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Auslogics Duplicate File Finder для Windows

Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.0

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Описание Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.0Описание   Скачать Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.0СКАЧАТЬ (13,34 Мб) Скриншоты Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.0Скриншоты (3)   Статистика Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.0Статистика   Отзывы о Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.0Отзывы (13)  
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4.46 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
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Auslogics Duplicate File Finder - эффективная и легкая в использовании программа, предназначенная для поиска и удаления ненужных дубликатов файлов. Используя эту программу можно очистить до 50% дополнительного пространства на жестком диске. Duplicate File Finder также позволяет искать одинаковые файлы на USB-носителях, картах флеш-памяти и прочих переносных накопителях информации. Кроме того, удаление ненужных файлов может улучшить быстродействие компьютера, сокращает время необходимое для дефрагментации жесткого диска, а также время сканирования компьютера антивирусной программой.

Duplicate File Finder позволяет находить идентичные файлы на основе содержимого файлов благодаря поисковой системе "MD5". Вы сможете находить идентичные файлы даже с разными атрибутами (имя файла, дата его создания/изменения, размер файла).

Что нового в Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.0?
  • Исправлены найденные ошибки
Auslogics Duplicate File Finder
Auslogics Duplicate File Finder
Auslogics Duplicate File Finder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 19 724
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Auslogics Duplicate File Finder

АЛЕКСАНДР про Auslogics Duplicate File Finder 7.0.22.0 [08-02-2019]

НЕТ Возможности выбора и удаления найденных дубликатов из конкретной папки(папок, дисков)а только по дате, вот добавить бы такую возможность, а так-супер!
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vselogon про Auslogics Duplicate File Finder 5.2.1.0 [13-06-2016]

устанавливал эту программу так как побыстрее хотелось удалить копии скачанного видео и не досмотрел не снял галочку вот и установилась вторая программа от этой же компании навясчиво разворачиваласьона демонстрировала свои функции но пришлось её удалить через деинсталлятор программ
программа после первого сканирования ничего не нашла однако второй раз я чуть по другому расставил галочки и нашлось 6 файлов одинакового размера , среди них были и те у которых разные имена
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manyprog про Auslogics Duplicate File Finder 4.2.0.0 [02-02-2015]

Программа неплохая. Понятный интерфейс, но что-то медленно работает. Я пользуюсь Duplicate Remover Free http://manyprog.com . Она хоть и попроще, но быстрее работает.
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Алексей про Auslogics Duplicate File Finder 2.5.1.0 [05-07-2013]

Никому не советую. Не видит одинаковые файлы даже в одной папке.
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Jera про Auslogics Duplicate File Finder 2.5.1.0 [28-06-2013]

Всё в этой программе нормально, не надо хаять то, в чем не потрудились разобраться. Удобная прога, дубли вылавливает и просмотреть файлы перед удалением позволяет.
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