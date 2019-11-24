Алгоритм для Windows

Алгоритм 2.7.1

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Описание Алгоритм 2.7.1Описание   Скачать Алгоритм 2.7.1СКАЧАТЬ (7,68 Мб) Скриншоты Алгоритм 2.7.1Скриншоты (1)   Статистика Алгоритм 2.7.1Статистика   Отзывы о Алгоритм 2.7.1Отзывы (24)  
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4.55 из 5, всего оценок - 90
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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Алгоритм - бесплатная программа для создания программ и игр. С ее помощью любой человек может создавать программы, не имея никаких знаний программирования. Современные объекты позволят вам создавать свои плеера, браузеры, текстовый редакторы, работать с файлами и папками, экраном компьютера, реестром, управлять мышкой и клавиатурой. Созданную программу Вы можете тут же сохранить в exe-файл и выложить в интернет.

Возможности:

  • Яркий графический интерфейс.
  • Богатый набор объектов для создания интерфейса (окна, кнопки, картинки и т.д.).
  • Специальные "Полезные объекты", обладающие уникальными возможностями (рабочий стол, перезагрузка ОС, мышь и т.д.) и сверхфункциональные объекты (браузер, видео-плеер).
  • Возможность запускать любые программы и команды Windows.
  • Полная поддержка работы с файлами, папками, реестром.
  • Созданную программу можно собрать в один exe-файл (если не использовались дополнительные картинки)
  • Экспорт проекта в язык программирования Visual Basic.NET. И возможность продолжить работу над программой уже на настоящем языке программирования.
Что нового в Алгоритм 2.7.1?
  • Исправлены ошибки
Алгоритм
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 30 113
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСредства разработки
ТОП-сегодня раздела "Средства разработки"
 

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Отзывы о программе Алгоритм

Александр про Алгоритм 2.7.1 [04-10-2019]

Программа недавно стала бесплатной, с открытым кодом (https://github.com/AlexVTro/Algorithm).

Ссылка на последний релиз:
https://github.com/AlexVTro/Algorithm/raw/master/Releases/Installs/AlgorithmFullRu.exe
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Sheit про Алгоритм 2.7.1 [04-10-2018]

Касперский обнаружил в .exe-шнике удаления программы рекламный вирус,возможно это не так,но доверие упало...
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Сергей про Алгоритм 2.7.1 [05-01-2018]

А у меня активатор есть.
Мини-инструкция:
1. Запускаем установщик
2. Везде нажимаем "Далее", принимаем условия лицензии и нажимаем "Установить"
3. После установки на рабочем столе появится ярлык "Активировать!"
4. Кликаем по нему и в окне подтверждения нажимаем "Да".
5. Проходит 5-10 секунд и Алгоритм активирован!

Вот ссылка https://yadi.sk/d/LLkHivlC3RCAEG

Залил на Яндекс. Диск, так что вирусов нет, не бойтесь.

P.s. Взамен прошу поставить отметку "Нравится". Приятного пользования!
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qwerty про Алгоритм 2.7.1 [27-04-2016]

программа действительно работает или нет, нужно знать перед скачивание
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Алексей про Алгоритм 2.7.1 [22-04-2016]

Когда скачиваю установщик, Avast говорит что "типа" он нашёл в Алгоритме 2-ом вирус! А так, мне нравится. Оценка: 4
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