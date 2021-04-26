Диспетчер задач - простой, но весьма эффективный диспетчер и менеджер задач, который поможет ускорить работу и отклик Вашего Android-устройства. Эта утилита быстро сканирует смартфон или планшет, находя все задействованные в настоящее время процессы, службы и сервисы. Сразу же выводится сообщение об используемой оперативной памяти, занятой памяти самого девайса, количестве установленных приложений и остаточном заряде батареи в процентах.

На первой странице Диспетчера задач есть кнопка быстрой оптимизации, где программа "чистит" Ваше устройство по умолчанию. Это самый простой способ для ускорения девайса, который рассчитан на неопытных и ленивых пользователей. Если сделаете свайп влево, то откроется более подробная информация об используемых ресурсах. Так, следующая закладка уведомит Вас о всех службах, которые потребляют оперативную память. Тут Вы сможете снять метку с любого сервиса, чтобы он не попал в оптимизацию и не был закрыт.

Следующий свайп влево откроет Вам все установленные приложения на устройстве. Отметив ненужные Вам, выберите корзинку внизу экрана, и они деинсталлируются без остатков.

Основные возможности программы:

Очистка памяти для ускорения работы системы.

Очистка кэшей приложений.

Освобождение памяти от неиспользуемых приложений.

Легкая оптимизация только одним касанием.

Продвинутый деинсталлятор.

Остановка фоновых приложений для уменьшения расхода батареи.

В целом, приложение Диспетчер задач поможет Вам поддерживать наилучшую скорость работы и отзывчивость Вашего девайса без сложных настроек и специфических знаний.