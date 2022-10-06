DiskCountersView для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 891 | Статистика
|Размер:
|52 Кб
DiskCountersView - полезная утилита, отображающая подробную информацию о установленных жестких дисках. С помощью программы пользователь может узнать наименование жесткого диска, количество разделов, количество операций чтения/записи, количество скрытых секторов и цилиндров, номера разделов, количество секторов на дорожке , количество байт в секторе и многое другое. Выбранную информацию можно экспортировать в виде HTML документа.
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Admin
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