Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для пользователей сети Интернет, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее. При помощи встроенного генератора паролей, программа создает очень надежные пароли, а также препятствует краже пользовательских данных, помещая всю информацию в специальную базу данных на Вашем компьютере в зашифрованном виде.



Основные возможности Kaspersky Password Manager:

Автоматическая авторизация (Kaspersky Password Manager запоминает параметры доступа к веб-ресурсам, и при следующем посещении сайта программа автоматически подставит идентификационные данные);

Работа с приложениями, требующими авторизации (Outlook и др.);

Защита пользовательских паролей;

Выбор способа доступа к базе паролей (мастер-паролей, различные USB- и Bluetooth-устройства, например мобильный телефон);

Создание паролей при помощи встроенного генератора паролей;

Импорт паролей из других программ;

Доступ к паролям с помощью переносной версии программы;

Автоматическое заполнение длинных веб-форм;

Хранение нескольких учетных записей для одного веб-ресурса;

Автоматическое резервное копирование;

Защита от кейлоггеров;

Противодействие фишинг-атакам.