DiskCountersView - полезная утилита, отображающая подробную информацию о установленных жестких дисках. С помощью программы пользователь может узнать наименование жесткого диска, количество разделов, количество операций чтения/записи, количество скрытых секторов и цилиндров, номера разделов, количество секторов на дорожке , количество байт в секторе и многое другое. Выбранную информацию можно экспортировать в виде HTML документа.