Total Excel Converter

PDF-XChange Viewer 2.5.322.10 PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и WinScan2PDF 4.71 WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего AVS Document Converter 4.2.1.266 AVS Document Converter - универсальный инструмент для просмотра и преобразования любых типов документов в наиболее распространенные форматы, включая PDF, DOC, DOCX,

Free PDF to Word Converter 5.1.0.383 Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков, Calibre 3.39.1 Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а также управления собственной библиотекой. Поддерживается работа с Scan2PDF 1.7 Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность