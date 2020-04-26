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Video DownloadHelper для Windows

Video DownloadHelper 7.3.9 для Chrome, Firefox, Edge

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Описание Video DownloadHelper 7.3.9 для Chrome, Firefox, EdgeОписание   Скачать Video DownloadHelper 7.3.9 для Chrome, Firefox, EdgeСКАЧАТЬ (785 Кб) Скриншоты Video DownloadHelper 7.3.9 для Chrome, Firefox, EdgeСкриншоты (4)   Статистика Video DownloadHelper 7.3.9 для Chrome, Firefox, EdgeСтатистика   Отзывы о Video DownloadHelper 7.3.9 для Chrome, Firefox, EdgeОтзывы (20)  
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4.23 из 5, всего оценок - 174
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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Video DownloadHelper - полезный плагин для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox и Edge, который позволяет скачивать и сохранять видеоролики и графические изображения с просматриваемой страницы. Расширение поддерживает работу большинством популярных видеохостингов, включая YouTube, а так же разные варианты интернет-трансляций, умеет захватывать потоковое онлайн-видео прямо с экрана.

Основные возможности:

  • Поддержка видео форматов flv, mp4, mpg, mpeg, avi, wmv, mov, asf, divx, mpeg4 и др.;
  • Анимация иконки плагина, при нахождении на веб-странице контента для загрузки;
  • Возможность конвертации скачиваемого файла в нужный формат;
  • Занесение ненужных видеороликов в черный список;
  • Настраиваемые "горячие" клавиши;
  • Работа с сервисами YouTube, MySpace, Google Video и др.;
  • Размещение видеороликов на Twitter;
  • Наличие истории просмотренного видео, с возможностью в любой момент скачать его в режиме пакетной обработки.
Video DownloadHelper
Video DownloadHelper
Video DownloadHelper
Video DownloadHelper
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 138 013
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе Video DownloadHelper

Олег про Video DownloadHelper 7.3.5 для Mozilla Firefox [26-04-2020]

Полное г...но. Пока суперсофт разродится, другие проги сто раз скачают.
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Кира про Video DownloadHelper 7.3.5 для Mozilla Firefox [12-08-2019]

Скачивает видео без звука. Что делать?
3 | 5 | Ответить

Аркадий про Video DownloadHelper 7.3.5 для Mozilla Firefox [18-05-2019]

Чем больше вы улучшаете Мазилу, тем хуже она становится.
Придется перейти на другой браузер.
2 | 2 | Ответить

Владислав про Video DownloadHelper 7.3.5 для Mozilla Firefox [07-04-2019]

Господа! Не тратьте время на скачивание этого говнеца! Мало того, что после установки оно еще потребует скачиваний дополнительных кодеков "от наших партнеров", так еще каждой ваше скачанное видео будет украшать своим логотипом... вам это надо?
2 | 3 | Ответить

Aurore про Video DownloadHelper 7.3.5 для Mozilla Firefox [15-02-2019]

Спасибо этому сайту! Наконец-то это расширение установилось: у разработчиков при скачивании возникала ошибка соединения раз за разом, а здесь - без проблем! :)))
Расширение замечательное. Лучшее, что я пробовала!
2 | 2 | Ответить

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