UltraDefrag для Windows

UltraDefrag 7.1.4

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Описание UltraDefrag 7.1.4Описание   Скачать UltraDefrag 7.1.4СКАЧАТЬ (2,09 Мб) Скриншоты UltraDefrag 7.1.4Скриншоты (3)   Статистика UltraDefrag 7.1.4Статистика   Отзывы о UltraDefrag 7.1.4Отзывы (10)  
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4.49 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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UltraDefrag - простая в использовании программа с открытым исходным кодом, которая предназначена для дефрагментации всех типов дисков. Утилита умеет работать с файловыми системами FAT, FAT32, NTFS, как в ручном режиме, так и по расписанию. Программу можно использовать для дефрагментации отдельных папок и файлов из контекстного меню в Проводнике.

Основные возможности:

  • Поддержка файловых систем FAT, FAT32, NTFS;
  • Дефрагментация файлов заблокированных системой (реестр, файл подкачки);
  • Максимальная скорость дефрагментации;
  • Эффективный алгоритм оптимизации диска;
  • Дефрагментация отдельного файла/каталога из контекстного меню в Проводнике;
  • Отчеты в формате HTML;
  • Поддержка командной строки;
  • Возможность автоматического выключения ПК после работы;
  • Встроенный удобный планировщик.
Что нового в UltraDefrag 7.1.4?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
UltraDefrag
UltraDefrag
UltraDefrag
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 16 317
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДефрагментаторы
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Отзывы о программе UltraDefrag

Reder про UltraDefrag 7.0.2 [15-09-2018]

Версия 7.0.2. Мне не понравилась работа этого дефрагментатора - он совсем не умеет объединять свободное пространство и алгоритмы работы у него странные.

В первую попытку при запуске полной оптимизации наделал кучу дыр. Параметры оптимизации: сортировать файлы по пути и по возрастанию.

Во вторую попытку параметры оптимизации были по возрастанию даты создания файлов, так дефрагментатор довёл фрагментацию жёсткого диска почти до 14 %.

В третью попытку я ему задал только дефрагментацию без оптимизации с сортировкой файлов по пути и по возрастанию. Фрагментация ушла, но свободное место так и не объединено.

Итог: вчера поставил, сегодня удаляю.
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Reder про UltraDefrag 7.0.2 [12-09-2018]

Версия 7.0.2. Мне не понравилась работа этого дефрагментатора - он совсем не умеет объединять свободное пространство и алгоритмы работы у него странные.

В первую попытку при запуске полной оптимизации наделал кучу дыр. Параметры оптимизации: сортировать файлы по пути и по возрастанию.

Во вторую попытку параметры оптимизации были по возрастанию даты создания файлов, так дефрагментатор довёл фрагментацию жёсткого диска почти до 14 %.

В третью попытку я ему задал только дефрагментацию без оптимизации с сортировкой файлов по пути и по возрастанию. Фрагментация ушла, но свободное место так и не объединено.

Итог: вчера поставил, сегодня удаляю.
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саня про UltraDefrag 7.0.2 [27-03-2018]

прога хорошая.
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LEXER про UltraDefrag 6.1.0 [04-08-2015]

Для Колобок,если до UltraDefrag Вы использовали другой дефрагментатор,то образование пустот вполне естественно,у разных дефрагментаторов разный алгоритм работы,не чего страшного нет,нужно время для адаптации нового дефрагментатора.
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Колобок про UltraDefrag 6.0.4 [19-12-2014]

После оптимизации наделала пустот, раньше кластеры впритык были. Это так задумано что ли?
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