NekoRay для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MatsuriDayo
|Категория:
|Proxy серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39,83 Мб
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NekoRay - это инновационное приложение, разработанное для эффективного управления конфигурациями прокси-серверов. Этот универсальный инструмент позволяет вам легко и быстро настраивать прокси-сервера, обеспечивая безопасность и анонимность вашей онлайн-активности.
Основные возможности NekoRay:
- Визуальное управление: NekoRay предоставляет интуитивный и удобный визуальный интерфейс для настройки прокси-серверов. Вы можете легко изменять параметры и маскировать свой трафик с помощью нескольких кликов.
- Открытый исходный код: Приложение разработано с открытым исходным кодом, что означает, что вы можете изучать его, вносить изменения и делиться улучшениями с сообществом. Это дает вам полный контроль над вашей конфигурацией.
- Защита конфиденциальности: NekoRay помогает сохранить вашу конфиденциальность в Интернете, маскируя ваш трафик данных и обеспечивая анонимность ваших действий.
- Поддержка различных протоколов: Это приложение поддерживает множество прокси-протоколов, включая SOCKS (4/4a/5), HTTP(S), Shadowsocks, VMess, VLESS, Trojan, TUIC, NaïveProxy и пользовательские протоколы.
- Создание и управление профилями: Вы можете создавать несколько профилей прокси-серверов с уникальными настройками и легко переключаться между ними в зависимости от ваших потребностей.
- QR-код для обмена настройками: NekoRay позволяет быстро обмениваться настройками подключения через QR-код, удобно, когда вам нужно поделиться настройками с другими пользователями.
- Пользовательские конфигурации: Вы можете создавать собственные конфигурации, использовать пользовательские ядра и даже реализовывать собственные протоколы исходящих соединений для адаптации к ваши нужды.
- Простой и дружественный интерфейс: NekoRay предоставляет понятный и легкий в использовании интерфейс, что делает его доступным для пользователей всех уровней навыков.
В целом, NekoRay - мощный инструмент для управления прокси-серверами с широким набором функций. Он обеспечивает безопасность, анонимность и удобство в настройке, делая его идеальным выбором для опытных пользователей и тех, кто только начинает исследовать мир прокси-серверов.
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