Light-in-Night Road для Windows

Light-in-Night Road 6.0.27

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Описание Light-in-Night Road 6.0.27Описание   Скачать Light-in-Night Road 6.0.27СКАЧАТЬ (70,55 Мб) Скриншоты Light-in-Night Road 6.0.27Скриншоты (5)   Статистика Light-in-Night Road 6.0.27Статистика   Отзывы о Light-in-Night Road 6.0.27Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
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Light-in-Night Road - программа для светотехнического проектирования уличного и наружного освещения. Позволяет выполнять трехмерное моделирование различных объектов, предназначенных к освещению, проводит светотехнические расчеты на этих объектах, наглядную визуализацию результатов и формирование протокола расчета, удобного как для анализа, так и для демонстрации.

Предназначена для проектирования утилитарного наружного освещения (УНО), включая улично-дорожную сеть городов и сельских населенных пунктов, внегородские автомагистрали, автостоянки, паркинги, АЗС, производственные территории, садово-парковые пешеходные зоны, дворовые территории и другие объекты.

Возможности:

  • Выбор типа, мощности и светораспределения необходимого светильника
  • Оценка эффективности выбранной схемы освещения прямых дорог
  • Подобор наиболее рационального расположения светильников
  • Автоматическое определение оптимального шага между опорами, при котором обеспечивается заданные уровни средней яркости или освещенности дорожного покрытия и равномерность освещения
  • Классификация освещаемого объекта (участок улицы, площади, перекресток, пешеходная зона и т.п.) и определение для него нормативных показателей в соответствии с положениями действующих федеральных норм СНиП 23-05-95*
  • Проведение расчета значений нормируемых параметров осветительной установки
  • Предоставление исходных данных и результатов расчета в виде многостраничного протокола в наглядной текстовой, табличной и графической форме, удобной для представления в проектной документации
  • Включает в себя встроенные базы светильников и прожекторов GALAD, опор и кронштейнов для уличного и других видов наружного освещения
  • Возможность выгрузки файлов в формате .dxf, содержащих расстановку светильников и картину изолюкс на геоподоснове освещаемого объекта.
Light-in-Night Road
Light-in-Night Road
Light-in-Night Road
Light-in-Night Road
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 137
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР
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Отзывы о программе Light-in-Night Road

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