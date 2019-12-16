Light-in-Night Road - программа для светотехнического проектирования уличного и наружного освещения. Позволяет выполнять трехмерное моделирование различных объектов, предназначенных к освещению, проводит светотехнические расчеты на этих объектах, наглядную визуализацию результатов и формирование протокола расчета, удобного как для анализа, так и для демонстрации.

Предназначена для проектирования утилитарного наружного освещения (УНО), включая улично-дорожную сеть городов и сельских населенных пунктов, внегородские автомагистрали, автостоянки, паркинги, АЗС, производственные территории, садово-парковые пешеходные зоны, дворовые территории и другие объекты.

Возможности: