

Защита конфиденциальности: NekoRay помогает сохранить вашу конфиденциальность в Интернете, маскируя ваш трафик данных и обеспечивая анонимность ваших действий.

Поддержка различных протоколов: Это приложение поддерживает множество прокси-протоколов, включая SOCKS (4/4a/5), HTTP(S), Shadowsocks, VMess, VLESS, Trojan, TUIC, NaïveProxy и пользовательские протоколы.

Создание и управление профилями: Вы можете создавать несколько профилей прокси-серверов с уникальными настройками и легко переключаться между ними в зависимости от ваших потребностей.

QR-код для обмена настройками: NekoRay позволяет быстро обмениваться настройками подключения через QR-код, удобно, когда вам нужно поделиться настройками с другими пользователями.

Пользовательские конфигурации: Вы можете создавать собственные конфигурации, использовать пользовательские ядра и даже реализовывать собственные протоколы исходящих соединений для адаптации к ваши нужды.

Простой и дружественный интерфейс: NekoRay предоставляет понятный и легкий в использовании интерфейс, что делает его доступным для пользователей всех уровней навыков.

В целом, NekoRay - мощный инструмент для управления прокси-серверами с широким набором функций. Он обеспечивает безопасность, анонимность и удобство в настройке, делая его идеальным выбором для опытных пользователей и тех, кто только начинает исследовать мир прокси-серверов.