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SearchMyFiles 2.92
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3.99 из 5, всего оценок - 16
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- Рейтинг программы - 3.99 из 5
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SearchMyFiles - неплохая альтернатива стандартному средству Windows "Поиск файлов и папок". Программа позволяет легко искать файлы в Вашей системе по таким параметрам, как например последняя модификация/создание, последнее обращение к файлу, атрибуты файлов, содержимое файла (текст или бинарный поиск), размер файла.
Кроме того пользователь может комбинировать параметры поиска, что увеличивает его точность. Результаты поиска можно сохранить в текстовый, HTML, CSV или XML файл или скопировать в буфер обмена.
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Отзывы о программе SearchMyFiles
Олег про SearchMyFiles 2.61 [27-08-2015]
Ой, неужели я такой скудоумный (. Начальная папка, конечная папка. Где же ввести имя искомого ФАЙЛА !!!
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Эдуард в ответ Олег про SearchMyFiles 2.61 [10-09-2015]
Олег, поиск по имени файлам есть. На скриншоте третья строка "Files Wildcard", вместо первой звездочки пишем название файла, вместо второй звездочки расширение файла.
Ser2, на оффсайте есть руссификация.
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Юра в ответ Эдуард про SearchMyFiles 2.73 [14-09-2016]
почему то этот метод чувствителен к регистру, как сделать чтоб искало не зависимо от того большими буквами написано имя файла или маленькими?
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я в ответ Эдуард про SearchMyFiles 2.85 [21-08-2018]
я тоже даун.
прога не ищет файлы
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(ерж про SearchMyFiles 2.26 [18-08-2012]
Настроек много, а вот окно поиска для поиска конкретного файла не работает.
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Олег про SearchMyFiles 1.62 [25-01-2011]
Отличная прога! И русификатор есть (надо скопировать в папку с программой!)
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Ser2 про SearchMyFiles 1.48 [05-09-2010]
Эх, жаль, прога на инглише...
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russ в ответ Ser2 про SearchMyFiles 2.48 [09-05-2014]
распакуй в папку с программой,укажи в проводнике саму папку
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