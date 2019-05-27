SearchMyFiles для Windows

SearchMyFiles 2.92

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Описание SearchMyFiles 2.92Описание   Скачать SearchMyFiles 2.92СКАЧАТЬ (111 Кб) Скриншоты SearchMyFiles 2.92Скриншоты (2)   Статистика SearchMyFiles 2.92Статистика   Отзывы о SearchMyFiles 2.92Отзывы (8)  
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3.99 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.99 из 5
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SearchMyFiles - неплохая альтернатива стандартному средству Windows "Поиск файлов и папок". Программа позволяет легко искать файлы в Вашей системе по таким параметрам, как например последняя модификация/создание, последнее обращение к файлу, атрибуты файлов, содержимое файла (текст или бинарный поиск), размер файла.

Кроме того пользователь может комбинировать параметры поиска, что увеличивает его точность. Результаты поиска можно сохранить в текстовый, HTML, CSV или XML файл или скопировать в буфер обмена.

SearchMyFiles
SearchMyFiles
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 13 974
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе SearchMyFiles

Олег про SearchMyFiles 2.61 [27-08-2015]

Ой, неужели я такой скудоумный (. Начальная папка, конечная папка. Где же ввести имя искомого ФАЙЛА !!!
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Эдуард в ответ Олег про SearchMyFiles 2.61 [10-09-2015]

Олег, поиск по имени файлам есть. На скриншоте третья строка "Files Wildcard", вместо первой звездочки пишем название файла, вместо второй звездочки расширение файла.
Ser2, на оффсайте есть руссификация.
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Юра в ответ Эдуард про SearchMyFiles 2.73 [14-09-2016]

почему то этот метод чувствителен к регистру, как сделать чтоб искало не зависимо от того большими буквами написано имя файла или маленькими?
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я в ответ Эдуард про SearchMyFiles 2.85 [21-08-2018]

я тоже даун.
прога не ищет файлы
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(ерж про SearchMyFiles 2.26 [18-08-2012]

Настроек много, а вот окно поиска для поиска конкретного файла не работает.
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Олег про SearchMyFiles 1.62 [25-01-2011]

Отличная прога! И русификатор есть (надо скопировать в папку с программой!)
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Ser2 про SearchMyFiles 1.48 [05-09-2010]

Эх, жаль, прога на инглише...
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russ в ответ Ser2 про SearchMyFiles 2.48 [09-05-2014]

распакуй в папку с программой,укажи в проводнике саму папку
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