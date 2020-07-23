Easeus Todo Backup - программа, которая позволяет создавать резервные копии любых разделов жесткого диска, что позволит избежать незапланированной потери данных и даст возможность быстро восстановить систему в случае программного или аппаратного сбоя.
С помощью утилиты можно создавать резервные копии и восстанавливать весь диск или выборочные разделы, производить копирование всего диска, а также есть возможность создания загрузочного CD/DVD диска. Программа полностью совместима с аппаратными RAID-массивами, поддерживает копирование по секторам, сжатие данных, запись многотомных архивов и шифрование резервных копий.
Основные возможности :
Резервное копирование как всего жесткого диска, так и выбранных разделов;
R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки,
Отзывы о программе Easeus Todo Backup Home
(ерж про Easeus Todo Backup Home 8.9 [05-11-2015]
В версии 8.8 при сохранении бэкапа системы, не может её восстановить, получилось установкой 8.0, поэтому категорически не рекомендую данный бэкапер к пользованию. Буду искать другую программу. Надоели их глюки. 2 | 2 | Ответить
(ерж про Easeus Todo Backup Home 8.0 [15-02-2015]
Текущая версия, по-прежнему запускается несколько минут (вероятно из-за слабого компа). При использовании инкрементального способа резервирования создаются несколько файлов бэкапа в одной папке, что не очень хорошо, так как уменьшается пространство за счёт увеличения количества файлов бэкапа нарастающим итогом. Разработчикам стоит подумать, как инкрементальным способом перезаписывать текущий файл бэкапа, а не плодить новые (дополнительные), да и русский язык давно уже пора добавить. К сожалению, не сохраняет обновления антивируса Нортон, в трёх сборках не сохранил (для платной программы это плохо), а вот обновления системы сохраняет. 2 | 2 | Ответить
(ерж про Easeus Todo Backup Home 8.0 [07-02-2015]
В 8-й версии по-прежнему сохраняется длительная загрузка программы, порядка 3-4 минут (вероятно, связанная с тем, что у меня «слабый» комп), также не устраивает то, что при инкрементальном резервировании исходный файл не перезаписывается, как я ранее ошибочно предполагал, а суммируется к предыдущему дополнительным файлом, что ведёт к сокращению дискового пространства из-за нарастающего итога, поэтому, как мне видится, если бы перезапись исходного файла достигалась без создания дополнительного это было бы более интересным решением. Да и русскую локализацию программы давно пора выпустить. 2 | 2 | Ответить
(ерж про Easeus Todo Backup Home 7.0 [21-09-2014]
В 7-й версии не нравится долгая открытие программы, правда бэкапит не плохо, например систему порядка 12ГБ с небольшим, порядка 30 мин с нормальным сжатием и восстанавливает примерно с тем же временем. Для того, чтобы ускорить процесс удаляю "мусорные" файлы в системе и дефрагментация системного диска, это позволяет немного экономить время бэкапа. 2 | 2 | Ответить