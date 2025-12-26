dupeGuru для Windows
dupeGuru — кроссплатформенное приложение, предназначенное для поиска дубликатов файлов на ПК. Приложение выполняет анализ файлов двумя основными способами: по имени и по содержимому. При проверке названий используется алгоритм нечеткого сопоставления, который позволяет находить файлы с похожими именами даже в том случае, если они отличаются символами, регистрами или порядком слов. Анализ по содержимому помогает определить реальные дубликаты данных, что особенно полезно при работе с копиями документов, архивов или медиафайлов.
dupeGuru поддерживает специализированные режимы работы для отдельных типов данных. В режиме Музыка приложение анализирует аудиофайлы с учетом тегов, что позволяет находить дубликаты композиций даже при разных названиях файлов. Режим Изображения предназначен для поиска схожих картинок, включая случаи, когда файлы имеют различное разрешение или незначительные визуальные отличия.
Механизмы группировки и система справочных каталогов помогают избежать случайного удаления нужных файлов. Дополнительные инструменты сортировки и фильтрации позволяют точнее отсеивать ложные совпадения и упрощают работу с результатами сканирования.
Список основных возможностей dupeGuru:
- Поиск дубликатов файлов по имени с использованием алгоритма нечеткого сопоставления.
- Сканирование файлов по содержимому для выявления реальных копий данных.
- Поддержка специализированных режимов для музыки с анализом тегов.
- Поиск похожих изображений с учетом визуальных отличий.
- Гибкая настройка параметров сканирования и сопоставления.
- Безопасная система обработки результатов с защитой от случайного удаления.
- Возможность удаления, копирования или перемещения найденных дубликатов.
- Сортировка и фильтрация результатов для удобного анализа.
