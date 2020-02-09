Auslogics Duplicate File Finder - эффективная и легкая в использовании программа, предназначенная для поиска и удаления ненужных дубликатов файлов. Используя эту программу можно очистить до 50% дополнительного пространства на жестком диске. Duplicate File Finder также позволяет искать одинаковые файлы на USB-носителях, картах флеш-памяти и прочих переносных накопителях информации. Кроме того, удаление ненужных файлов может улучшить быстродействие компьютера, сокращает время необходимое для дефрагментации жесткого диска, а также время сканирования компьютера антивирусной программой.
Duplicate File Finder позволяет находить идентичные файлы на основе содержимого файлов благодаря поисковой системе "MD5". Вы сможете находить идентичные файлы даже с разными атрибутами (имя файла, дата его создания/изменения, размер файла).
Что нового в Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.0?
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Отзывы о программе Auslogics Duplicate File Finder
АЛЕКСАНДР про Auslogics Duplicate File Finder 7.0.22.0 [08-02-2019]
НЕТ Возможности выбора и удаления найденных дубликатов из конкретной папки(папок, дисков)а только по дате, вот добавить бы такую возможность, а так-супер! 2 | 2 | Ответить
vselogon про Auslogics Duplicate File Finder 5.2.1.0 [13-06-2016]
устанавливал эту программу так как побыстрее хотелось удалить копии скачанного видео и не досмотрел не снял галочку вот и установилась вторая программа от этой же компании навясчиво разворачиваласьона демонстрировала свои функции но пришлось её удалить через деинсталлятор программ
программа после первого сканирования ничего не нашла однако второй раз я чуть по другому расставил галочки и нашлось 6 файлов одинакового размера , среди них были и те у которых разные имена 3 | 8 | Ответить
manyprog про Auslogics Duplicate File Finder 4.2.0.0 [02-02-2015]
Программа неплохая. Понятный интерфейс, но что-то медленно работает. Я пользуюсь Duplicate Remover Free http://manyprog.com . Она хоть и попроще, но быстрее работает. 2 | 2 | Ответить
Алексей про Auslogics Duplicate File Finder 2.5.1.0 [05-07-2013]
Никому не советую. Не видит одинаковые файлы даже в одной папке. 2 | 2 | Ответить
Jera про Auslogics Duplicate File Finder 2.5.1.0 [28-06-2013]
Всё в этой программе нормально, не надо хаять то, в чем не потрудились разобраться. Удобная прога, дубли вылавливает и просмотреть файлы перед удалением позволяет. 2 | 3 | Ответить