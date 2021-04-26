Диспетчер задач для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Менеджеры задач
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 986 | Статистика
Размер:7,31 Мб
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Диспетчер задач - простой, но весьма эффективный диспетчер и менеджер задач, который поможет ускорить работу и отклик Вашего Android-устройства. Эта утилита быстро сканирует смартфон или планшет, находя все задействованные в настоящее время процессы, службы и сервисы. Сразу же выводится сообщение об используемой оперативной памяти, занятой памяти самого девайса, количестве установленных приложений и остаточном заряде батареи в процентах.

На первой странице Диспетчера задач есть кнопка быстрой оптимизации, где программа "чистит" Ваше устройство по умолчанию. Это самый простой способ для ускорения девайса, который рассчитан на неопытных и ленивых пользователей. Если сделаете свайп влево, то откроется более подробная информация об используемых ресурсах. Так, следующая закладка уведомит Вас о всех службах, которые потребляют оперативную память. Тут Вы сможете снять метку с любого сервиса, чтобы он не попал в оптимизацию и не был закрыт.

Следующий свайп влево откроет Вам все установленные приложения на устройстве. Отметив ненужные Вам, выберите корзинку внизу экрана, и они деинсталлируются без остатков.

Основные возможности программы:

  • Очистка памяти для ускорения работы системы.
  • Очистка кэшей приложений.
  • Освобождение памяти от неиспользуемых приложений.
  • Легкая оптимизация только одним касанием.
  • Продвинутый деинсталлятор.
  • Остановка фоновых приложений для уменьшения расхода батареи.

В целом, приложение Диспетчер задач поможет Вам поддерживать наилучшую скорость работы и отзывчивость Вашего девайса без сложных настроек и специфических знаний.

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