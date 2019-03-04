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Total Excel Converter для Windows

Total Excel Converter 5.1.0.286

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Описание Total Excel Converter 5.1.0.286Описание   Скачать Total Excel Converter 5.1.0.286СКАЧАТЬ (24,93 Мб) Скриншоты Total Excel Converter 5.1.0.286Скриншоты (1)   Статистика Total Excel Converter 5.1.0.286Статистика   Отзывы о Total Excel Converter 5.1.0.286Отзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
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Total Excel Converter - быстрый конвертор файлов Excel и Excel 2007 в Word (Doc и DocX), PDF, HTML, Access, TXT, ODT, ODS, XML, SQL, CSV, Lotus, DBF, TEX, DIFF, SYLK, LaTeX. Программа поддерживает работу практически со всеми таблицами, включая документы OpenOffice (.odt, .ods).

Основные возможности:

  • Конвертация файлов Excel в Word (Doc и DocX), PDF, HTML, Access, TXT, ODT, ODS, XML, SQL, CSV, Lotus, DBF, TEX, DIFF, SYLK, LaTeX;
  • Пакетное преобразование файлов;
  • Конвертация документов OpenOffice .ods в Microsoft .xls файлы;
  • Поддержка командной строки;
  • Интеграция в Windows.
Total Excel Converter
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 3000 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 15 597
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Total Excel Converter

Урюкмей про Total Excel Converter 5.1.228 [28-02-2018]

конвертирует шустро. размер конечного файла - небольшой. насчет правой кнопки мыши контекстное меню, у меня лично не фурычит.
на рутрекере берите версию 5.1.0.245
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Александр про Total Excel Converter 1.5.84 [26-02-2013]

Чудесная прога. Простая, понятная, удобная!!! Куча вариантов конвертации. Просто незаменимая вещь, особенно для тех, кто не дружит с экселем.
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Миша про Total Excel Converter 1.5.84 [31-03-2011]

Программа полное гавно, еще хуже чем стандартные средства excel
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