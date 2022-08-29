Kaspersky Password Manager для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.65/5 голосов - 560
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:30 дней
Версия:10.1.0.360 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Защита данных - Пароли
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 415 | Статистика
Размер:5,55 Мб
Kaspersky Password Manager скриншот № 1
Kaspersky Password Manager скриншот № 2
Kaspersky Password Manager скриншот № 3
Kaspersky Password Manager скриншот № 4

Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для пользователей сети Интернет, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее. При помощи встроенного генератора паролей, программа создает очень надежные пароли, а также препятствует краже пользовательских данных, помещая всю информацию в специальную базу данных на Вашем компьютере в зашифрованном виде.

Основные возможности Kaspersky Password Manager:

  • Автоматическая авторизация (Kaspersky Password Manager запоминает параметры доступа к веб-ресурсам, и при следующем посещении сайта программа автоматически подставит идентификационные данные);
  • Работа с приложениями, требующими авторизации (Outlook и др.);
  • Защита пользовательских паролей;
  • Выбор способа доступа к базе паролей (мастер-паролей, различные USB- и Bluetooth-устройства, например мобильный телефон);
  • Создание паролей при помощи встроенного генератора паролей;
  • Импорт паролей из других программ;
  • Доступ к паролям с помощью переносной версии программы;
  • Автоматическое заполнение длинных веб-форм;
  • Хранение нескольких учетных записей для одного веб-ресурса;
  • Автоматическое резервное копирование;
  • Защита от кейлоггеров;
  • Противодействие фишинг-атакам.
Что нового в Kaspersky Password Manager 10.1.0.360?
  • Добавили болгарский и сербский языки.
  • Теперь вы можете разблокировать хранилище с помощью Windows Hello.
  • Добавили возможность скачать пароли из My Kaspersky.
ТОП-сегодня раздела "Защита данных"
 

скачать Anvide Seal FolderAnvide Seal Folder 5.30

Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно...

скачать DisableWinTrackingDisableWinTracking 3.2.3

DisableWinTracking - небольшая программка с открытым исходным кодом для отключения некоторых...

скачать USB RaptorUSB Raptor 0.18.8.7

Небольшая бесплатная утилита, которая служит для автоматической...

скачать TrueCryptTrueCrypt 7.2

TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...

скачать Wise Folder HiderWise Folder Hider 4.42.201 Free

Wise Folder Hider - бесплатный инструмент с помощью которого можно за пару кликов мышью надежно...

скачать VeraCryptVeraCrypt 1.25.9

VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...

Отзывы о программе Kaspersky Password Manager

reviewer про Kaspersky Password Manager 9.0.0.944 [15-10-2020]

Показные оценки высокие, а например,
на alternativeto.net
у Kaspersky Password Manager один из самых
_низких_ рейтингов среди менеджеров паролей:(
1 | 2 | Ответить

Андрец про Kaspersky Password Manager 5.0.0.157 [01-12-2011]

Вообще-то они её лицензировали
2 | 3 | Ответить

Дмитрий про Kaspersky Password Manager 4.0.0.133 [17-10-2010]

100-процентная копия программы Sticky Password 4.1. Свою чтоли не могли придумать.
3 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв