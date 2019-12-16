Light-in-Night Road - программа для светотехнического проектирования уличного и наружного освещения. Позволяет выполнять трехмерное моделирование различных объектов, предназначенных к освещению, проводит светотехнические расчеты на этих объектах, наглядную визуализацию результатов и формирование протокола расчета, удобного как для анализа, так и для демонстрации.
Предназначена для проектирования утилитарного наружного освещения (УНО), включая улично-дорожную сеть городов и сельских населенных пунктов, внегородские автомагистрали, автостоянки, паркинги, АЗС, производственные территории, садово-парковые пешеходные зоны, дворовые территории и другие объекты.
Возможности:
Выбор типа, мощности и светораспределения необходимого светильника
Оценка эффективности выбранной схемы освещения прямых дорог
Подобор наиболее рационального расположения светильников
Автоматическое определение оптимального шага между опорами, при котором обеспечивается заданные уровни средней яркости или освещенности дорожного покрытия и равномерность освещения
Классификация освещаемого объекта (участок улицы, площади, перекресток, пешеходная зона и т.п.) и определение для него нормативных показателей в соответствии с положениями действующих федеральных норм СНиП 23-05-95*
Проведение расчета значений нормируемых параметров осветительной установки
Предоставление исходных данных и результатов расчета в виде многостраничного протокола в наглядной текстовой, табличной и графической форме, удобной для представления в проектной документации
Включает в себя встроенные базы светильников и прожекторов GALAD, опор и кронштейнов для уличного и других видов наружного освещения
Возможность выгрузки файлов в формате .dxf, содержащих расстановку светильников и картину изолюкс на геоподоснове освещаемого объекта.