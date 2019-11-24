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Алгоритм 2.7.1
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4.55 из 5, всего оценок - 90
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- Рейтинг программы - 4.55 из 5
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Алгоритм - бесплатная программа для создания программ и игр. С ее помощью любой человек может создавать программы, не имея никаких знаний программирования. Современные объекты позволят вам создавать свои плеера, браузеры, текстовый редакторы, работать с файлами и папками, экраном компьютера, реестром, управлять мышкой и клавиатурой. Созданную программу Вы можете тут же сохранить в exe-файл и выложить в интернет.
Возможности:
- Яркий графический интерфейс.
- Богатый набор объектов для создания интерфейса (окна, кнопки, картинки и т.д.).
- Специальные "Полезные объекты", обладающие уникальными возможностями (рабочий стол, перезагрузка ОС, мышь и т.д.) и сверхфункциональные объекты (браузер, видео-плеер).
- Возможность запускать любые программы и команды Windows.
- Полная поддержка работы с файлами, папками, реестром.
- Созданную программу можно собрать в один exe-файл (если не использовались дополнительные картинки)
- Экспорт проекта в язык программирования Visual Basic.NET. И возможность продолжить работу над программой уже на настоящем языке программирования.
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|Что нового в Алгоритм 2.7.1?
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Отзывы о программе Алгоритм
Александр про Алгоритм 2.7.1 [04-10-2019]
Программа недавно стала бесплатной, с открытым кодом (https://github.com/AlexVTro/Algorithm).
Ссылка на последний релиз:
https://github.com/AlexVTro/Algorithm/raw/master/Releases/Installs/AlgorithmFullRu.exe
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Sheit про Алгоритм 2.7.1 [04-10-2018]
Касперский обнаружил в .exe-шнике удаления программы рекламный вирус,возможно это не так,но доверие упало...
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Сергей про Алгоритм 2.7.1 [05-01-2018]
А у меня активатор есть.
Мини-инструкция:
1. Запускаем установщик
2. Везде нажимаем "Далее", принимаем условия лицензии и нажимаем "Установить"
3. После установки на рабочем столе появится ярлык "Активировать!"
4. Кликаем по нему и в окне подтверждения нажимаем "Да".
5. Проходит 5-10 секунд и Алгоритм активирован!
Вот ссылка https://yadi.sk/d/LLkHivlC3RCAEG
Залил на Яндекс. Диск, так что вирусов нет, не бойтесь.
P.s. Взамен прошу поставить отметку "Нравится". Приятного пользования!
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qwerty про Алгоритм 2.7.1 [27-04-2016]
программа действительно работает или нет, нужно знать перед скачивание
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Алексей про Алгоритм 2.7.1 [22-04-2016]
Когда скачиваю установщик, Avast говорит что "типа" он нашёл в Алгоритме 2-ом вирус! А так, мне нравится. Оценка: 4
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