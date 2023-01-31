Kaspersky Password Manager для Android

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Оценка: 3.40/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.2.85.37 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 096 | Статистика
Размер:37,92 Мб
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Kaspersky Password Manager скриншот № 4

Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для владельцев Android-устройств, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее. При помощи встроенного генератора паролей, программа создает очень надежные пароли, а также препятствует краже пользовательских данных, помещая всю информацию в зашифрованное хранилище.

Основные возможности Kaspersky Password Manager:

  • Безопасное хранилище паролей (вся важная информация хранится в зашифрованном хранилище, доступ к которому возможен только по мастер-паролю);
  • Синхронизация на всех ваших устройствах с помощью портала My Kaspersky;
  • Защита пользовательских паролей;
  • Создание паролей при помощи встроенного генератора паролей;
  • Автоматическое заполнение длинных веб-форм;
  • Хранение нескольких учетных записей для одного веб-ресурса.
Что нового в Kaspersky Password Manager 9.2.85.37?
  • Поддержка Android P
  • Создание надежных паролей вместо недостаточно безопасных
  • Автозаполнение форм авторизации в Chrome
  • Доступны новые элементы – папки, адреса и банковские карты – с пользовательской сортировкой
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