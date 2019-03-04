Total Doc Converter для Windows

Total Doc Converter 5.1.0.203

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Описание Total Doc Converter 5.1.0.203Описание   Скачать Total Doc Converter 5.1.0.203СКАЧАТЬ (25,49 Мб) Скриншоты Total Doc Converter 5.1.0.203Скриншоты (1)   Статистика Total Doc Converter 5.1.0.203Статистика   Отзывы о Total Doc Converter 5.1.0.203Отзывы (3)  
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3.82 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.82 из 5
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Total Doc Converter - полезная программа, с помощью которой можно преобразовывать Doc файлов в PDF, HTML, XLS, JPG, TIFF или Text.

Основные возможности:

  • Конвертирование Doc в PDF, HTML, XLS, JPG, TIFF или Text;
  • Пакетная обработка файлов;
  • Полная интеграция в Windows;
  • Поддержка командной строки;
  • Поддержка файлов формата DocX (Word 2007);
  • Просмотр содержимого файла до преобразования.

 

Total Doc Converter
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 3000 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 13 477
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Total Doc Converter

Олег про Total Doc Converter 4.1.0 [05-04-2017]

Эта говнопрограмма предлагает покупать ее за 1000 р, но при этом не может даже преобразовать файлы в формат doc! Да бесплатных аналогов, которые это могут, полно.
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Николай про Total Doc Converter 2.2.156 [15-12-2010]

Согласен. Гавно.
10-15 файлов делает.
А мне нужно несколько тысяч сделать.
Пока нихера не могу найти.
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Классик про Total Doc Converter 2.2.156 [17-11-2010]

Дермушная программа - просит скачать то, установить это, сама по себе ничего не может
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