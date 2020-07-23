Easeus Todo Backup Home для Windows

Easeus Todo Backup Home 12.5

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Описание Easeus Todo Backup Home 12.5Описание   Скачать Easeus Todo Backup Home 12.5СКАЧАТЬ (1,88 Мб) Скриншоты Easeus Todo Backup Home 12.5Скриншоты (7)   Статистика Easeus Todo Backup Home 12.5Статистика   Отзывы о Easeus Todo Backup Home 12.5Отзывы (4)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Easeus Todo Backup - программа, которая позволяет создавать резервные копии любых разделов жесткого диска, что позволит избежать незапланированной потери данных и даст возможность быстро восстановить систему в случае программного или аппаратного сбоя.

С помощью утилиты можно создавать резервные копии и восстанавливать весь диск или выборочные разделы, производить копирование всего диска, а также есть возможность создания загрузочного CD/DVD диска. Программа полностью совместима с аппаратными RAID-массивами, поддерживает копирование по секторам, сжатие данных, запись многотомных архивов и шифрование резервных копий.

Основные возможности :

  • Резервное копирование как всего жесткого диска, так и выбранных разделов;
  • Восстановление разделов диска из образов;
  • Клонирование жесткого диска;
  • Возможность создания загрузочного CD/DVD диска;
  • Монтирование виртуального раздела диска;
  • Проверка целостности созданного образа диска;
  • Настройка приоритета, степени сжатия образа и др.
Что нового в Easeus Todo Backup Home 12.5?
  • Исправлены ошибки
Easeus Todo Backup Home
Easeus Todo Backup Home
Easeus Todo Backup Home
Easeus Todo Backup Home
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программы15 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 475
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Резервное копирование
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Отзывы о программе Easeus Todo Backup Home

(ерж про Easeus Todo Backup Home 8.9 [05-11-2015]

В версии 8.8 при сохранении бэкапа системы, не может её восстановить, получилось установкой 8.0, поэтому категорически не рекомендую данный бэкапер к пользованию. Буду искать другую программу. Надоели их глюки.
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(ерж про Easeus Todo Backup Home 8.0 [15-02-2015]

Текущая версия, по-прежнему запускается несколько минут (вероятно из-за слабого компа). При использовании инкрементального способа резервирования создаются несколько файлов бэкапа в одной папке, что не очень хорошо, так как уменьшается пространство за счёт увеличения количества файлов бэкапа нарастающим итогом. Разработчикам стоит подумать, как инкрементальным способом перезаписывать текущий файл бэкапа, а не плодить новые (дополнительные), да и русский язык давно уже пора добавить. К сожалению, не сохраняет обновления антивируса Нортон, в трёх сборках не сохранил (для платной программы это плохо), а вот обновления системы сохраняет.
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(ерж про Easeus Todo Backup Home 8.0 [07-02-2015]

В 8-й версии по-прежнему сохраняется длительная загрузка программы, порядка 3-4 минут (вероятно, связанная с тем, что у меня «слабый» комп), также не устраивает то, что при инкрементальном резервировании исходный файл не перезаписывается, как я ранее ошибочно предполагал, а суммируется к предыдущему дополнительным файлом, что ведёт к сокращению дискового пространства из-за нарастающего итога, поэтому, как мне видится, если бы перезапись исходного файла достигалась без создания дополнительного это было бы более интересным решением. Да и русскую локализацию программы давно пора выпустить.
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(ерж про Easeus Todo Backup Home 7.0 [21-09-2014]

В 7-й версии не нравится долгая открытие программы, правда бэкапит не плохо, например систему порядка 12ГБ с небольшим, порядка 30 мин с нормальным сжатием и восстанавливает примерно с тем же временем. Для того, чтобы ускорить процесс удаляю "мусорные" файлы в системе и дефрагментация системного диска, это позволяет немного экономить время бэкапа.
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