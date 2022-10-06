DiskCountersView для Windows

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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 891 | Статистика
Размер:52 Кб
DiskCountersView скриншот № 1

DiskCountersView - полезная утилита, отображающая подробную информацию о установленных жестких дисках. С помощью программы пользователь может узнать наименование жесткого диска, количество разделов, количество операций чтения/записи, количество скрытых секторов и цилиндров, номера разделов, количество секторов на дорожке , количество байт в секторе и многое другое. Выбранную информацию можно экспортировать в виде HTML документа.

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