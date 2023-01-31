Kaspersky Password Manager для Android
|Оценка:
|3.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.2.85.37 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 096 | Статистика
|Размер:
|37,92 Мб
Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для владельцев Android-устройств, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее. При помощи встроенного генератора паролей, программа создает очень надежные пароли, а также препятствует краже пользовательских данных, помещая всю информацию в зашифрованное хранилище.
Основные возможности Kaspersky Password Manager:
- Безопасное хранилище паролей (вся важная информация хранится в зашифрованном хранилище, доступ к которому возможен только по мастер-паролю);
- Синхронизация на всех ваших устройствах с помощью портала My Kaspersky;
- Защита пользовательских паролей;
- Создание паролей при помощи встроенного генератора паролей;
- Автоматическое заполнение длинных веб-форм;
- Хранение нескольких учетных записей для одного веб-ресурса.
- Поддержка Android P
- Создание надежных паролей вместо недостаточно безопасных
- Автозаполнение форм авторизации в Chrome
- Доступны новые элементы – папки, адреса и банковские карты – с пользовательской сортировкой
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