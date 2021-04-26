Диспетчер задач для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hardy-infinity
|Категория:
|Менеджеры задач
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 986 | Статистика
|Размер:
|7,31 Мб
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Диспетчер задач - простой, но весьма эффективный диспетчер и менеджер задач, который поможет ускорить работу и отклик Вашего Android-устройства. Эта утилита быстро сканирует смартфон или планшет, находя все задействованные в настоящее время процессы, службы и сервисы. Сразу же выводится сообщение об используемой оперативной памяти, занятой памяти самого девайса, количестве установленных приложений и остаточном заряде батареи в процентах.
На первой странице Диспетчера задач есть кнопка быстрой оптимизации, где программа "чистит" Ваше устройство по умолчанию. Это самый простой способ для ускорения девайса, который рассчитан на неопытных и ленивых пользователей. Если сделаете свайп влево, то откроется более подробная информация об используемых ресурсах. Так, следующая закладка уведомит Вас о всех службах, которые потребляют оперативную память. Тут Вы сможете снять метку с любого сервиса, чтобы он не попал в оптимизацию и не был закрыт.
Следующий свайп влево откроет Вам все установленные приложения на устройстве. Отметив ненужные Вам, выберите корзинку внизу экрана, и они деинсталлируются без остатков.
Основные возможности программы:
- Очистка памяти для ускорения работы системы.
- Очистка кэшей приложений.
- Освобождение памяти от неиспользуемых приложений.
- Легкая оптимизация только одним касанием.
- Продвинутый деинсталлятор.
- Остановка фоновых приложений для уменьшения расхода батареи.
В целом, приложение Диспетчер задач поможет Вам поддерживать наилучшую скорость работы и отзывчивость Вашего девайса без сложных настроек и специфических знаний.
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