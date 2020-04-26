Video DownloadHelper - полезный плагин для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox и Edge, который позволяет скачивать и сохранять видеоролики и графические изображения с просматриваемой страницы. Расширение поддерживает работу большинством популярных видеохостингов, включая YouTube, а так же разные варианты интернет-трансляций, умеет захватывать потоковое онлайн-видео прямо с экрана.
Основные возможности:
Поддержка видео форматов flv, mp4, mpg, mpeg, avi, wmv, mov, asf, divx, mpeg4 и др.;
Анимация иконки плагина, при нахождении на веб-странице контента для загрузки;
Возможность конвертации скачиваемого файла в нужный формат;
Занесение ненужных видеороликов в черный список;
Настраиваемые "горячие" клавиши;
Работа с сервисами YouTube, MySpace, Google Video и др.;
Размещение видеороликов на Twitter;
Наличие истории просмотренного видео, с возможностью в любой момент скачать его в режиме пакетной обработки.
Аркадий про Video DownloadHelper 7.3.5 для Mozilla Firefox [18-05-2019]
Чем больше вы улучшаете Мазилу, тем хуже она становится.
Придется перейти на другой браузер. 2 | 2 | Ответить
Владислав про Video DownloadHelper 7.3.5 для Mozilla Firefox [07-04-2019]
Господа! Не тратьте время на скачивание этого говнеца! Мало того, что после установки оно еще потребует скачиваний дополнительных кодеков "от наших партнеров", так еще каждой ваше скачанное видео будет украшать своим логотипом... вам это надо? 2 | 3 | Ответить
Aurore про Video DownloadHelper 7.3.5 для Mozilla Firefox [15-02-2019]
Спасибо этому сайту! Наконец-то это расширение установилось: у разработчиков при скачивании возникала ошибка соединения раз за разом, а здесь - без проблем! :)))
Расширение замечательное. Лучшее, что я пробовала! 2 | 2 | Ответить