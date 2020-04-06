Open-Shell Menu для Windows

Open-Shell Menu 4.4.142

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Описание Open-Shell Menu 4.4.142Описание   Скачать Open-Shell Menu 4.4.142СКАЧАТЬ (6,74 Мб) Скриншоты Open-Shell Menu 4.4.142Скриншоты (5)   Статистика Open-Shell Menu 4.4.142Статистика   Отзывы о Open-Shell Menu 4.4.142Отзывы (0)  
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Open-Shell Menu - замена утилиты Classic Shell для включения классического варианта оформления меню "Пуск" в Windows, разработка которой прекращена.

Данная программа позволяет пользователю выбрать внешний вид меню Пуск, тему оформления, настраивать размеры иконок, текста и прозрачности, заменить кнопку «Пуск», включать или отключать автоматический запуск классического меню после перезапуска ПК и многое другое.

Ключевые особенности программы Open-Shell Menu:

  • Выбор внешнего вида меню Пуск.
  • Возможность изменить вид кнопки Пуск.
  • Возможность смены оформления при помощи скинов.
  • Настройка размеров иконок, текста и прозрачности.
  • Включение/отключение автоматического запуска классического меню после перезапуска ПК, отображение раздела «Все программы» и часто используемых программ.
  • Включение/отключение отображения пунктов в меню Пуск.
  • Расширенные возможности настройки внешнего вида и функциональности.

 

Open-Shell Menu
Open-Shell Menu
Open-Shell Menu
Open-Shell Menu
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе Open-Shell Menu

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