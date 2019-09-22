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Rainmeter 4.3.1 build 3321
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4.46 из 5, всего оценок - 167
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- Рейтинг программы - 4.46 из 5
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Rainmeter - набор виджетов в стиле Windows 7, который можно редактировать в зависимости от своих предпочтений и потребностей.
Программа отображает на рабочем столе текущую дату и время, график загрузки центрального процессора, количество свободной и занятой памяти компьютера (оперативной, виртуальной и дисковой), погоду, сетевую информацию (IP-адрес, DNS-адрес, трафик, скорость использования канала отдельно по каждому из направлений, а также есть возможность загружать новостные ленты, проверять почтовые ящики, управлять медиаплеером и многое другое. Кроме этого Rainmeter предлагает собственный набор тем для Windows 7.
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|Что нового в Rainmeter 4.3.1 build 3321?
- исправлены ошибки и произведены другие доработки и улучшения
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Отзывы о программе Rainmeter
Прогомэн про Rainmeter 4.1.0.2989 [26-04-2018]
Мне нравится эта прога. Всем советую.
| 2 | Ответить
ДимА про Rainmeter 3.1.2290 [20-05-2015]
Вернуть можно?
5 | 23 | Ответить
AndreyMongol про Rainmeter 2.3.3 [15-11-2012]
Conky все равно лучше!!!
2 | 7 | Ответить
Zverchok про Rainmeter 2.2 [03-02-2012]
Классная прога! Давно мечтал о чём то подобном. Если кто сам захочет скин написать для райна, заходите на http://rainmeter.3dn.ru, там народ норм, реально помогают
| 1 | Ответить
superivanov1 про Rainmeter 2.0 / версия 2.1 R871 beta [26-07-2011]
русифицируйте пожалуйста
| 5 | Ответить
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