NekoRay для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.21 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Proxy серверы
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Размер:39,83 Мб
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NekoRay - это инновационное приложение, разработанное для эффективного управления конфигурациями прокси-серверов. Этот универсальный инструмент позволяет вам легко и быстро настраивать прокси-сервера, обеспечивая безопасность и анонимность вашей онлайн-активности.

Основные возможности NekoRay:

  • Визуальное управление: NekoRay предоставляет интуитивный и удобный визуальный интерфейс для настройки прокси-серверов. Вы можете легко изменять параметры и маскировать свой трафик с помощью нескольких кликов.
  • Открытый исходный код: Приложение разработано с открытым исходным кодом, что означает, что вы можете изучать его, вносить изменения и делиться улучшениями с сообществом. Это дает вам полный контроль над вашей конфигурацией.
  • Защита конфиденциальности: NekoRay помогает сохранить вашу конфиденциальность в Интернете, маскируя ваш трафик данных и обеспечивая анонимность ваших действий.
  • Поддержка различных протоколов: Это приложение поддерживает множество прокси-протоколов, включая SOCKS (4/4a/5), HTTP(S), Shadowsocks, VMess, VLESS, Trojan, TUIC, NaïveProxy и пользовательские протоколы.
  • Создание и управление профилями: Вы можете создавать несколько профилей прокси-серверов с уникальными настройками и легко переключаться между ними в зависимости от ваших потребностей.
  • QR-код для обмена настройками: NekoRay позволяет быстро обмениваться настройками подключения через QR-код, удобно, когда вам нужно поделиться настройками с другими пользователями.
  • Пользовательские конфигурации: Вы можете создавать собственные конфигурации, использовать пользовательские ядра и даже реализовывать собственные протоколы исходящих соединений для адаптации к ваши нужды.
  • Простой и дружественный интерфейс: NekoRay предоставляет понятный и легкий в использовании интерфейс, что делает его доступным для пользователей всех уровней навыков.

В целом, NekoRay - мощный инструмент для управления прокси-серверами с широким набором функций. Он обеспечивает безопасность, анонимность и удобство в настройке, делая его идеальным выбором для опытных пользователей и тех, кто только начинает исследовать мир прокси-серверов.

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