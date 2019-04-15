XMedia Recode для Windows

XMedia Recode 3.4.5.6

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Описание XMedia Recode 3.4.5.6Описание   Скачать XMedia Recode 3.4.5.6СКАЧАТЬ (11,21 Мб) Скриншоты XMedia Recode 3.4.5.6Скриншоты (7)   Статистика XMedia Recode 3.4.5.6Статистика   Отзывы о XMedia Recode 3.4.5.6Отзывы (90)  
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4.48 из 5, всего оценок - 203
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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XMedia Recode - достойный внимания видеоконвертер с фунциями редактора (обрезка по времени, изменение размера кадра и др.). Позволяет конвертировать практически любые видео и аудио файлы в один из форматов, который воспроизводится на телефонах, плеерах и других портативных носителях. Проста и удобна в использовании.

Программа поддерживает следующие мультимедийные форматы: 3GP, 3GPP, 3GPP2, AAC, AC3, AMR, ASF, AVI, AviSynth, DVD, FLAC, FLV, H.261, H.263, H.264, M4A , M1V, M2V, M4V, Matroska (MKV), MMF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, ТРП, MP2, MP3, MP4, mp4v, MOV, QT, OGG, PSP, (S) VCD , SWF, VOB, WAV, WMA и WMV.

Что нового в XMedia Recode 3.4.5.6?
  • Обновлены кодеки.
  • Обновлены переводы.
  • Исправлены мелкие ошибки.
XMedia Recode
XMedia Recode
XMedia Recode
XMedia Recode
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 97 927
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы
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Отзывы о программе XMedia Recode

Nicolas про XMedia Recode 3.4.4.9 [03-01-2019]

Грузит проц на 99% (железо - ОЗУ 4гб, проц і-3, 1ГБ видеокарты,) решил испробовать прогу и отрезать кусок видео(интересовала точечная, точная обрезка) вывел продукт на финиш и вуаля, загрузка ЦП -99%. Качал 64-битку с softPortal. Сношу это чудо-юдо.
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Сергей про XMedia Recode 3.4.4.0 [09-09-2018]

Пока всё нормально.Русский язык нашёл.Но почему-то на финише выдаёт больше (МБ)чем запланировано.
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Олег про XMedia Recode 3.4.3.0 [02-05-2018]

СУПЕР
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Сергей про XMedia Recode 3.3.9.0 [13-01-2018]

Одно замечание. В русской локали не хватает 244 параметра настроек из имеющихся 1282 в английской. Больше "повезло" только Индонезии - имеется только треть параметров. Что называется, пользуйтесь...Если нет желания самим переводить, вот ссылка: https://yadi.sk/d/i5ZhQb2x3RR3r9
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Tanya про XMedia Recode 3.3.7.8 [01-11-2017]

Все отлично, но как перевести на русский программу?
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Иван в ответ Tanya про XMedia Recode 3.3.7.8 [03-11-2017]

Option->Preferences->Language. Выбрать Русский язык и щелкнуть ОК.
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