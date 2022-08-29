Kaspersky Password Manager для Windows
|Оценка:
|4.65/5 голосов - 560
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|10.1.0.360 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категории:
|Защита данных - Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 415 | Статистика
|Размер:
|5,55 Мб
Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для пользователей сети Интернет, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее. При помощи встроенного генератора паролей, программа создает очень надежные пароли, а также препятствует краже пользовательских данных, помещая всю информацию в специальную базу данных на Вашем компьютере в зашифрованном виде.
Основные возможности Kaspersky Password Manager:
- Автоматическая авторизация (Kaspersky Password Manager запоминает параметры доступа к веб-ресурсам, и при следующем посещении сайта программа автоматически подставит идентификационные данные);
- Работа с приложениями, требующими авторизации (Outlook и др.);
- Защита пользовательских паролей;
- Выбор способа доступа к базе паролей (мастер-паролей, различные USB- и Bluetooth-устройства, например мобильный телефон);
- Создание паролей при помощи встроенного генератора паролей;
- Импорт паролей из других программ;
- Доступ к паролям с помощью переносной версии программы;
- Автоматическое заполнение длинных веб-форм;
- Хранение нескольких учетных записей для одного веб-ресурса;
- Автоматическое резервное копирование;
- Защита от кейлоггеров;
- Противодействие фишинг-атакам.
- Добавили болгарский и сербский языки.
- Теперь вы можете разблокировать хранилище с помощью Windows Hello.
- Добавили возможность скачать пароли из My Kaspersky.
Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно...
DisableWinTracking - небольшая программка с открытым исходным кодом для отключения некоторых...
Небольшая бесплатная утилита, которая служит для автоматической...
TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...
Wise Folder Hider 4.42.201 Free
Wise Folder Hider - бесплатный инструмент с помощью которого можно за пару кликов мышью надежно...
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...
Отзывы о программе Kaspersky Password Manager
reviewer про Kaspersky Password Manager 9.0.0.944 [15-10-2020]
Показные оценки высокие, а например,
на alternativeto.net
у Kaspersky Password Manager один из самых
_низких_ рейтингов среди менеджеров паролей:(
1 | 2 | Ответить
Андрец про Kaspersky Password Manager 5.0.0.157 [01-12-2011]
Дмитрий про Kaspersky Password Manager 4.0.0.133 [17-10-2010]
100-процентная копия программы Sticky Password 4.1. Свою чтоли не могли придумать.
3 | 3 | Ответить