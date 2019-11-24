Алгоритм 2.7.1

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4.55 из 5, всего оценок - 90 Рейтинг программы - 4.55 из 5

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5 Алгоритм - бесплатная программа для создания программ и игр. С ее помощью любой человек может создавать программы, не имея никаких знаний программирования. Современные объекты позволят вам создавать свои плеера, браузеры, текстовый редакторы, работать с файлами и папками, экраном компьютера, реестром, управлять мышкой и клавиатурой. Созданную программу Вы можете тут же сохранить в exe-файл и выложить в интернет.



Возможности: Яркий графический интерфейс.

Богатый набор объектов для создания интерфейса (окна, кнопки, картинки и т.д.).

Специальные "Полезные объекты", обладающие уникальными возможностями (рабочий стол, перезагрузка ОС, мышь и т.д.) и сверхфункциональные объекты (браузер, видео-плеер).

Возможность запускать любые программы и команды Windows.

Полная поддержка работы с файлами, папками, реестром.

Созданную программу можно собрать в один exe-файл (если не использовались дополнительные картинки)

Экспорт проекта в язык программирования Visual Basic.NET. И возможность продолжить работу над программой уже на настоящем языке программирования. Что нового в Алгоритм 2.7.1?

Исправлены ошибки

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