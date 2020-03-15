UltraDefrag - простая в использовании программа с открытым исходным кодом, которая предназначена для дефрагментации всех типов дисков. Утилита умеет работать с файловыми системами FAT, FAT32, NTFS, как в ручном режиме, так и по расписанию. Программу можно использовать для дефрагментации отдельных папок и файлов из контекстного меню в Проводнике.
Основные возможности:
Поддержка файловых систем FAT, FAT32, NTFS;
Дефрагментация файлов заблокированных системой (реестр, файл подкачки);
Максимальная скорость дефрагментации;
Эффективный алгоритм оптимизации диска;
Дефрагментация отдельного файла/каталога из контекстного меню в Проводнике;
Отчеты в формате HTML;
Поддержка командной строки;
Возможность автоматического выключения ПК после работы;
Для Колобок,если до UltraDefrag Вы использовали другой дефрагментатор,то образование пустот вполне естественно,у разных дефрагментаторов разный алгоритм работы,не чего страшного нет,нужно время для адаптации нового дефрагментатора. 3 | 2 | Ответить
Колобок про UltraDefrag 6.0.4 [19-12-2014]
После оптимизации наделала пустот, раньше кластеры впритык были. Это так задумано что ли? 2 | 2 | Ответить