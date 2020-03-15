UltraDefrag - простая в использовании программа с открытым исходным кодом, которая предназначена для дефрагментации всех типов дисков. Утилита умеет работать с файловыми системами FAT, FAT32, NTFS, как в ручном режиме, так и по расписанию. Программу можно использовать для дефрагментации отдельных папок и файлов из контекстного меню в Проводнике.

Defraggler - бесплатный дефрагментатор от компании Piriform Ltd., известная своими программами CCleaner и Recuva. Умеет работать как с целым диском, так и с

Smart Defrag - бесплатный дефрагментатор, который за счет используемых технологий позволяет не только дефрагментировать файлы, но и распределяет их на диске в