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Total Excel Converter 5.1.0.286
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4.00 из 5, всего оценок - 3
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Total Excel Converter - быстрый конвертор файлов Excel и Excel 2007 в Word (Doc и DocX), PDF, HTML, Access, TXT, ODT, ODS, XML, SQL, CSV, Lotus, DBF, TEX, DIFF, SYLK, LaTeX. Программа поддерживает работу практически со всеми таблицами, включая документы OpenOffice (.odt, .ods).
Основные возможности:
- Конвертация файлов Excel в Word (Doc и DocX), PDF, HTML, Access, TXT, ODT, ODS, XML, SQL, CSV, Lotus, DBF, TEX, DIFF, SYLK, LaTeX;
- Пакетное преобразование файлов;
- Конвертация документов OpenOffice .ods в Microsoft .xls файлы;
- Поддержка командной строки;
- Интеграция в Windows.
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Отзывы о программе Total Excel Converter
Урюкмей про Total Excel Converter 5.1.228 [28-02-2018]
конвертирует шустро. размер конечного файла - небольшой. насчет правой кнопки мыши контекстное меню, у меня лично не фурычит.
на рутрекере берите версию 5.1.0.245
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Александр про Total Excel Converter 1.5.84 [26-02-2013]
Чудесная прога. Простая, понятная, удобная!!! Куча вариантов конвертации. Просто незаменимая вещь, особенно для тех, кто не дружит с экселем.
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Миша про Total Excel Converter 1.5.84 [31-03-2011]
Программа полное гавно, еще хуже чем стандартные средства excel
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