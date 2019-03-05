Android Studio для Windows

Android Studio 3.3.2.0 build 182.5314842

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Описание Android Studio 3.3.2.0 build 182.5314842Описание   Скачать Android Studio 3.3.2.0 build 182.5314842СКАЧАТЬ (948,55 Мб) Скриншоты Android Studio 3.3.2.0 build 182.5314842Скриншоты (7)   Статистика Android Studio 3.3.2.0 build 182.5314842Статистика   Отзывы о Android Studio 3.3.2.0 build 182.5314842Отзывы (4)  
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4.57 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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Android Studio - полностью укомплектованная платформа для разработки и тестирования приложений под операционную систему Android. Разработчики этой оболочки (компания Google) внедрили весь необходимый инструментарий для удобного и качественного проектирования новых приложений и доработки существующих. Программа включает в себя такие компоненты как Android SDK, все версии операционки Android, эмулятор для запуска приложений, элементы тестирования и отладки программ.

Создавая новый проект, вам будет доступна полная структура приложения со всеми файлами, что позволяет более четко и продуманно организовать сам процесс разработки. Очень удобно реализован показ вносимых изменений и дополнений - визуально в реальном времени происходят преобразования в зависимости от заданных действий. Что немаловажно, программа позволяет делать разработку приложений для всех версий ОС Andriod (от 1.0 до 5.0) и для различных устройств - можно предварительно оценить внешний вид программы, например, под планшет или смартфон.

Что касается написания кода приложений, то и тут все грамотно продумано: есть удобная маркировка кода, которая позволит без труда ориентироваться в больших проектах. Кроме того, отдельные компоненты можно изменять простым перетаскиванием в другое нужное место, что значительно упрощает редактирование.

Стоит отметить, что платформа имеет инструмент Google Cloud Messaging. Эта функция позволяет настроить отправку push-уведомлений для приложений через облачные сервисы прямо на Android-устройство.

В целом, удобных и полезных качеств у Android Studio достаточно много, что по достоинству оценят Android-разработчики. Теперь перед релизом приложения можно действительно провести полноценное тестирование, проверив стабильность программы в разных режимах работы и при необходимости исправить недостатки.

Android Studio
Android Studio
Android Studio
Android Studio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)16 / 17 701
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСредства разработки - Эмуляторы
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Отзывы о программе Android Studio

One Two and ME! про Android Studio 3.0.0.18 build 171.4408382 [19-01-2018]

Быстро скачивает!
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Иван про Android Studio 1.5.1 Build 141.2456560 [03-04-2016]

Большое спасибо! С официального сайта у меня тоже не получилось скачать, тоже ошибка в самом конце закачки.
2 | | Ответить

Klo про Android Studio 1.5.1 Build 141.2456560 [22-02-2016]

Спасибо за раздачу. С официального сайта не получилось скачать (ошибка в конце закачки), а у вас получилось!
1 | | Ответить

из нашей супер деревни про Android Studio 1.0 build 135.1629389 [11-12-2014]

Супер программа.
9 | 3 | Ответить

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